Sie war kurz zu sehen. Und wer genau aufgepasst hatte im letzten Polizeiruf 110 aus Rostock, der im März ausgestrahlt wurde, konnte den Hinweis deuten. Lina Beckmann (40), Schauspielerin am Deutschen Schauspielhaus Hamburg trat als Halbschwester von Alexander Bukow alias Charly Hübner auf.

Die beiden saßen im Gespensterwald am Ostseebad Nienhagen auf einer Bank und redeten über ihre familiäre Vergangenheit. Und da wurde erwähnt, dass Bukows Halbschwester, gespielt von Lina Beckmann, ebenfalls Polizistin ist.

Lina Beckmann (40) und Charly Hübner (48) bei der Premiere des Kinofilms „Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer“ im Jahr 2017 in Hamburg. Quelle: Imago

Seit Mai ist bekannt, dass Charly Hübner aussteigt. Und jetzt, dass eben Lina Beckmann als Melly Böwe seine Nachfolge im Polizeiruf antritt. Beckmann wird an der Seite von Anneke Kim Sarnau als Profilerin Katrin König und im Team um Chef Henning Röder (Uwe Preuss), Anton Pöschel (Andreas Guenther) und Volker Thiesler (Josef Heynert) ermitteln.

Schon sehr verwirrend und auch ein mutiger Schritt, den der NDR da geht. Denn Beckmann ist im wahren Leben die Ehefrau von Hübner. Im Polizeiruf seine Halbschwester und nun Nachfolgerin im Ermittlerteam. Gedreht wurde die Folge von Mai bis September. Der Sendetermin soll um den Mai 2022 liegen.

Von „Einer von uns“ 2010 bis „Keiner von uns“ 2022

Doch vorher kommt noch, im ersten Quartal 2022, die letzte Folge mit Charly Hübner. „Keiner von uns“ wird sie heißen und es darf munter spekuliert werden, was das für den Ausstieg Hübners bedeutet. Die erste Rostocker Polizeiruf-Folge mit dem Duo Sarnau Hübner im April 2010 hieß „Einer von uns“. Ob die Figur in der letzten Folge gar stirbt, darüber gibt der NDR keine Auskunft.

Von 2010 bis 2021 in 23 Polizeiruf-Folgen aus Rostock ein Team. Charly Hübner als Alexander Bukow und Anneke Kim Saranu aus Profilerin Katrin König hier in der Folge „Söhne Rostocks“ im Jahr 2020. Quelle: Foto: ARD/Christine Schroeder

Die erste Folge mit Lina Beckmann wird unter dem Titel laufen „Familie kann man sich nicht aussuchen“. Und auch hier weist schon vieles darauf hin, dass die privaten Erzählstränge um die Polizeiruf-Figuren weitergedreht werden. Die Drehbuchautoren, mit denen der Sender zusammen arbeitet, bleiben an Bord.

Und sie sollen die Ästhetik und Atmosphäre des Rostock-Krimis weiter pflegen: dreckig, stachelig, böse, manchmal ganz unten, aber immer mit Herz und Seele und am aktuellen Zeitgeschehen orientiert. Lina Beckmann sagt zu ihrem Engagement: „Ich bin sehr aufgeregt und so irrsinnig gespannt auf diese Aufgabe. Als man mich fragte, war ich schon überrascht und etwas erschrocken, aber ich freue mich riesig.“

Anneke Kim Sarnau und Beckmann kennen sich aus dem „Sabine“-Dreh und von der Theaterbühne. Sarnau sagt: „Lina kenne ich aus dem Theater und bewundere schon immer ihre wilde Seele, ihre Kraft, ihren Mut, ihre Spielfreude. Ich kann mich gut damit verbinden und fand die Idee hervorragend, bin extrem neugierig und freudig, mit ihr auf die neue Reise zu gehen.“

Figur, die einen ganz anderen Charakter als Bukow hat

NDR-Fernsehfilmchef Christian Granderath sagt: „Nach dem Abschied von Charly Hübner haben wir nach einer Figur gesucht, die einen ganz anderen Charakter hat, aber ihrer Kollegin Katrin König ebenfalls auf Augenhöhe begegnet. Hauptkommissarin Melly Böwe ist wie frischer Wind im Rostocker Revier: Sie ist laut, direkt und energiegeladen, gleichzeitig bringt sie ein großes Herz und warmen Humor mit. Lina Beckmann ist die optimale Schauspielerin für diese außergewöhnliche Figur.“

Hart, aber herzlich. Seit 2010 standen Anneke Kim Sarnau als Profilerin Katrin König und Charly Hübner als Kommissar Alexander Bukow in Rostock vor der Kamera. Quelle: NDR/Christine Schroeder

Lina Beckmann stammt aus Hagen, hat an der Folkwang-Hochschule Essen Schauspiel studiert, war an Theatern in Bochum, Wuppertal, Zürich, Köln, hat 2011 im „Jedermann“ in Salzburg gespielt und ist seit 2013 am Deutschen Schauspielhaus Hamburg engagiert. 2011 wurde sie von der Zeitschrift „Theater Heute“ zur Schauspielerin des Jahres gewählt.

Im ARD-Tatort war sie seit 2010 vier Mal zu sehen. Außerdem spielte sie in TV-und Kinoproduktionen wie „Die Besucherin“, „Resturlaub“, „Über uns das All“ oder „Der Fall Jakob Metzler“. 2017 war sie mit ihrem Mann und Benno Fürmann in der Komödie „Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer“ zu erleben, 2020 in der TV-Produktion „Altes Land“.

In der Polizeiruf-Folge „Sabine“, die im März 2021 zu sehen war, wurde die Figur von Bukows (Charly Hübner) Halbschwester Melly Böwe (Lina Beckmann) bei einer Szene im Gespensterwald am Ostseebad Nienhagen eingeführt. Quelle: NDR/Christine Schroeder

Zum Inhalt des Premieren-Polizeiruf mit Lina Beckmann: Die Grundschullehrerin Nathalie Gerber wird auf dem Parkplatz einer Kneipe tot aufgefunden. Zuletzt war sie mit dem 23-jährigen Daniel Adamek (Jonathan Perleth) verabredet. Nach ihm wird nun gesucht. Doch Daniel Adamek kann sich nicht bei der Polizei melden: Der Transmann ist noch nicht geoutet. Seine größte Angst ist, dass sein Vater (Jörg Witte) davon erfährt, dass seine Tochter ein Mann ist.

Gemeinsam vor der Kamera. Lina Beckmann und Charly Hübner in der Komödie „Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?“ mit Benno Fürmann im Jahr 2017. Quelle: Svenja von Schultzendorff

Charly Hübner hatte im Mai 2021 bekannt gegeben, dass für ihn Schluss sei im Polizeiruf. Der 48-Jährige, der aus Neustrelitz stammt, hatte seit April 2010 in 23 Folgen als Alexander Bukow ermittelt. Eine wuchtige, sperrige Figur, die Hübner auf den Leib geschnitten schien und die er in elf Jahren immer weiter entwickelte. Hübner sagte über die Zeit im Polizeiruf-Team: „Das waren tolle Jahre und wir haben vieles wagen dürfen und vieles ist uns auch gelungen.“

Charly Hübner ist seit 2004 in 36 Kinorollen und rund 50 TV-Produktionen zu sehen gewesen, hat mit der Rostocker Band Feine Sahne Fischfilet (FFS) ein Musikvideo aufgenommen und war als Regisseur aktiv in dem Film „Wildes Herz“ über seinen Freund, den FFS-Sänger Jan „Monchi“ Gorkow. Hübner ist an Theatern in Köln, Berlin, Zürich gewesen und seit 2014 am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, wo er zuletzt in der Frank Castorf-Produktion „Der haarige Affe“ zu sehen gewesen ist.

