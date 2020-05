Pommersches Landesmuseum Greifswald zeigt Helm von Sigmund Jähn – das steckt dahinter

Greifswald

Am 26. August 1978 startete Sigmund Jähn als erster Deutscher ins Weltall. Der DDR gelang damals ein propagandistischer Coup, mit dem die Partei- und Staatsführung die vermeintliche Überlegenheit des Sozialismus demonstrieren wollte.

Nur wenige Monate nach seinem Flug in den Kosmos machte sich der NVA-Offizier Jähn auf eine Informationstour durch die Betriebe der DDR. Am 12. Dezember 1978 empfängt das KKW Lubmin den Helden, der landesweit wie ein Popstar gefeiert wird.

Anzeige

Der Lubmin-Besuch muss offenbar als sehr bedeutsam und historisch relevant eingestuft worden sein. Jedenfalls sicherte sich das Greifswalder Stadtmuseum den Bauhelm, den Jähn bei seinem Besuch des Atomkraftwerks trug.

Weitere OZ+ Artikel

„Kosmoshelden-Klassenbrüder“

Der Historiker Gunter Dehnert zeigt Ausstellungsobjekte aus dem KKW Lubmin (hier einen Schaltblock) Quelle: Martina Rathke

Der Plastikhelm wird nun als eines der Exponate zur KKW-Geschichte im dritten Teil der Dauerausstellung im Pommerschen Landesmuseum präsentiert, die im Herbst diesen Jahres öffnen soll. Dieser Ausstellungsteil wirft – untergliedert in vier Abschnitten – ein Schlaglicht auf die wechselvolle Geschichte Pommerns zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Beitritt Polens zum Schengenraum im Jahr 2007.

Aus einer Vielzahl von Exponaten aus dem Atomkraftwerk erscheint der Helm Ausstellungskurator Gunter Dehnert nicht nur wegen des prominenten Trägers besonders symbolbehaftet, sondern auch, weil er an der Seite einen Aufkleber trägt, der neben der Aufschrift „Kosmoshelden-Klassenbrüder“ auch das DDR-Emblem und die Sowjet-Sichel zeigt. „Dieser Aufkleber steht dafür, dass der Flug in das All nur zu schaffen war, weil ihn die Sowjetunion ermöglichte“, so der Historiker. „Das KKW als Großbaustelle der deutsch-sowjetischen Freundschaft war ebenso nur mit Hilfe eines Technologietransfers aus der Sowjetunion möglich“ so Dehnert.

Etwa 120 Quadratmeter für DDR-Geschichte

Auf etwa 120 der 400 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche wird die Geschichte Pommerns in der Zeit während der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR präsentiert. Ein Teil der Fläche ist thematisch für die Industrialisierung des Nordens reserviert, die am Aufstieg der Volkswerft, dem Bau des Fährhafens Sassnitz-Mukran und des Kernkraftwerks Lubmin dokumentiert wird.

„Beim KKW gehen wir den Fragen nach, welche energiepolitische und auch sicherheitspolitische Bedeutung dieses Projekt hatte und wie Strukturen im Norden umgeformt wurden“, so Dehnert, der auf die Entstehung der Greifswalder Plattenbaugebiete Schönwalde I und II verweist. „Auch wenn es nur ein kleiner Link ist: Wir können mit der KKW-Geschichte beispielhaft die Geschichte des DDR-Wohnungsbaus darstellen.“

In einem ebenso kleinen Bereich wollen die Ausstellungsmacher den sich zaghaft nach dem Tschernobyl-Unglück in den Umweltbibliotheken formierenden Widerstand gegen die Atomkraft dokumentieren. Ebenso soll die Ausstellung auch auf die Rolle der Stasi im KKW eingehen.

15 000 Mitarbeiter im KKW-Betrieb und auf der Baustelle

Ende der 1980er-Jahre arbeiteten nach Angaben des Entsorgungswerks für Nuklearanlagen (EWN) 15 000 Menschen in Lubmin, davon 5000 im Betrieb und 10 000 auf der Baustelle. „Die vier Blöcke des KKW sicherten elf Prozent des DDR-Strombedarfs“, so EWN-Sprecherin Marlies Philipp. Mit dem geplanten Ausbau sollten die acht Blöcke ein Viertel des in der DDR benötigten Stromes erzeugen.

So weit kam es nicht: 1990 wurde die Abschaltung angeordnet, fünf Jahre danach begann der Rückbau, der inzwischen länger andauert als Bau- und Betriebsphase.

Zeitzeugen-Interviews und KKW-Fasching

Angesichts des wenigen Platzes in der Ausstellung müssen Informationen komprimiert werden. Zugleich soll die Ausstellung verständlich bleiben, historisch komplexe Ereignisse nicht sinnverzerrend vereinfachen und auch die Besucher emotional ansprechen – eine schwierige Gratwanderung. „Die Ausstellung funktioniert auf zwei Ebenen, einer sachlichen und einer biografischen“, so Dehnert. Beide Ebenen nehmen aufeinander Bezug, korrespondieren miteinander.

So ergänzen beispielsweise Zeitzeugen-Interviews früherer KKW-Mitarbeiter die Sachebene. Auch der KKW-Fasching als nicht von oben organisierte Veranstaltung findet einen kleinen Platz in der Ausstellung.

Weltraumflug verfehlte Wirkung nicht

Ein besonderer Schatz ist ein mehrbändiges Brigadetagebuch der Gewerkschaftsbrigade P-T, in dem auch der Flug Sigmund Jähns dokumentiert ist. Aus dem Eintrag von Ende August 1978 spricht der ganze Stolz des Verfassers: Bei der Meldung „Der erste Deutsche – ein DDR-Bürger – ist im All“ sei ihm „ganz feierlich“ geworden. Weiter unter schreibt das Brigademitglied: „Allerorts in unserer Republik gibt es anläßlich dieses großen Ereignisses spontane Verpflichtungen, die Leistungen im sozialistischen Wettbewerb zu erhöhen.“

Der Weltraumflug des NVA-Jagdfliegers Jähn und dessen „Aufladung“ zum Helden erzielte also die von der Staatsführung erhoffte Wirkung, die bis in den Arbeitsalltag reichte.

Lesen Sie auch:

Von Martina Rathke