Premiere im Staatstheater Schwerin: In „Villa Dolorosa“ endet immer alles in einem Fiasko

Ist das heutige System an seine Grenzen gekommen? Sollte nach gesellschaftlichen Auswegen gesucht werden? Wenn ja, nach welchen? Oder ist es besser, das Leben, so wie es ist, zu akzeptieren? Alltägliches mit seinen verlässlichen Ritualen kann da Halt geben: „Aufstehen, sich waschen, leben, schlafen, sich waschen, leben, schlafen, aufstehen …“, wie in der Komödie „Villa Dolorosa“ von Rebekka Kricheldorf apostrophiert. Das Stück erlebte am Sonntag im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin seine Uraufführung. Die Autorin übertrug Anton Tschechows „Drei Schwestern“ frei in die Gegenwart.

Für Irina Freudenbach (Jennifer Sabel) geht ein Geburtstag nahtlos in den nächsten über, so als würde die Zeit stillstehen. Vergleichbar dem Leidensweg Christi auf der Via Dolorosa, den Gläubige seit 2000 Jahren unverändert gehen. Eintönigkeit, wie sie Ausdruck in der Villa Dolorosa und ihren Bewohnern findet. In den äußerlich scheinbar unveränderten, doch in Wahrheit vom Zerfall gefährdeten bürgerlichen Verhältnissen, laufen Menschen Gefahr, letztlich ans Kreuz genagelt zu werden.

Am Ende gibt es eine Fiasko

Mit ihren beiden Schwestern Olga (Antje Trautmann) und Mascha (Hannah Ehrlichmann) sowie ihrem Bruder Andrej (Flavius Hölzemann) begeht Irina ihren 28. Geburtstag. Diese Feier gerät genauso daneben wie die vorausgegangenen und die beiden folgenden Wiegenfeste. Es ist immer dasselbe; krampfhaftes Bemühen um Partystimmung. Stattdessen wird philosophiert und geredet und am Ende steht immer ein Fiasko.

Jennifer Sabel spielt die empfindsame, doch bequemliche Dauerstudentin Irina vielschichtig – von überschwänglich ausgelassen bis stur abweisend. Die Müßiggängerin hat ihre Studien der Philosophie und Mikrobiologie abgebrochen. Ihre letzte Hoffnung ruht nun auf Jens. Ein Langweiler, jedoch mit Karrierechancen. Er, so meint sie, könne ihr durch eine Ehe zumindest materielle Sicherheit geben. Eine Hoffnung, die sich in nichts auflöst, als Jens mit Freundin zu ihrem 30. Geburtstag erscheint.

Olga, die Älteste, lebt als Lehrerin gesellschaftskonform und willensstark. Ihren beruflichen Höhepunkt erreicht sie, als sie Direktorin wird. Dies allerdings, „weil kein Besserer da ist“. Obwohl völlig vereinsamt ist, geht sie ihren Weg unbeirrt weiter. Antje Trautmann beschreibt sie überzeugend als starke, aber auch verletzliche Frau.

Mascha, die jüngste der Schwestern, hat sich schon früh mit ihrem tristen Leben abgefunden und den Lehrer Martin geheiratet. Heimlich nimmt sie die Pille, um sich nicht stärker an den ungeliebten Mann binden zu müssen. Hannah Ehrlichmann verkörpert Maschas beherrschte Zurückhaltung und deckt auf, welche vielfältigen charakterlichen Eigenschaften sich hinter ihrer vermeintlichen Farblosigkeit verstecken. Als Mascha den kultivierten und erfolgreichen, allerdings verheirateten Georg (Marko Dyrlich) trifft und sich beide ineinander verlieben, erschrickt sie zutiefst vor möglichen Konsequenzen. Ihre Liebe bleibt unerfüllt, als er mit seiner Frau nach Schweden zieht. Eine Flucht vor sich selbst.

Villa Dolorosa – Kerker für ihre Bewohner

Bruder Andrej hat einen Roman verfasst, in dem er ein mögliches zukünftiges Gesellschaftsmodell vorstellt. Flavius Hölzemann zeichnet ihn in seinen von vergeistigt bis pragmatisch reichenden Facetten. Als er Janine (Katrin Heinrich) kennenlernt, zieht diese bald als seine Ehefrau in die Villa. Als sie schwanger wird, nimmt Andrej eine Tätigkeit im Kulturamt auf und er führt eine gemeinsame Haushaltskasse für alle in der Villa Wohnenden ein. Schließlich heißt es doch, das von den Eltern geerbte Haus zu erhalten und dem eigenen intellektuellen Anspruch weiter gerecht zu werden. Einen Job zu haben und zudem noch den Raum für ein persönliches Leben gegen die Mitbewohner zu behaupten – kann das wirklich gelingen? Wie konstatiert Olga verbittert: „Alles ist verboten …“ Die Villa Dolorosa ist zu einem Kerker für ihre Bewohner geworden.

Die Regisseurinnen Swaantje Lena Kleff und Alice Buddeberg verstehen es, den schmalen Grat zwischen Lebenslust, Niedergang, Überreizung und Selbstzerfleischung überzeugend darzustellen. Eine tiefgründige und farbige Inszenierung, in der auch Wortwitz und komische Momente ihren Platz haben.

