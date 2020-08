Theater Vorpommern - Premiere in Stralsund mit Schutzmaske: So gut ist „Dido and Aeneas“

So haben wir Theater noch nicht erlebt: Bei der Premiere von „Dido and Aeneas“ am Samstag in Stralsund mussten die Sänger drei Meter Abstand halten. Auch für das Publikum gab es einige Corona-Regeln zu beachten. Wir erklären, ob sich das Stück trotzdem lohnt.