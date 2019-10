Die Pop-Band Pur nimmt im kommenden Jahr im Circus Krone in München ein "MTV Unplugged"-Konzert auf und geht danach damit auf Tour. Für die Aufnahme seien zwei Auftritte mit Musikern und Freunden am 24. und 25. Juli 2020 geplant, teilte das Music Circus Concertbüro am Dienstag in Stuttgart als Veranstalter mit. "Wir freuen uns, unsere Pur-Musik unter ganz besonderen Vorzeichen mit spannenden musikalischen Gästen in einem Zirkuszelt ganz neu zu erleben", erklärte Sänger Hartmut Engler laut Music Circus. Als Schülerband im schwäbischen Bietigheim-Bissingen gestartet, entwickelte sich Pur zu einer der erfolgreichsten deutschen Musikgruppen.

RND/dpa