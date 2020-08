„Qualityland“ hatte am Volkstheater Premiere

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Als reiner Text ist „Qualityland“ von Marc-Uwe Kling schon krass genug, auf der Bühne wird der Horror noch ein bisschen fassbarer. Das Rostocker Ateliertheater, wo das Stück am Freitag Premiere hatte, ist nun Schauplatz des Grauens einer neuen digitalen Welt. Der Stoff wird von zwei Schauspielern ( Katrin Heller und Lev Semenov) getragen und bekommt mit vielen Videoeinspielern eine neue Dimension.

Marc-Uwe Kling, den viele als Autor der „Känguru-Chroniken“ kennen, hat mit „Qualityland“ eine digitale Dystopie entworfen. Deutschland heißt nun Qualityland – in der Welt von morgen werden die Jungen zum Beispiel nach dem Beruf benannt, den der Vater (bei Mädchen die Mutter) zum Zeitpunkt der Zeugung ausübte. Da ist es zum Beispiel Peter Arbeitsloser ( Lev Semenow), der au der digital gesteuerten sozialen Skala unten auf Level neun angekommen und allmählich an diesem System verzweifelt. Seine Freundin hat sich von ihm getrennt, weil eine Singlebörse einen besseren Partner angeboten hat. Sowas passiert alles digital. Peter hat es nur noch mit Avataren und Hotlines zu tun, selten mit richtigen Menschen. Vor allem der allwissende Online-Handel, der hier einfach „The Shop“ heißt, liefert Dinge, die man nicht bestellt hat und auch nicht zurückgeben kann. Die Menschen bleiben staatlich kontrolliert in ihrer Filterblase und werden kommerziell ausgewertet. Peter Arbeitsloser lehnt sich aber gegen dieses System auf und findet einen Weg.

Anzeige

Diese erschreckende digitale Zukunft wurde von León S. Langhoff (Einrichtung), Henrik Kuhlmann (Dramaturgie) und Paul Soldan (Künstlerische Mitarbeit) als szenische Lesung prägnant und temporeich in Szene gesetzt. Das hat Wirkung: Diese Zukunft ist nicht nur bedrohlich, einiges von dieser digitalen Horrorversion ist bereits Realität.

Weitere OZ+ Artikel

Nächste Vorstellung von „Qualityland“: 29. August, 20 Uhr, Ateliertheater

Von Thorsten Czarkowski