Rostock/Schwerin

Aus Antenne MV wird Radio 80s80s: Die Umbenennung des Radiosenders mit Sitz in Rostock ist nur konsequent: Im digital-terrestrischen Standard DAB+-Multiplex strahlt der Sender seit Januar bundesweit unter dem neuen Namen Musik aus den achtziger Jahren aus. Und nun eben auch im guten alten Radio. Der Name des ersten privaten Radiosenders in MV ist damit Geschichte. Doch 80s80s will weiterhin Nachrichten und Berichte aus MV senden.

Damit bleibt es bei zwei landesweiten privaten Sendern in MV, der andere ist Ostseewelle. Hinzu kommen fünf lokale private Programme, die über UKW in MV verbreitet werden, sowie zwei nichtkommerzielle lokale Programme. Für den Direktor der Landesmedienanstalt, Bert Lingnau, ist MV damit auch im bundesweiten Vergleich gut aufgestellt: „Es gibt Länder mit nur einem Programm, etwa Nordrhein-Westfalen oder das Saarland. Andere haben drei oder vereinzelt auch mehr Programme.“

Ausgewogenes Verhältnis

Im UKW-Spektrum stehen diesen sieben privaten Programmen fünf NDR-Programme und zwei Deutschlandfunk-Programme gegenüber. Im „DAB+“-Standard stehen 22 private Programme elf öffentlich-rechtlichen gegenüber. „Das Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichen Programmen und privaten Programmen ist in der Summe ausgeglichen“, sagt Lingnau. „In der landesweiten Verbreitung überwiegt in UKW der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auf DAB+ hingegen überwiegen die privaten Programme.“

„Verbesserungsbedarf sehen wir einzig bei der „DAB+“-Versorgung des Landes. Aktuell gibt es noch keinen landesweiten privaten Multiplex“, kritisiert Lingnau. Der Grund sei die geringe Verbreitung der für den Empfang benötigten Geräte. „Dadurch ist für die privaten Veranstalter eine „DAB+“-Infrastruktur derzeit nicht refinanzierbar.“ Die Medienanstalt MV sei aber weiterhin mit den Veranstaltern im Gespräch und untersuche verschiedene Fördermöglichkeiten.

Gute Entwicklung – bis Corona kam

Insgesamt ging es den privaten Radiosendern in MV und in ganz Deutschland bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie ganz gut, sowohl was die Werbeeinnahmen angeht als auch bei der Zahl der Hörer. Der meist gehörte Sender in MV war im vergangenen Jahr Ostseewelle mit durchschnittlich rund 131 000 Hörern pro Stunde, gefolgt von Antenne MV mit 76 000 und Radio B2 mit 23 000. Insgesamt hören in Deutschland immer noch etwa drei Viertel aller Menschen regelmäßig Radio.

Vor der Pandemie hätten auch die Veranstalter mit Hauptsitz in MV wirtschaftlich gut dagestanden, so Lingnau. „Beide haben große Gesellschaften im Rücken. Die Pandemie hat jedoch alle privaten Veranstalter in Deutschland gleichermaßen getroffen, da die Werbeeinnahmen überall einbrachen.

Radio mit stärkstem Werbe-Minus

Bundesweit verloren zu Beginn der Pandemie 2020 zwar alle Werbeträger an Umsätzen. Die Radiosender waren aber mit einem Minus von rund 21 Prozent am stärksten betroffen. Im März 2020 lagen die Gesamteinnahmen aller Sender in Deutschland bei 133 Millionen Euro, im Vorjahresmonat waren es noch 169 Millionen.

Der Anteil von Radiowerbung am gesamten Werbemarkt liegt bei etwa fünf Prozent. Zum Vergleich: Fernsehen hat einen Anteil von etwa 50 Prozent, Zeitungen von etwa 15 Prozent. Der gesamte Medien-Werbemarkt hatte im März 2020 einen Umsatz von 2,85 Milliarden Euro, nach 3,03 Milliarden im März 2019.

Neue Hörerschichten erschließen

Der Schritt von Antenne MV hin zu 80s80s könnte die richtige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen sein, glaubt Lingnau: „Nach unserer Kenntnis erhofft sich der Veranstalter durch die Umbenennung des Programms – und der damit einhergehenden inhaltlichen Änderung, besonders der Musikauswahl – eine bessere Abgrenzung zur Konkurrenz.“ Neue Hörerschichten sollen erschlossen werden und damit bessere Reichweiten. „Die Medienanstalt MV unterstützt diesen Schritt und wünscht dem Veranstalter die erhoffte Reichweitenverbesserung.“

Von Axel Büssem