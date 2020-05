Ralf Dörnen wird neuer Intendant des Theaters Vorpommern

Greifswald

Der Ballettchef des Theaters Vorpommern, Ralf Dörnen (59) wird neuer Intendant am Theater Vorpommern. Dörnen folgt im Sommer 2021 auf den amtierenden Intendanten Ralf Löschner, dessen Vertrag 2021 ausläuft. Löschner wollte den Vertrag nicht verlängern.

Dörnen begründete diese Entscheidung mit seiner großen Verbundenheit mit dem Theater Vorpommern und der Region: „Das war der richtige Schritt jetzt. Ich habe mich beworben, weil ich der Meinung bin, dass es an der Zeit ist. Ich möchte diesem Theater mehr geben. Ich möchte dem Haus meinen Stempel aufdrücken, was die künstlerische Ausrichtung angeht, und es weiterentwickeln. Dafür habe ich schon viele Idee, die ich gerne mit allen Sparten des Theaters verwirklichen würde.“

Balettdirektor Ralf Dörnen (links) und Tanzmeister Adonai Luna bei Proben Quelle: Dietmar Lilienthal

Neue Ballettleitung angekündigt

Dörnen tritt sein Amt zur Spielzeit 2021/22 an. Bis dahin werde es eine Umstrukturierung am Ballett Vorpommern geben, dessen Direktor Dörnen ist. „Ich werde dem Ballett weiterhin zur Verfügung stehen.“ In der Sparte werde es aber personelle Veränderungen geben. Details wollte Dörnen noch nicht nennen. Es sei aber sicher, dass sein Stellvertreter Adonai Luna eine zentrale Rolle spielen wird.

Der amtierende Intendant Ralf Löschner sagte: „Ich gratuliere Ralf Dörnen. Er ist ein sehr erfolgreicher Künstler unseres Hauses, er kennt das Haus, hat hier zahlreiche Erfolge gefeiert und das Publikum kennt ihn. Das ist jetzt eine neue Herausforderung. Ich wünsche ihm und dem Theater alles Gute!“ Wohin es Löschner ziehen wird, steht noch nicht fest.

Einstimmige Entscheidung für Dörnen

Dörnen wurde von einem Auswahlgremium gewählt, in dem Vertreter des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung des Theaters saßen. Es gab 55 Bewerber auf die Stelle. Die Entscheidung Pro-Dörnen sei einstimmig ausgefallen, hieß es. Die Spielzeit 2021/22 werde Dörnen mit vorbereiten. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder sagt: „Wir sind über diese Entscheidung sehr glücklich.“ Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow und Manfred Gerth, zweiter stellvertretender Landrat von Vorpommern-Rügen, meinten: „ Ralf Dörnen ist ein hervorragender Teamspieler, der das Theater seit 20 Jahren kennt. Er hat eine große integrierende Fähigkeit. Zudem kennt er den Anspruch und die Bedürfnisse des Publikums ganz genau. Deshalb sind wir als Gesellschafter sicher, dass er Spielpläne aufstellen wird, die genau zu unserer Region passen.“ Zum Theater Vorpommern gehören die Häuser in Greifswald, Stralsund und Putbus auf Rügen.

Als Solotänzer erfolgreich

Dörnen wurde 1960 in Leverkusen geboren. Er begann seine Karriere als Tänzer in Köln, bevor es ihn zum Hamburg Ballett von John Neumier zog, wo er von 1980 bis 1996 tanzte und zehn Jahre als Solotänzer zu Weltruhm kam. In dieser Zeit arbeitete er auch als freischaffender Choreograph an der Staatsoper München, dem Aalto Ballett in Essen, der Semperoper Dresden, am Nationaltheater Brünn in Tschechien sowie in Griechenland, Portugal und dem Senegal.

Theater Vorpommern Ballett-Inszenierung „Casanova“ Quelle: Vincent Leifer

Spektakuläre Inszenierungen

1997 wird Dörnen am Theater Vorpommern Ballettdirektor. Es ist ihm gelungen, das damals provinzielle Ballett in Greifswald unter dem Logo Vorpommern Ballett zu einer Compagnie zu entwickeln, die mit spektakulären Inszenierungen bundesweit für Aufsehen sorgte. Vor allem die modernen Ballette „Frida“, „Othello“, „Endstation Sehnsucht“, die Tanzoper „Death in Venice“ und vor allem Igor Strawinskys „Le sacre du printemps“ begeisterten Publikum wie Kritik gleichermaßen. Aber auch sein „Nussknacker“ fand jedes Jahr Anerkennung.

2005 würdigte die Hansestadt Greifswald seine Verdienste mit der Rubenow-Medaille. 2009 wurde er für den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ in der Kategorie „Choreographie“ für „Endstation Sehnsucht“ nominiert. 2016 erhielt Dörnen den Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Von Michael Meyer