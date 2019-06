München

Till Lindeman (56) soll bei einer körperlichen Auseinandersetzung einen Mann aus Hamburg verletzt haben. Laut Medienberichten kam es in der Nacht zum vergangenen Samstag gegen 2.52 Uhr zu einem Streit in der Bar „Falk’s“ des Bayerischen Hofs, wo die Band Rammstein übernachtete. Lindemann sei mit einem Kumpel und einer Frau namens Lana in die Bar gegangen.

Hamburger beleidigt weibliche Begleitung des Rammstein-Sängers

Ein 54-jähriger Gast aus Hamburg habe ihn dort um ein Selfie gebeten. Lindemann habe das abgelehnt. Später habe derselbe Gast die weibliche Begleitung des Sängers beleidigt. Dem Bericht zufolge habe er auf Englisch zu ihr gesagt: „Ich zahle das Doppelte.“ Lindemann habe den Mann zur Rede gestellt, ob er seine Begleitung als Prostituierte bezeichnet hätte. Daraufhin habe der dem Sänger Prügel angedroht. Lindemann soll ihn mit einem Ellbogencheck ins Gesicht ausgeknockt haben. Hotelmitarbeiter hätten dann die Polizei alarmiert.

Mann erleidet Kieferbruch

Der Hamburger hat laut Medienberichten Verletzungen am Kopf erlitten und den Sänger wegen Körperverletzung angezeigt. Lindemann selbst hat den Vorfall bisher nicht kommentiert. Am Samstag hat Rammstein im Münchener Olympiastadion vor 70 000 Fans gespielt. Am 12. und 13. Juni gastiert Rammstein in Dresden, am 16. Juni tritt die Band im Rostocker Ostseestadion auf.Mehr zu Rammstein:Auf den Spuren von Rammstein-Sänger Till Lindemann

Michael Meyer