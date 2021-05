Grevesmühlen

Noch mehr schlechte Nachrichten für das Grevesmühlener Piraten-Open-Air: Fans des Theaterspektakels müssen in diesem Jahr auf Rocco Stark in der Rolle des Käpt’n Jack Rackham verzichten. Dies bestätigten sowohl der Schauspieler, der in Boltenhagen lebt, als auch Intendant Peter Venzmer. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die Premiere des neuen Stückes „Ein Königreich vor dem Wind“ erneut um einen Monat nach hinten, auf den 23. Juli 2021, verschoben werden musste.

Schauspieler Rocco Stark macht Theater Vorwürfe

Pikant dabei sind die Vorwürfe, die Rocco Stark der Theaterleitung macht: Zunächst sei der bereits unterschriebene Vertrag mit ihm und dem gesamten Ensemble Anfang Mai gekündigt worden, so der Schauspieler. Begründet wurde dies mit höherer Gewalt und dem coronabedingten Veranstaltungsverbot. Dafür zeigte er grundsätzlich Verständnis.

„Doch statt noch einmal mit mir offen zu reden oder mir ein neues Angebot zu unterbreiten, bekam ich den neuen Vertrag zugeschickt“, sagt Stark. „Das war aus meiner Sicht kein Angebot, sondern eher eine Aufforderung kommentarlos zu unterschreiben. Dabei war die Vergütung mit dem neuen Vertrag erheblich geringer.“ Auch habe sich die Theaterleitung vorbehalten, die Spielzeit nach belieben zu verändern. Und besonders ärgerlich aus Sicht des Schauspielers: „Sie wollten mich zwingen, mich bei ihnen und von ihnen impfen zu lassen.“ Er betont: „Ich habe überhaupt nichts gegen eine Impfung und will mich impfen lassen – aber von meinem Hausarzt, wenn ich dran bin und nicht, weil das Theater es mir vorschreibt.“ Inzwischen habe er auch einen Termin dafür Anfang Juni.

Für RTL 2 bei „Kampf der Realitystars“ dabei

Stark fast zusammen: „Zeitlich, beruflich, menschlich, geht das alles gar nicht für mich.“ Er ärgere sich, weil er für das Engagement beim Piraten-Open-Air ein Casting für die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ abgesagt habe. Doch darüber hinaus habe er gut zu tun. Gerade war er in Thailand, um für RTL 2 eine Staffel „Kampf der Realitystars“ zu drehen. Außerdem absolviert der Inhaber einer Modeboutique in Boltenhagen aktuell täglich einen Marathon. Mit der Aktion will er ein Zeichen gegen jede Form von Diskriminierung und Rassismus setzen.

Auf die Vorwürfe von Stark angesprochen sagt Intendant Venzmer: „An eine Klausel zur Impfung kann ich mich nicht erinnern. Wir halten uns an die Vorschriften des Landes und die besagen eben, dass bestimmte Lockerungen eben nur für Geimpfte und Getestete gelten.“

Auch dass es weniger Geld gebe, sei klar: „Wir spielen ja in dieser Saison viel weniger Tage als ursprünglich geplant.“ Danach gefragt, ob der Weggang von Rocco Stark ein Verlust sei, sagt er: „Nein, das schmerzt nicht. Er ist ein Schauspieler wie jeder andere. Wir haben jedes Jahr 150 Interessierte in der Pipeline, die bei uns spielen wollen.“ Dennoch wirbt das Piraten-Open-Air auf seiner Homepage weiterhin mit dem Gesicht und Namen des Schauspielers. Auch auf den Bannern am Theatergelände ist Rocco Stark noch zu sehen.

Von Juliane Schultz