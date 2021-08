Redefin

Vor ausverkauftem Haus erklang am Sonnabend das letzte „Weltstars in Redefin“-Konzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in dieser Saison. Die Weltklasse-Cellistin Sol Gabetta und das Orchestre Philharmonique de Radio France begeisterten rund 1250 Klassik-Liebhaber. Aufgrund der Corona-Hygienevorgaben durften die Festspiele die riesige Reithalle des Landgestüts im Landkreis Ludwigslust-Parchim zur Hälfte dessen füllen, was ohne Pandemie möglich ist.

Redefin im Regen: Die Landschaft schön wie immer, saftig grün und gepflegt. Die Wege allerdings gummistiefelbedürftig und die Picknickwiese leer. An Interessenten für Pferdevorführungen, Pferdebesichtigungen und Musik mangelte es dennoch nicht. Sie kamen diesmal etwas später, ohne größeres Picknickzubehör – und in offensichtlich ungetrübt guter Laune.

Aufgrund der Hygienevorgaben in der Pandemie durften die Festspiele die riesige Reithalle des Landgestüts im Landkreis Ludwigslust-Parchim zur Hälfte dessen füllen, was ohne Corona möglich ist. Quelle: Oliver Borchert

Konzert war berührendes Erlebnis

„Na ja, nicht gerade einladend, dieses Wetter, aber deswegen zu Hause bleiben?“, sagen Musikfreunde aus Schleswig-Holstein mit einem Lächeln. Da freue man sich eben besonders auf das abendliche Konzert! Wen man auch fragte, es überwog die Genugtuung über wieder mögliche Veranstaltungen, ganz allgemein und natürlich besonders in Bezug auf Redefin und seine einmalige Kombination von Naturerlebnis, familiärem Zusammensein im speziellen Ambiente eines Gestüts und dem Zielpunkt des Ganzen, einem Konzert der Sonderklasse! Nicht ohne Grund lautet der Werbe-Slogan zu diesen Konzerten: „Weltstars in Redefin“.

Die Weltklasse-Cellistin Sol Gabetta und das Orchestre Philharmonique de Radio France. Quelle: Oliver Borchert

An diesem Wochenende also das Orchestre Philharmonique de Radio France unter seinem Chef Mikko Franck und der argentinischen Ausnahme-Cellistin Sol Gabetta. Es ist nicht nur hier angebracht, sich immer mal wieder klarzumachen, was das Wirken von Institutionen wie den Festspielen MV eigentlich für ein Privileg bedeutet: das Beste vom Besten in nahezu jeder denkbaren Form; direkt vor der Haustür und nahezu verschwenderisch in Angebotsfülle und -vielfalt. Von der künstlerischen Qualität ganz zu schweigen! Und so zählte denn auch das Konzert am Sonnabend zu den ganz besonderen im umfassenden Sinne berührenden Erlebnissen.

Französischer Gruß zu Beginn

Zu Beginn ein echt französischer Gruß mit der Ouvertüre zu „Béatrice et Bénédict“ von Hector Berlioz. Ein stilistisches Heimspiel für die Gäste aus Frankreich, die schon hier mit dem für Berlioz typischen klangfarbenreichen Sound und ihrem souveränen inspiriert lockeren Spiel auf ihre besonderen Qualitäten aufmerksam machten. Dann die große Stunde für Sol Gabetta und – sehr erfreulich – ein eher selten zu hörendes Werk: Schostakowitschs 2. Cellokonzert.

Geschrieben 1966 und damit in einer Zeit schwerer Erkrankung des Komponisten, kommt das Stück ohne jede vordergründige technische Brillanz aus. Es ist vielmehr ein grüblerischer Monolog, der sich nur selten zu voluminöser und dann sehr klangherber Kraftentfaltung durchringt.

Ungemein fesselndes Spiel

Die über jedes Lob erhabene Solistin ließ dieser Musik alle Qualitäten ihres hier sehr verinnerlichten, in seiner Klangintensität aber ungemein fesselnden Spiels angedeihen. Da war, um diesem Werk Gerechtigkeit zukommen zu lassen, sehr aufmerksames Hören gefordert, auch das Beiseitelassen gefährlicher Vergleiche. Der junge Mann, der draußen in der Pause recht vernehmlich im Gespräch mit Freunden meinte, das Werk sei schwierig, (noch) nicht sein Ding, aber es hätte was (!), wäre da nicht auf ganz schlechtem Weg.

Und was das Orchester und seinen Dirigenten betrifft: ein fabelhaftes Ensemble, spieltechnisch perfekt, von unerhört differenzierter Klangqualität und im Zusammenwirken von atemberaubender, unaufdringlicher Prägnanz und Geschlossenheit. Der Musizierstil: eloquent, unwiderstehlich, wirkungsmächtig und in seiner Gestaltungsfähigkeit weit über den bloßen Genuss hinausgehend. Da reichte für Tschaikowskis tragisch-dramatische 6. Sinfonie („Pathetique“) die Feststellung, dass den Gästen eine tief beeindruckende Sternstunde, ja eine buchstäblich wortlos machende künstlerische Offenbarung gelang! Was zählte da schon schlechtes Wetter!

Festspielsommer dauert noch drei Wochen

Im Juni hatten die Festspiele noch ihr erstes „Weltstars in Redefin“-Konzert der Saison pandemiebedingt absagen müssen. Ende Juli spielten dann die Geigen-Virtuosen Daniel Hope und Nigel Kennedy ihre Konzerte jeweils vor halbleeren Rängen.

„Im Juni und Juli haben wir gespürt, dass noch große Vorbehalte da waren“, sagte Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck. Viele Menschen hätten Ängste gehabt, sich nicht in die Konzertsäle zurückgetraut. Nun hoffe sie, dass das Publikum erkenne, dass Kultur ein sicherer Ort sei, weil die Maßnahmen doch noch sehr streng seien.

Der Festspielsommer dauert noch drei Wochen. Er endet am 18. September mit einem Konzert in der St.-Georgen-Kirche Wismar mit dem Elbphilharmonie Orchester und dem Pianisten Kirill Gerstein.

Von Eckehard Ochs und Iris Leithold