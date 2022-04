Sein Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ räumte auf der Berlinale zwei Silberne Bären ab, in Rostock ist er am 27. April vor dem bundesweiten Kinostart zu sehen. Im Interview verriet der Regisseur Andreas Dresen, was den Film so besonders macht – OZ-Leser können Kinokarten gewinnen und sich selbst überzeugen.