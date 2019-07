Wolgast

Mit Adam und Eva fing alles an – nicht nur damals im Paradies, sondern auch 2005 im Theaterzelt Chapeau Rouge an der Vorpommerschen Landesbühne: „Intendant Wolfgang Bordel hatte damals die Idee, das Stück „In Sachen Adam und Eva“ nach dem Zelt auch auf die große Bühne zu bringen“, erinnert sich Regisseurin Birgit Lenz, die mit dem Rudi Strahl-Stück 2008 die Hafenfestspiele Usedom eröffnete. In diesem Jahr inszeniert die 51-Jährige mit „Ein seltsamer Heiliger oder ein irrer Duft von Bibernell“ ihre 15. Freiluft-Saison. Insgesamt sechst Rudi-Strahl-Stück inklusive Neuauflagen sowie die Klassiker „Sonnenallee“ und „Linie 1“ hat sie für die Vorpommersche Landesbühne auf die Bühne gebracht und ist mittlerweile zu einer wahren Ostalgie-Expertin avanciert.

Zur Galerie Szenen aus „Ein seltsamer Heiliger – oder ein irrer Duft von Bibernell"

„Das Ganze hat sich seit 2008 von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und ich habe immer geguckt, welche Stücke von Rudi Strahl man noch aufführen kann“, sagt Lenz. Und so standen in den vergangenen Jahren „In Sachen Adam und Eva“ und „Ein irrer Duft von frischem Heu“ in verschiedenen Fassungen jeweils gleich für drei Jahre auf dem Spielplan. Dazu kamen „Keine Leute, keine Leute“, „Nochmal ein Ding drehen“, „ Arno Prinz von Wolkenstein“ sowie das aktuelle Stück „Ein seltsamer Heiliger oder ein irrer Duft von Bibernell“, das die Geschichte vom vergangenen Jahr weiter erzählt.

Rund 10000 Besucher kommen jährlich zu den Schlossinsel-Festspielen

Dass die Vorpommersche Landesbühne bei einer ihrer Open-Air-Produktionen seit Jahren auf Ostalgie setzt, kommt beim Publikum gut an. „Die Zuschauerzahlen haben sich von Jahr zu Jahr gesteigert“, sagt Lenz. Rund 3000 waren es 2008 Besucher, mittlerweile kommen jährlich rund 10000 Zuschauer. 2017 zog die Produktion auf die Schlossinsel Wolgast um. „Beim Blick zurück verklärt sich vieles“, erklärt Lenz die Begeisterung für den Strahl-Stoff. Der romantisierte Blick in die Ost-Vergangenheit, schwungvolle Musik und die humorvollen Komödien Strahls sind das Erfolgsrezept, auf das die Vorpommersche Landesbühne seit Jahren setzt. „ Rudi Strahl ist aber nicht nur ein Komödienschreiber, sondern zeigt mit einem Augenzwinkern auch immer wieder Missstände auf“, sagt Lenz.

Das Stück bettet die Regisseurin stets in sorgfältig ausgewählte Musikstücke ein, die vom musikalischen Leiter Mike Hartmann neu arrangiert werden. „Ich gucke, ob die Texte passen und wie publikumswirksam und bekannt die Lieder sind“, sagt die Regisseurin, die auf bekannte Ost-Rockbands wie die Puhdys oder Karat setzt, in diesem Jahr aber auch Titel von Nena, den Ärzten, Wolfgang Petry oder Udo Lindenberg im Gepäck hat. „Mit Musik lassen sich Emotionen transportieren. Viele Menschen verbinden mit bestimmten Liedern auch bestimmte Zeitabschnitte in ihrem Leben.“

Mehr als 100 verschiedene Rollen

Seit 2000 ist sie Oberspielleiterin an der Vorpommerschen Landesbühne. Geboren ist sie in Schönberg in Schleswig-Holstein, aufgewachsen im sächsischen Pirna. Nach dem Abitur studierte sie Schauspiel an der Theaterhochschule „ Hans Otto“ in Leipzig. Erste Engagements führten sie nach Stralsund und ans Hamburger „Ohnsorg-Theater“, bevor sie 1995 an die Vorpommersche Landesbühne kam. Rund 100 verschiedene Rollen habe sie in ihrem Leben gespielt, schätzt die 51-Jährige. „Ich mache das seit mittlerweile 25 Jahren, da kommt einiges zusammen“, sagt Lenz und lacht. Rational, bodenständig und pragmatisch – so beschreibt sie sich selbst. Eine ihrer intensivsten Rollen sei daher die der „Blanche“ in „Endstation Sehnsucht“ gewesen. „Eine eher verpeilte Frau, die mit dem Leben nicht klar kommt und schließlich aus einer Traumwelt ins reale Leben zurückgeholt wird“, sagt Lenz. „An der hatte ich zu knabbern, weil sie gar nicht meinem Ich entspricht. Aber letztlich ist sie mir sehr ans Herz gewachsen.“

23 Darsteller in 21 Vorstellungen

Ebenso, wie der Dramatiker Strahl, der auch in diesem Jahr die Vorlage für das aktuelle Stück lieferte. Seit dem 13. Mai laufen die Proben. „Und die waren bei bis zu 40 Grad schon eine große Herausforderung“, verrät Lenz. Insgesamt 23 Darsteller (darunter Schauspieler, Eleven der Theaterakademie Zinnowitz und Laiendarsteller) werden in 21 Vorstellungen auf der Bühne stehen und den kleinen Ort Trutzlaff in Mecklenburg-Vorpommern und seine Bewohner – die einige bereits aus „Ein irrer Duft von frischem Heu“ kennen – wieder lebendig werden lassen. Und dort hat sich seit der Wende einiges verändert. „Wir werden erzählen, wie sich das Dorf mit der neuen gesellschaftlichen Situation arrangiert“, sagt Lenz. Natürlich gibt es auch wieder zahlreiche private und politische Verwicklungen, Kurioses und pikante Herz-Schmerz-Angelegenheiten. „Ein besonderes Highlight wird der Auftritt der Russenmafia sein“, verspricht Lenz. „Und dann kommt noch ein altbekannter Bundeskanzler zu Besuch. Es wird auf jeden Fall sehr turbulent und witzig.“

Termine und Karten „Ein seltsamer Heiliger oder ein irrer Duft von Bibernell“: Premiere ist heute um 19. 30 Uhr auf der Schlossinsel Wolgast. Die nächste Vorstellung findet am 10. Juli statt, danach immer mittwochs, freitags und samstags, jeweils um 19.30 Uhr Infos und Karten: www.vorpommersche-landesbuehne.de oder telefonisch unter 03971 26 88800. Insgesamt werden 21 Vorstellungen gespielt.

