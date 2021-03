Im September soll L’Arc de Triomphe in Paris verhüllt werden. Es ist das zweite Monumentalprojekt des Künstlerpaares Christo und Jeanne Claude mit nationaler Bedeutung, zudem postmortem. Kunsthalle Rostock und Kösterschün Rerik zeigen erste Skizzen aus den 60ern.

Projektkoordinatorin Stefanie Meyer aus Rostock in der Ausstellung von Christo & Jeanne Claude in der Kösterschün in Rerik. Quelle: Michael Meyer