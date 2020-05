Rostock

„Wir haben die Band schon vor der Wende gegründet“, erzählt Lars Weichselbaumer im OZ-Interview. Er ist Sänger und Gitarrist der Rostocker Rock-’n’-Roll-Band Crazy Boys. Gemeinsam mit seinen drei Kollegen möchte er am Mittwochabend zum siebten OZ-Newsroom-Konzert das Lebensgefühl der fünfziger Jahre in die Wohnzimmer der OZ-Leser bringen.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Sie wollten in der DDR den Rock ’n’ Roll unter die Menschen zu bringen. „Elvis war eher als Schauspieler bekannt“, so der 47-Jährige Lars Weichselbaumer. „Die Menschen konnten unseren Stil damals gar nicht einschätzen, einige dachten wir sind Punks oder Depeche-Mode-Fans“, erzählt er. Nach der Wende sei es einfacher geworden, denn in der DDR war der Rock ’n’ Roll verboten. „Es gab so einen festen Spruch der hieß: ‚Rock ’n’ Roll ist ein Aufputschmittel bei der Bundeswehr im Kampf gegen den Sozialismus.‘ Und dementsprechend haben wir die Musik erst mal heimlich gemacht“, erzählt er von der Entstehungszeit der Band.

Weitere OZ+ Artikel

Westradio und Rock-’n’-Roll-Erfahrungen

Lars Weichselbaumer spielt Gitarre und singt bei den Crazy Boys aus Rostock. Quelle: Crazy Boys

Außerdem sei die Musik zur DDR-Zeit eher weniger bekannt gewesen, so der Rostocker. Seine Eltern hörten viel die Beatles und die Rolling Stones. Alles andere, was an Musik aufkam, wie Acid und Techno habe er nicht gemocht, so Weichselbaumer. „Ich wollte handgemachte Musik. Schon zu DDR Zeiten habe ich immer die Radiosendung ‚Rock ’n’ Roll Museum‘ von Werner Voss vom NDR gehört“, schwelgt er in Erinnerung. Nach der Wende hat sein Cousin, der auch Rock-’n’-Roll-Fan war, ihm dann Berge von Platten geschenkt. Heute ist er der Sänger und Gitarrist der Band.

Obwohl sein Vater Gitarrist war, entdeckte er zuerst ein anderes Instrument für sich: „Weil ich zu doof zum Fußballspielen war, haben meine Eltern mich mit acht Jahren zum Universitätschor geschickt. Mit 10 Jahren bin ich dann zur Singakademie am Volkstheater gekommen.“ Singen habe ihm schon immer Spaß gemacht, so der 47-Jährige. Erst mit 17 hat er sich dann die Gitarre gegriffen und die Band gegründet.

250 Auftritte im Jahr

Nach der Wende waren die Crazy Boys zehn Jahre lang die einzige Rock ’n’ Roll Band in Mecklenburg-Vorpommern. Und so waren sie immer gut gebucht und haben teilweise über 250 Konzerte im Jahr in ganz Deutschland und darüber hinaus gespielt. „In den 90er-Jahren habe ich mir ganz Deutschland angeguckt. Dann ging es so weiter, dass wir in Schweden eine Platte aufgenommen haben und auch in Dänemark und Norwegen auf Tour waren.“

Auch heute spielen die vier Männer eigentlich 120 Auftritte im Jahr. Doch das war vor der Corona-Krise „Im März haben wir den letzten Gig gespielt. Jetzt gab es eine Vollbremsung. Alle rufen an und sagen die Auftritte bis zum 31. August ab“, sagt der Musiker. „Im ersten Monat ist es noch ganz nett, mal neue Songs zu erarbeiten, viel Unterrichtsvorbereitung zu machen und sich in neue Themen einzulesen. Aber der Austausch mit anderen Musikern fehlt einfach. Das ist frustrierend. Ich brauche das Publikum und Feedback“, erzählt Weichelbaumer, der außerhalb der Band Musikalische Früherziehung in Kitas und Gitarrenunterricht in Schulen gibt.

Mit Musik Spaß haben und dem Alltag entfliehen

Dabei gibt ihm die Musik eigentlich viel Kraft. „Ich habe wahnsinnig viel Spaß und nebenbei kann ich durch die Tanzerei auf der Bühne auch meine Figur halten“, sagt er lachend. Außerdem mag er es, anderen Menschen mit der Musik ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Das schafft die Band mit Songs von Buddy Holly, Peggy Sue und Bill Haley und eigenen Songs, die Weichselbaumer selbst schreibt. „Wir haben aber auch moderne Songs im Repertoire – wie ‚Tainted Love‘, den wir im Rockabilly-Stil spielen.“

Doch am Mittwoch wollen die vier Musiker nicht an die Krise denken, sondern die Leute von dem Corona-Alltag ablenken und zusammen Spaß haben. Heute bestehen die Crazy Boys aus Lars Weichselbaumer (Gesang und Gitarre), Mathias Behrens (Schlagzeug), Alexander Paschen (Saxofon) und Fritz Mikefoun (Bass), die gemeinsam für den Rock ’n’ Roll brennen.

Bewerben für das OZ-Newsroom-Konzert Die neue Reihe „OZ Newsroom Konzert“ soll Musikern aus Mecklenburg-Vorpommern eine Plattform geben, die derzeit keine Konzerte spielen können. Gespielt wird im Newsroom der OSTSEE-ZEITUNG. Ausgestrahlt wird der Auftritt jeden Mittwoch um 18 Uhr auf der Facebook-Seite der OZ, das aufgezeichnete Video wird danach auf www.ostsee-zeitung.de zu sehen sein. Jedes Konzert dauert 15 Minuten und soll unplugged gespielt werden. Aussagekräftige Bewerbungen bitte an: online@ostsee-zeitung.de, Kennwort: OZ Newsroom Konzert

Mehr zum Lesen

Von Nora Reinhardt