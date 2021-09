Rostock

Hallenkonzerte mit tausenden Besuchern und ohne Maskenpflicht könnten in Mecklenburg-Vorpommern bald wieder möglich werden. Sogar schon beim Auftritt von Roland Kaiser am 8. Oktober in der Rostocker Stadthalle. Wie der Veranstalter Semmel Concerts mitteilt, werden aber wohl nur Geimpfte und Genesene Eintritt erhalten. Damit wäre das Konzert, das mit 5000 Tickets als ausverkauft gilt, die erste größere Veranstaltung mit 2G-Auflagen in MV.

„Uns liegt es wirklich fern, jemanden bei einem unserer anstehenden Konzerte auszuschließen“, erklärt Oliver Voetz, Sprecher von Semmel Concerts. Man sei sich sehr bewusst, dass getroffene Entscheidungen nicht bei allen Fans Zuspruch finden. Dennoch führe man aber lieber Veranstaltungen unter den 2G-Bedingungen durch, „bevor wir diese immer wieder verlegen müssen und damit die Existenz einer Branche gefährden“.

Schließlich gehe es auch um die Arbeitsplätze von Musikern, Crew-Mitgliedern, Büroangestellten, Sicherheitsleuten und vielen Solo-Selbstständigen, genau wie um die Jobs von Hotel- und Gastro-Mitarbeitern, Taxifahrern und vielen anderen mehr, die im Umfeld der Konzerte arbeiten.

Kabinett will nächste Woche entscheiden

Was derzeit noch fehlt, ist der entsprechende Regierungsbeschluss aus Schwerin. Der könnte aber – trotz der Wahl und laufender Sondierungen – schnell kommen: „Das Kabinett wird voraussichtlich nächste Woche im Zuge der notwendigen Verlängerung der Corona-Verordnung darüber entscheiden, ob und wie ein 2G-Optionsmodell in MV umgesetzt wird“, sagt Benjamin Fischer, Sprecher der Schweriner Staatskanzlei.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob bei Konzerten neben Geimpften oder Genesenen auch Ticketbesitzer mit negativem PCR-Test eingelassen werden, sei laut des Veranstalters für Roland Kaisers Auftritt noch offen. Diese Option dürfte aber auf jeden Fall teuer werden. Zum Kartenpreis, der bei 60 Euro losgeht, kommt dann noch die Gebühr für den Test.

In Rostock gibt es den derzeit entweder bei Centogene für rund 70 Euro oder an der Universitätsmedizin, wo Personen ohne ärztliche Überweisung 152 Euro zahlen müssen. „Ticketkäufer, die unter den neuen Bedingungen das Konzert nicht besuchen können oder wollen, könnten ihre Eintrittskarten an den Vorverkaufskassen gegen einen Gutschein eintauschen“, erklärt der Sprecher.

Planungsunsicherheit für Veranstalter

Sänger Roland Kaiser ist seit dem 17. September auf Arenatournee quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. An den 24 Auftrittsorten gab und gibt es unterschiedliche Einlassbeschränkungen. Seine beiden ersten Konzerte in MV – in Neubrandenburg und Schwerin – wurden bereits erneut verschoben, „weil die bisherige Corona-Verordnungslage für Veranstalter eine große Planungsunsicherheit bedeutete“, so Oliver Voetz.

Und 3G-Konzerte seien für die Veranstalter einfach nicht wirtschaftlich. Die Ersatztermine im November werden deshalb laut des eigens eingerichteten Corona-Infoportal von Semmel Concerts sehr wahrscheinlich ebenfalls mit 2G-Beschränkungen stattfinden.

Von Claudia Labude-Gericke