Der Maler Ronald Paris lebte zehn Jahre in Rostock und hatte einen starken Bezug zu MV – besonders zur Ostsee. Anders als seine Weggefährten Tübke oder Heisig waren seine Bilder realistisch geprägt – das brachte ihm in der DDR auch schon mal Ärger ein. Über einen Mann, der mit Beinen fest auf dem Boden stand, den Kopf aber auch in den Wolken hatte.