Rostock singt findet seit zwei Jahren in der Hansestadt Rostock statt und hat ein besonderes Konzept. „Rosi“ findet am Dienstag, den 8. Juni und am Dienstag den 15. Juni im Klostergarten Rostock statt. Wer dabei sein möchte, braucht einen negativen Coronatest. Der Verein sammelt außerdem Spenden.