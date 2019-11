Rostocker Volkstheater stimmt mit „Brüderchen und Schwesterchen“ auf das Fest ein

Rostock

Mit dem Märchenklassiker „ Brüderchen und Schwesterchen“ hat das Volkstheater Rostock die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Anders als in den Vorjahren gab es die Premiere diesmal aber nicht mitten in der Woche für Schulklassen und Kindergartengruppen, sondern am Samstagnachmittag für Familien. Auch lag der Termin nicht wie sonst um den ersten Advent, sondern schon mitten im November. Vielleicht soll mit diesem frühen Start in die Märchensaison nicht allein den Supermärkten die alljährlich viel zu früh startende Vorfreude auf das Fest überlassen werden.

Der Plan des Volkstheaters ist aufgegangen. Das Große Haus war bis auf den letzten Platz besetzt. Im Publikum saßen Kinder aller Altersgruppen, mit ihren Eltern oder Großeltern.

Keine Bühnenvariante des Originals

Autor und Regisseur Peter Dehler hat das Grimmsche Märchen allerdings sehr frei nacherzählt und als Guckkastentheater in Szene gesetzt. Wer eine Bühnenvariante des Originals erwartet hat, wird enttäuscht gewesen sein. Geblieben sind die Hauptfiguren Brüderchen und Schwesterchen, gespielt von Lukas Gabriel und Katja Körber und deren Gegenspielerinnen, nämlich die Stiefmutter und ihre einäugige Tochter, die von Petra Gorr und Till Demuth umwerfend schräg gespielt werden.

Dabei setzt Dehler natürlich auf die Hauptzutaten, die ein Märchen braucht: gut gegen böse. Am Ende siegt das Gute natürlich, aber das reicht ihm noch nicht. Die Bösen werden nämlich auch gut und die Ursache für ihre Gemeinheiten wird klar benannt. Es ist die eigene Unzufriedenheit mit einem verkorksten Leben. Aber, so die Botschaft, es ist nie zu spät, sich zu ändern.

Schrill und voller Wortwitz

Schräges und böses Duo: Petra Gorr spielt die böse Stiefmutter und Till Demuth die einäugige Schwiegertochter in „Brüderchen und Schwesterchen“. Quelle: Dorit Gätjen

Die Inszenierung ist schrill und voller Wortwitz und versucht außerdem, zeitgemäß zu sein. So geht es eben nicht nur um gut und böse, sondern auch um Kinderarmut, Vernachlässigung und Ausgrenzung, wenn auch nie vordergründig. Selbst der Klimawandel wird thematisiert, indem das Brüderchen – wiederum sehr frei nach dem Original – in einen Eisbären verwandelt wird. Der sorgt im heimischen Wald für Neugierde, Angst, Aufregung und Artenschutz.

Der Spaß kommt nicht zu kurz, sowohl für die Zuschauer als auch für die Schauspieler, deren Spielfreude im Lauf des Stückes sichtlich zunimmt.

Katja Körber mit beeindruckender Schauspielleistung

Die größte Herausforderung hat dabei die Schauspielerin Katja Körber. Als Schwesterchen ist sie lieb und brav, später im Stück raubt ihr die böse Stiefschwester ihre Gestalt. Sie übernimmt dann haargenau deren schrullige Mimik und Gestik und das sorgt für große Heiterkeit.

Das Bühnenbild mit vielen Zaubereffekten und die Kostüme stammen von Franziska Just und sind echte Hingucker. Da kommt wohlige Märchenstimmung auf.

Dass am Ende der Inszenierung aber auch noch ganz unvermittelt ein Weihnachtsmann herein schwebt und dass Geschenke am Bühnenportal hängen, wirkt so überfrachtet wie unnötig. Nun weiß aber auch der Letzte im Publikum, dass Weihnachten kommt, so oder so. Die Zuschauer applaudierten freundlich und anhaltend.

Von Gabriele Struck