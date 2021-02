Rostock

Seit fast einem Jahr sind Clubs und Diskotheken in Rostock geschlossen. Im Sommer waren zwar kleinere Veranstaltungen möglich, gebracht hat es den Szenetreffs wenig. Sie können sich nur gerade so über Wasser halten. Ob alle wieder öffnen können, ist bislang unklar. Die Lage sei laut Club-Verband dramatisch.

Johanna Treppmann, Netzwerkkoordinatorin beim Kulturwerk MV: „Den Clubs geht es gleichbleibend schlecht. Sie sind seit fast einem Jahr geschlossen, die finanzielle Situation bei ihnen ist schwierig.“ Die Angst vor einem dauerhaften Aus sei omnipräsent. Elf Rostocker Clubs und Einrichtungen sind im Kulturwerk organisiert.

Club-Besitzer: „Wie lange soll das noch so weitergehen?“

Dazu gehört auch der Zwischenbau in der Südstadt. „Wir können überleben, aber nur mit den Überbrückungshilfen“, sagt Geschäftsführer Hannes Lenz. Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, nur wenige Stunden am Tag im Einsatz, um die Lehrlinge zu betreuen. „Wir wollen aber nicht klagen. Die November-Hilfe kam sehr schnell an, die Auszahlung für Dezember lässt aber noch etwas auf sich warten“, so Lenz. Ihm stelle sich jedoch die Frage: „Wie lange soll das noch so weitergehen? Es ist machbar, aber nur gerade so.“

„Wir hoffen, die Leute trauen sich, auch Tickets zu kaufen. Das Geld wäre bei einem Ausfall nicht weg“, erklärt Thomas Fanter, Booker im Mau-Club. Quelle: Ove Arscholl

Den Dauer-Lockdown nutzen er und seine Mitarbeiter für einen Umbau des Clubs. Bühne, Lichttechnik, Podest, Toiletten, Hof – alles wurde oder wird erneuert. Der Club-Betreiber will den Mut nicht verlieren, finanziert den Umbau mit Überbrückungshilfen und Eigenkapital.

Können Rostocks Clubs erst Ostern 2022 wieder öffnen?

Über eine reguläre Öffnung denkt Hannes Lenz allerdings noch nicht nach. „Vielleicht können wir im September kleine bestuhlte Konzerte veranstalten“, hofft er. Er sagt aber auch klar: „Mit Sitzkonzerten allein überleben wir nicht.“ Richtig zu öffnen, das könne er sich erst ab Ostern 2022 vorstellen. Bis dahin veranstaltet er zumindest ab und zu Livestreams direkt aus dem Zwischenbau.

Blick in den Stadthafen: „Dem Mau Club geht es so weit okay“, sagt Booker Thomas Fanter. Obwohl viel Geld durch die Ticketverkäufe fehle. Der Club an der Warnow habe aber das Glück, durch den Betreiberverein Zabrik Kulturförderungen von der Hansestadt zu bekommen. „Da sind wir noch anders abgesichert als die anderen Clubs in der Stadt“, so Fanter. Während dem Mau etwa 65 Prozent der Einnahmen fehlen, würden in anderen Clubs 100 Prozent fehlen. Mit Mitteln aus Förderprogrammen konnte sich das Mau bislang über Wasser halten, hat sogar ein Bandförderprogramm gestartet.

Dennoch mussten Mitarbeiter, wie Techniker, zeitweise auch in Kurzarbeit geschickt werden. Und: Zum Personal im Mau gehören auch viele Studierende. „Die hängen natürlich in der Luft. Wir hoffen, dass wir die Leute dann noch haben, wenn wir wieder öffnen können“, sagt Booker Thomas Fanter.

Kulturwerk: „Wissen nicht, wie viele Clubs wieder aufmachen“

Pläne macht der Club dennoch: In diesem Jahr wird die Spielstätte am Stadthafen 25 Jahre alt. Ganz ausfallen soll der Geburtstag nicht, so soll es unter anderem einen Mau-Stream geben. Im Iga-Park sind mehrere große Konzerte geplant. „Wir hoffen, die Leute trauen sich, auch Tickets zu kaufen. Das Geld wäre bei einem Ausfall nicht weg“, erklärt Fanter. Die Shows würden dann verlegt oder die Tickets erstattet. Auch zur Hanse Sail gibt es schon Pläne, auch da wolle der Club wieder aktiv sein. „Wir hangeln uns etwas entlang, bis zum Öffnungsszenario“, so Fanter. Seine Botschaft aber ist klar: Trotz Pandemie passiert etwas.

Johanna Treppmann, Netzwerkkoordinatorin beim Kulturwerk MV: „Den Clubs geht es gleichbleibend schlecht. Sie sind seit fast einem Jahr geschlossen, die finanzielle Situation bei ihnen ist schwierig.“ Quelle: Maria Baumgärtel

„Wir wissen nicht, wie viele ihre Clubs wieder aufmachen können“, sagt Kulturwerk-Vorsitzender und Inhaber des Rostocker Clubs „Helgas Stadtpalast“, Rainer Lemmer. Niemand könne sagen, wie lange die Mitarbeiter noch zur Verfügung stehen, die Vermieter mitmachen und die Netzwerke bestehen bleiben. „Wir werden erst sehen, wer wieder aufmacht, wenn es so weit ist“, so Lemmer.

Staat zahlt Fixkosten, aber keine Löhne

Hauptproblem: „Durch staatliche Hilfen werden zwar die Fixkosten der Clubs und Diskotheken gedeckt. Es werden aber keine Löhne gezahlt. Die Leute haben kein Geld zum Leben“, betont Clubbesitzer Rainer Lemmer. Viele hätten sich verschuldet. Auch sein Club sei seit fast einem Jahr geschlossen. Geplant waren zwischendurch noch Konzerte mit Abstand und im Sitzen. „Dazu kam es aber nicht mehr. Das Land hätte das zwar unterstützt, aber dann kam der zweite Lockdown“, berichtet Lemmer. Die Clubszene habe allerdings das Signal von der Landesregierung erhalten, dass dieses Programm mit dem Konzept „Konzerte im Sitzen“ verlängert werde.

Dennoch sagt Lemmer, die Szene brauche eine Perspektive. „Unsere DJs und Techniker gehen sonst zu DHL.“ Kleiner Lichtblick im Dauer-Lockdown für die Clubs: Es gibt inzwischen viele digitale Veranstaltungen, wie die digitale Clubtour, die auch von der Hansestadt Rostock unterstützt wird. So könne laut Rainer Lemmer das kulturelle Leben etwas erhalten werden. „Solche Projekte helfen allen, präsent zu bleiben.“

Von Michaela Krohn