Medizin trifft auf Comedy: Der Mediziner und Kabarettist Eckart von Hirschhausen ist am Montagabend in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. Humorvoll hat er medizinische Sachverhalte erklärt, hat den Zuschauern das Geheimnis des Älterwerdens verraten und betont, warum Lachen auch in der aktuellen Zeit wichtig und richtig ist. Eindrücke vom Abend (mit Bildergalerie).