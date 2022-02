Rostock

Prof. Peter Baumbach ist tot. Der weit über deutsche Grenzen hinaus bekannte Rostocker Architekt verstarb am Dienstagabend im Kreise seiner Familie. Das teilte sein Sohn Arne Baumbach am Mittwoch gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG mit. Die Nachricht von seinem Tode hat besonders im Kreis seiner Berufskollegen für Betroffenheit gesorgt. So äußerte Architekt Michael Bräuer (78): „Mit ihm verlieren wir einen Menschen, der sich große Verdienste um den Wohnungsbau vor und nach 1990 erworben hat. Mich beeindruckten immer seine Kreativität und seine Hartnäckigkeit, mit denen er Ziele verfolgte. Dabei verlangte er sich und seinen Mitarbeitern sehr viel ab.“

Kollegen: „Er hinterlässt ein reiches künstlerisches Erbe“

Der Architekt Dr. Frank Mohr (80) unterstrich: „Peter Baumbach hat sich mit seinem Wissen und Können große Anerkennung verschafft. Ausdruck dessen war auch seine Berufung zum Professor an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.“ Architekt Ulrich Hammer (91), der Baumbach freundschaftlich verbunden war, würdigte ihn als einen außerordentlich fantasievollen Gestalter mit der Neigung zu philosophischem Denken. „In seiner Tätigkeit als Architekt hat er sich stets für die Einbeziehung von Künstlern eingesetzt, was gewiss auch darin begründet lag, dass er selbst ein ausgezeichneter Grafiker und Plastiker war. Er hinterlässt uns auch ein reiches künstlerisches Erbe“, unterstrich er zudem.

Zur Galerie In diesen Stadtteilen und Gebäuden in Rostock hat der Archtitekt Peter Baumbach mitgewirkt

Studium in Dresden, berufliche Stationen in Halle und Rostock

„Als Architekt sah ich meine Aufgabe immer darin, Orte und ihren Geist zu entdecken, mit meinen Bauten Maß zu halten und vor allem mit meiner Arbeit zu dienen“, hatte Peter Baumbach, geboren am 8. März 1940 im thüringischen Wenigensömmern, selbst formuliert. Als 20-Jähriger begann er 1960 in Dresden ein Architekturstudium. Nach dessen erfolgreichem Abschluss fand er im Wohnungsbaukombinat Rostock zunächst eine Anstellung als Technologe. Als Mitte der 1960er Jahre die Zentren der DDR-Bezirksstädte im sozialistischen Sinne umgestaltet wurden, gewann er zusammen mit seiner Frau Ute, ebenfalls Architektin, und einem weiteren Kollegen einen 2. Preis bei einem Wettbewerb für die architektonische Gestaltung des Zentrums der Chemiearbeiterstadt Halle-West.

Unter anderem Spuren in Evershagen und in Schmarl hinterlassen

Bald darauf wurde dem jungen Architekten die städtebauliche und architektonische Verantwortung für das neue Rostocker Wohngebiet Evershagen übertragen. Mit ungewöhnlichen architektonischen Lösungen, wie Terrassenhäusern und Wohnschlangen, machte er dabei DDR-weit auf sich aufmerksam. Und noch etwas war bei der Gestaltung dieses Stadtteils neu. „Architektur und Kunst bildeten für mich, der ich selbst gerne male, zeichne und Skulpturen schaffe, immer eine Einheit“, betonte der Architekt. Deshalb gewann er bedeutende Bildende Künstler, unter ihnen Ronald Paris, Jo Jastram und Reinhard Dietrich, dafür, Fassaden der Plattenbauten bildkünstlerisch zu gestalten.

Diese Erfahrungen ließ er anschließend auch in anderen Stadtteilen einfließen. Besonders Schmarl galt Baumbach dabei als „das sich einprägende, gestalterisch stärkste Wohngebiet in diesem Bereich des Rostocker Nordwestens“. Zu einem Meilenstein im Schaffen des Verstorbenen wurde der Bau des Fünfgiebelhauses am Rostocker Universitätsplatz Mitte der 1980er Jahre. Mit den für diesen Platz ursprünglich typischen Giebelhäusern nahm er den historischen Formenkanon auf: „Für mich ist es entscheidend, den Geist eines Ortes aufzuspüren und ihn architektonisch umzusetzen.“ Bis heute gilt dieses Haus als herausragendes Beispiel für gelungene DDR-Architektur.

Als Architekt in einer dienenden Funktion

1987 erhielten Ute und Peter Baumbach eine Einladung nach Adis Abeba (Äthiopien), um dort als Experten für Stadtplanung zu arbeiten. Dort unterbreiteten sie Vorschläge für die Gestaltung repräsentativer Plätze im Zentrum der Stadt, planten eine Stadthalle und die südwestliche Erweiterung der Hauptstadt. Nach der Wende kehrte das Ehepaar nach Rostock zurück. Als nunmehr freier Architekt entwarf Baumbach unter anderem Wohnbauten in Toitenwinkel, das Mecklenburgische Hallenhaus auf dem IGA-Gelände und die Kulturbrauerei in Stralsund. Fast 15 Jahre pendelte er zwischen Rostock und Berlin. Als nun vom Land Berlin berufener Professor auf Lebenszeit betreute er an der Kunsthochschule Weißensee Architekturstudenten. Als Peter Baumbach vor zwei Jahren seinen 80. Geburtstag feierte, fand er die Worte: „Ich blicke zufrieden auf mein bisheriges Leben zurück. Es war reich und schön!“

Von Werner Geske