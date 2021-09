Rostock: Hansestadt ehrt Kirchenmusikdirektor Markus Johannes Langer

Rostock

Als Markus Johannes Langer vor 22 Jahren nach Rostock gezogen ist, hatte er schon etwas Bauchschmerzen, wie er sagt. „So als Bayer nach Norddeutschland zu ziehen – das war schon ein Wagnis. Das hätte auch schiefgehen können.“ Damals hat die St.-Johannis-Kirche Rostock einen Nachfolger von Hartwig Eschenburg als Leiter der größten Kantorei in Mecklenburg gesucht. Der gerade einmal 27 Jahre alte Langer hatte zu der Zeit noch Dirigieren in der Meisterklasse studiert. „Das war meine erste Bewerbung, die ich abgeschickt habe. Ich wollte eigentlich üben, wie das geht“, gesteht er. „Und am Schluss war ich gesetzt. Überlegen musste ich nicht – ich wusste, so eine Chance bekomme ich nicht noch einmal.“

Der Kirchenmusikdirektor hat seine Entscheidung nie bereut, hat sich weit über Rostock hinaus einen Namen gemacht. So unterrichtet der 49-Jährige fünf Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchöre mit insgesamt mehr als 400 Mitgliedern. Die Chöre der Kantorei treten mit etwa 50 Konzerten im Jahr öffentlich auf, Konzertreisen des Rostocker Motettenchores führten diesen beispielsweise nach Dänemark, in die Niederlande, nach Schweden und in die USA. Darüber hinaus lehrt er seit dem Sommersemester 2000 als Dozent an der Hochschule für Musik und Theater Rostock, die ihn 2008 zum Honorarprofessor ernannte.

Rostock Kirchenmusikdirektor Prof. Dr. Markus Langer wurde mit dem Eintrag ins Ehrenbuch der Hansestadt Rostock gewürdigt. Gratulation von OB Claus Ruhe Madsen (links) Quelle: Dietmar Lilienthal

Viele Auszeichnungen

Das beispielhafte Wirken von Markus Johannes Langer in der Rostocker Kulturlandschaft war 2009 mit dem Kulturpreis der Hansestadt Rostock, seiner Ernennung zum Kirchenmusikdirektor im selben Jahr sowie der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Rostock 2014 gewürdigt worden.

Seit Kurzem gehört eine weitere Auszeichnung dazu. So hat sich der Kirchenmusiker in das Ehrenbuch der Stadt Rostock eingetragen. „Das ist eine sehr hohe Auszeichnung und ich habe mich sehr gefreut“, sagt der Rostocker bescheiden. „Es zeigt, dass ich Rostocker geworden bin. Ich habe als Kantor Höhen und Tiefen erlebt, aber vor allem viele schöne Momente.“

Corona-Pandemie sehr belastend

Rostock sei die Stadt in MV, in der die Kultur mit am höchsten gehalten wird. „Das hier ist natürlich nicht Berlin, München oder Hamburg“, sagt er. „Hier kennt man sich in den kulturellen Kreisen. Hier sitzen alle kulturellen Player an einem Tisch, planen gemeinsam. Dadurch habe ich hier viel mehr Gestaltungsfreiraum.“

Doch vor allem die vergangenen Monate seien schwer gewesen. „Während der Pandemie hat man gemerkt, dass die Kultur an letzter Stelle steht. Dass so lange keine Konzerte und nicht einmal Proben möglich waren, hat schon weh getan“, sagt der leidenschaftliche Kirchenmusiker. „Das war eine bittere Erkenntnis, dass wir nicht systemrelevant sind.“ Seine Arbeit nicht ausüben zu können – das sei an die Substanz gegangen. „Ich bin natürlich auch Organist, aber ich bin in erster Linie Dirigent und Chorleiter. Ich arbeite einfach wahnsinnig gern mit den Menschen zusammen.“

Kirchenmusik von klein auf

Zur Kirchenmusik hat der 49-Jährige sehr früh gefunden. „Mein Vater war Pastor, da habe ich die Orgel schnell kennengelernt“, erklärt er. „Ich habe früh Unterricht bekommen und auch in Chören gesungen.“ Nun sei es ihm sehr wichtig, sein Wissen an andere weiterzugeben. „Für mich ist das Unterrichten Selbstreflexion – ich lerne auch von den Studentinnen und Studenten viel“, sagt er. „Wenn man gar nicht unterrichtet, macht man vieles eventuell sehr unreflektiert.“

Grundsätzlich könne jeder und jede singen. „Bei mir singen jedenfalls alle“, betont Langer.

Auszeichnungen in Rostock Herausragende Persönlichkeiten sowie engagierte Vereine und Einrichtungen, die sich um die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verdient gemacht haben, werden mit verschiedenen Würdigungen geehrt. Eine ist die Eintragung ins Ehrenbuch. Mit einem Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt werden Persönlichkeiten und Gruppen geehrt, die sich auf politischem, künstlerischem, kulturellem, wissenschaftlichem, wirtschaftlichen oder sozialem Gebiet hohe Verdienste erworben und dadurch das Ansehen der Stadt gefördert haben. Zuletzt hatte sich zuvor im Jahr 2019 die Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock eingetragen. Auch Michael Tryanowski und Marten Laciny stehen im Ehrenbuch. Die höchste Würdigung der Hansestadt Rostock ist hingegen das Ehrenbürgerrecht. Ehrenbürger müssen in Rostock geboren oder hier längere Zeit gelebt haben und sich außergewöhnliche und bleibende Verdienste um die Hansestadt Rostock erworben haben. Jeder Bürger kann dem Präsidenten der Rostocker Bürgerschaft Persönlichkeiten zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts vorschlagen. Die Bürgerschaft der Hansestadt entscheidet dann in öffentlicher Sitzung. Der Name des Ehrenbürgers wird auch in das Ehrenbuch der Stadt eingetragen. Das Ehrenbürgerrecht kann wegen unwürdigem Verhalten auch wieder entzogen werden.

Froh, in Rostock zu bleiben

Langer fühlt sich in Rostock angekommen, bezeichnet sich selbst als Norddeutschen. „So lange habe ich noch nie in einer Stadt gelebt“, sagt er. „München ist so groß und unübersichtlich, man muss wahnsinnig viele Distanzen zurücklegen. Rostock hat die perfekte Größe.“ Auch die Landschaft und die Lage am Meer gefallen dem Kirchenmusikdirektor.

Fast wäre er vor fünf Jahren dennoch weggezogen, als er für die Stelle als Thomaskantor in Leipzig nominiert worden war. „Das hätte ziemlich Unruhe in die Lebensplanung gebracht“, sagt der Vater zweier Kinder. „Ich war fast ein wenig froh, dass es nicht geklappt hat und ich in Rostock bleiben kann. Die Stadt passt einfach zu mir.“

Von Katharina Ahlers