Am Sonnabend fand in der Rostocker Bühne 602 unter dem Titel „The Times They Are A-Changin’“ eine besondere Premiere statt – eine Hommage an den Literaturnobelpreisträger Bob Dylan. Auf der Bühne standen Anna J. Woehrlin, Johannes Pistor und Marcus Möller. Wie die Vorstellung lief und wann es weitere gibt.