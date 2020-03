Rostock Kreativ: Jetzt können Sie die 566 Kunstwerke bewundern

Rostock

Ob ein Alpaka mit Kugelschreiber oder ein Fisch aus Astgabeln: Bei der diesjährigen Ausgabe von „ Rostock kreativ“ in der Kunsthalle wird deutlich, dass viele begabte Hobbykünstler in Rostock und Umgebung leben. Schon zum 11. Mal zeigen sich die Hansestädter bei der größten Hobbykunstausstellung des Landes von ihrer kreativen Seite. Am Donnerstag wurde die „ Rostock kreativ 2020“ feierlich eröffnet.

Das hat schon was: Mit einem Glas Sekt über das Parkett der Kunsthalle schlendern und dabei die unterschiedlichsten Kunstwerke betrachten. Anlässlich der Eröffnung wurde sogar ein kleines Café aufgebaut. Viele Besucher unterhalten sich dort noch über die Werke und genießen ein Stück Kuchen oder eine kleine Suppe in gemütlicher Atmosphäre.

390 Künstlerinnen und 176 Künstler

„Ich danke den 566 Künstlern und Künstlerinnen die mitgemacht haben und sich den kritischen Augen und der Diskussion stellen“, sagt Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann in seiner Rede. Zahlreiche Künstler und Kunstliebhaber haben sich zur Eröffnungsveranstaltung am Donnerstagnachmittag in der Kunsthalle versammelt um die Werke anzuschauen, die unterschiedlicher und abwechslungsreicher kaum sein könnten.

Collagen, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen bis in zu Filzkunst sind zahlreiche Arbeiten zu bewundern. Viele Rostocker stellen mit ihrer Kunst ein Gefühl der Heimat und die Liebe zu Rostock dar: Zu sehen sind Leuchttürme, Segelboote, der Blick von der Warnemünder Brücke, die Rostocker Hafenkräne. Aber auch Portraits und Tiere, wie Wölfe, Eisbären und sogar Loch Ness, gibt es in diesem Jahr zu entdecken.

Kunst auf engstem Raum

Die Arbeiten sind unterschiedlich gerahmt und werden auf kleinstem Raum präsentiert, eng nebeneinander. Da kommt man schnell ins staunen wie vielfältig Kunst sein kann. Viele Besucher betrachten die Werke genau und diskutieren dabei über Farbwahl oder Stimmung: Hier ist auf jeden Fall Raum für einen Austausch. Und das macht Spaß: Das finden auch die Besucher von neun bis 90 Jahren.

Laura Müller freut sich besonders bei der Eröffnung dabei zu sein. „In diesem Jahr durfte ich zum ersten Mal selbst etwas abgeben. Meine Omi hat schon mehrmals mitgemacht und heute haben wir beide ein Werk beigetragen“, erzählt die 18-jährige Rostockerin, die den Schmetterling mit Fineliner gemalt hat.

Vom 5. März bis 15. März 2020: 10 Tage können Besucher in der Kunsthalle Rostock die Werke betrachten. Am 15. März wird der Publikumspreis zum Thema: „ Mecklenburg-Vorpommern – Meine Heimat“ verliehen. Schon zum 11. Mal findet die Ausstellung in Rostock statt. Es soll Hobbykünstler animieren ihre Arbeiten zu präsentieren und sich über Kunst auszutauschen. „ Rostock kreativ“ ist ein Projekt der Kunsthalle Rostock, der OSTSEE-ZEITUNG, der OstseeSparkasse Rostock und der WIRO Wohnungsgesellschaft.

Wählen auch Sie ihr Lieblingswerk 2020

Da ist für jeden etwas dabei. „Es ist so schön. Die Leute freuen sich und die Atmosphäre ist so herzlich“, schwärmt Neumann am ersten Tag der Ausstellung. Und es gibt etwas zu gewinnen. Die Besucher können das schönste Kunstwerk wählen. Jeder Gast bekommt einen Stimmzettel. Dabei wird unterschieden zwischen Malerei und Grafik, Objekte und Installationen und Fotografie.

Das Ergebnis wird am letzten Tag der Ausstellung – am 15. März – bekanntgegeben. Es wird außerdem ein Publikumspreis verliehen. Auch im nächsten Jahr sollen die Hobbykünstler der Hansestadt wieder die Möglichkeit haben ihre Werke zu präsentieren. Gerüchten zufolge soll „ Rostock kreativ 2021“ im Schaudepot der Kunsthalle Rostock stattfinden.

Die 566 Exponate der besonderen Ausstellung wirken zu lassen, lohnt sich. Bei den kleinen und großen Werken zu den verschiedensten Themen gibt es viel zu entdecken.

Von Nora Reinhardt