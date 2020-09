Rostock

Die Wände kahl, die Lager leer, Büros und Toiletten schon ohne Türen: So nackt wie am Sonntag war die Rostocker Kunsthalle vorher noch nie zu sehen. Nägel in den Wänden, Kratzer im Boden und vereinzelte Informationsschilder zu Bildern, die längst nicht mehr hängen, sind die Überbleibsel der 51-jährigen Ausstellungsgeschichte des imposanten Gebäudes am Schwanenteich.

Am Montag, 13 Uhr, muss Hausherr Guntram Porath die Schlüssel für zwei Jahre abgeben. Erstmals in der Geschichte des Museums steht eine Komplettsanierung an, für die rund 8,4 Millionen Euro ausgegeben werden. „Dafür müssen wir aber sicher noch bis in die Nacht ausräumen“, erklärt der Vorstand des Vereins „Pro Kunsthalle“ am Sonntag mit Blick auf alles, was zwischen Keller und Dachboden offenbar doch noch zu tun ist.

Besondere Türen bereits gesichert

Doch statt am Sonntag schon zu schließen, um freie Bahn zu haben, entschieden sich die Verantwortlichen, sogar noch Kunstinteressierte für einen besonderen Abschied einzuladen. „Es ist zwar einerseits ein freudiger Tag, weil die Sanierung endlich beginnt, andererseits ist es aber auch irgendwie traurig“, versucht Jörg-Uwe Neumann seine Gefühlslage zusammenzufassen. Seit elf Jahren ist er mit Porath zusammen für das Haus verantwortlich.

„Mit Wolfgang Joop hat damals alles angefangen“, blickt Neumann zurück. Der bekannte Modedesigner hätte sich damals bei der Ausstellung sowohl bei den Herren als auch im Damen-WC an den Türen verewigt. „Bei den Männern hat es eine Reinigungskraft entfernt, in der Damentoilette konnten wir das noch verhindern“, so Neumann. Die entsprechende Tür sei deshalb eines der Stücke aus dem Haus, die er aufheben wird.

Kunsthallen-Chef Jörg Uwe Neumann zeigt seine Büro-Tür. Sie soll auch nach der Sanierung der Kunsthalle erhalten bleiben. Quelle: Ove Arscholl

„Genau wie meine Bürotür, die noch von meinem Vorgänger, also dem Gründungsdirektor des Hauses, stammt“, erklärt der Kunsthallen-Chef und zeigt auf die dick gepolsterte Tür, die bereits demontiert ist. Der Schallschutz sei aber nicht etwa seinetwegen angebracht worden. „Vielmehr musste der damalige Leiter sein Büro räumen, wenn Stasi-Vertreter oder Staatsgäste kamen. Die Polsterung diente dazu, dass dann nichts nach außen drang.“

Sorge um Verlust des historischen Charmes

In den kommenden zwei Jahren soll nun das Kunststück gelingen, die Besonderheiten des DDR-Baus zu bewahren und ihn dennoch zukunftsfähig zu gestalten. Eine verbesserte Energiebilanz, das Entfernen schadhaften Materials sowie die Barrierefreiheit sind nur einige der Punkte, um die es dabei geht. „Es ist ganz klar und wichtig, dass etwas gemacht werden muss. Aber es wird so viel neu eingebaut, dass sicher etwas vom Charme verloren geht“, so Jörg-Uwe Neumann.

Dennoch bleibe die derzeitige Grundidee des Hauses erhalten. „Schön ist, dass die Gastronomie vergrößert wird, das ist zeitgemäß. Auch der Museumsshop bekommt einen größeren Bereich und die Museumspädagogen einen Raum dazu“, blickt der Kunsthallen-Chef voraus.

Gerhard und Sylvia Wagenknecht kommen gern in die Kunsthalle - haben sogar noch eine Jahreskarte von 1990. Quelle: Ove Arscholl

„Für mich stehen Aufwand und Nutzen dennoch in keinem Verhältnis“, sagt Gerhard Wagenknecht. Er ist der Kunsthalle schon lange verbunden, zeigt wie zum Beweis seine Jahreskarte aus dem Jahr 1990. Der Rostocker, der früher im Büro für architekturbezogene Kunst arbeitete, hätte selbst einmal ein Praktikum in dem Museum gemacht. Vom Keller bis zur Zwischendecke kennt er dessen Besonderheiten und bedauert deshalb die anstehende Sanierung. Ehefrau Sylvia widerspricht: „Für mich ist das kein Trauertag. Ich finde gut, dass endlich etwas passiert“, so die Kunstliebhaberin.

Wildcard für den letzten Künstler

Durch die Leere der Flure und Wände fällt eine bis zuletzt verbliebene Arbeit besonders auf. Künstler Christian Awe hatte mit seinem Projekt „Heartbeat“, also Herzschlag, den White Cube in einen Red Cube verwandelt. Gerade einmal zwei Wochen sind ihm dafür geblieben, doch das war dem Berliner egal. „Bei Christo gibt es auch nicht mehr Zeit“, sagte er augenzwinkernd. Für ihn sei es eine Ehre gewesen, in der Kunsthalle den Schlusspunkt setzen zu können. „Mir wurde hier ja quasi eine Wildcard gegeben und ich konnte sie nutzen, um in diesen Raum eine ganz besondere Energie der Transformation reinzugeben“, sagt Awe, bevor er mit der Demontage beginnt, die ihn auch dann noch beschäftigt, als die letzten Besucher schon längst das Haus verlassen haben.

Udo Lindenberg steht noch auf der Agenda

Schließlich soll daraus eine Sonderedition für die Kunsthalle werden, deren Erlös sowohl dem Betreiberverein des Museums, als auch einem Schul- sowie Krankenhausprojekt in Burkina Faso zugutekommt, das der Künstler schon länger betreut. „Ich werde mir auf jeden Fall ein Stück davon sichern“, kündigt Jörg-Uwe Neumann an. Schließlich seien die Teile nicht nur ein Ausschnitt aus dem begehrten Werk Awes – „unter der Farbe befinden sich quasi zehn Jahre Geschichte des White Cubes mit Tapetenresten von großartigen Ausstellungen, die wir mit Edi Rama oder dem Fotografen Rankin hatten“, so der Hausherr.

Namhafte Ausstellungen mit mindestens bundesweiter Strahlkraft sollen auch nach der Sanierung wieder in der Kunsthalle zu sehen sein. Eine lang erwartete Schau, die der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, sei auch weiter im Gespräch: „Ja, wir halten an Udo Lindenberg fest“, so Neumann am Sonntag. Aber auch während des Umbaus laufe der Ausstellungsbetrieb weiter. Dafür wird das erst 2018 eingeweihte Schaudepot genutzt, das noch bis Oktober Leiko Ikemura mit „von Ost nach Ost“ zeigt.

Von Claudia Labude-Gericke