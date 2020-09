Rostock

Die Ludwigsluster Band Die Kerzen hat mit ihrem Musikvideo zum Song „Al Pacino“ den PopFiSH 2020 gewonnen, den bedeutensten Musikvideopreis Mecklenburg-Vorpommerns. Die wegen der Pandemie verschobene Preisverleihung ging am Freitag Abend im Rostocker Circus Fantasia über die Bühne. Der von der OSTSEE-ZEITUNG gestiftete Onlinepreis ging an den jungen Wismarer Regisseur Louis Oßwald für „?“ von Prost Melone. Als Publikumsliebling wurde das Video „Timeless Moments“ von J-pag ausgezeichnet.

Zehn Videos im Finale

Beim PopFiSH-Finale im Fantasia-Zelt liefen am Freitag Abend zehn Musikvideos über die Leinwand, die bereits im Januar aus knapp 50 eingereichten Musikvideos ausgewählt worden waren. Der Abend zeigte ein Mal mehr, welch große Vielfalt an musikalischer und filmischer Kreativität in M-V steckt. Die Bandbreite reichte von Gospel, Pop und Electro bis hin zu HipHop und Metal und von narrativen bis hin zu Performancevideos.

Anzeige

Jurypreis für Die Kerzen

Den mit 1000 Euro dotierten Jurypreis, gestiftet vom Schweriner Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, erhielten am Ende Die Kerzen für ihr Video zum Song „ Al Pacino“ (Regie: Marcus Wojatschke). Den drei Jury-Mitgliedern Sandra Marschner (freie Regisseurin), Ingo Georgi (Produzent & CEO Katapult Filmproduktion) und Stefan Maelck (Autor, Publizist, Redakteur) gefiel besonders die filmische Idee, mit den ersten performativen Szenen anzudeuten, in welche Richtung die narrative Ebene führen wird, ohne den genauen Verlauf oder gar das Ende vorweg zu nehmen.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

OZ-Leser voten für Louis Oßwald

Das Publikum kürte das Video von J-pag zum Song „Timeless Moments“ (Regie: Richard Barthel) mit nur einer Stimme Vorsprung zu seinem Liebling. Der Onlinepreis ging zum wiederholten Male an den Wismarer Regisseur Louis Oßwald, der für sein Video zum Song „?“ von Prost Melone die meisten Stimmen bekam. Für letzteren konnten Leser der OZ im Internet eine Woche lang abstimmen. Den Preis – ein iPad – übergab OZ-Redakteurin Michaela Krohn. Unter den Teilnehmern des Online-Votings wird noch ein OZ-Überraschungspaket verlost.

PopFiSH ist eine gemeinsame Veranstaltung von FiSH – Festival im StadtHafen und PopKW, dem Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft M-V. Die OSTSEE-ZEITUNG unterstützt den Musikvideo Wettbewerb.

Von OZ/jps