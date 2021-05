Rostock

Es ist eine ungewöhnliche Aktion, die derzeit in der Kunsthalle Rostock stattfindet. Der österreichische Künstler und Psychoanalytiker Clemens Krauss führt vom 27. Mai bis 6. Juni die Performance „Depot“ durch. Der Titel ist doppeldeutig, denn so heißt gleichzeitig der Schauplatz – das Depot der Kunsthalle.

Clemens Krauss ist Künstler und Psychoanalytiker

Auch in der Psychoanalyse hat das Wort Depot eine Bedeutung. Der Künstler Clemens Krauss hat seine Doppelfunktion genutzt, um diese Performance ins Leben zu rufen, kuratiert wurde sie von Tereza de Arruda.

Beide Seiten begegnen sich im Gespräch auf Augenhöhe

Krauss hält also 50-minütige Therapiesitzungen ab. Er sitzt dabei in seinem Berliner Atelier und ist verbunden mit seinen Gesprächspartnern in Rostock, man sieht sich gegenseitig auf Bildschirmen. Abgehalten werden die Treffen über Skype in einem abgetrennten, „nicht einsehbaren und nicht einhörbaren“ Raum im Kunsthallen-Depot. „Wir haben Skype gewählt, das hatte auch datenschutzrechtliche Gründe“, so Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann, denn diese Plattform ist sicher, nichts von den Gesprächen wird archiviert. In der Performance begegnen sich beide Seiten auf Augenhöhe, nicht als Therapeut und Patient, sondern als gleichberechtigte Teilnehmer.

In der Corona-Krise gibt es auch eine Leidensdruck

„Die Gespräche unterliegen der Schweigepflicht“, ergänzt Clemens Krauss. Denn es kann in intimen Gesprächssituationen schon sein, dass sehr persönliche Themen auf den Tisch kommen. Da mag auch hineinspielen, dass sich in der Gesellschaft während der Corona-Krise ein therapeutischer Gesprächsbedarf, wenn nicht sogar ein Leidensdruck aufgebaut hat. Es gibt bei dieser Performance also durchaus einen ernsthaften Aspekt.

„Als Künstler habe ich eine soziale Verantwortung“, sagt Clemens Krauss. Gleichzeitig sieht er die Therapiesitzungen als Kunst an, „wie ein Readymade“, erklärt er. Diese Gespräche sind eine sehr flüchtige Kunstform, die „interventionelle und partizipative Performance steht in der Tradition von Joseph Beuys“, ergänzt Jörg-Uwe Neumann. Das Fazit von Clemens Krauss ist ohnehin: „Jeder Mensch ist ein Künstler.“

60 Termine sind schon gebucht

Bis zum 6. Juni, auch am kommenden Wochenende, wird Clemens Krauss mit seinen Gesprächspartnern diese Einzelsitzungen abhalten, 60 Termine sind schon gebucht. Kleiner Tipp der Veranstalter: Die Bewerber sollten sich für das Gespräch etwas wärmer anziehen, es ist recht kühl im Kunsthallen-Depot.

Anmeldungen unter depotperformance@kunsthallerostock.de, Resttermine sind noch frei

Von Thorsten Czarkowski