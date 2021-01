Rostock

Corona-Pandemie, Lockdown und eine ungewisse Zukunft: Das vergangene Jahr würden viele Menschen wohl nur zu gern aus dem Gedächtnis streichen. Auch Rostocker Musiker haben allen Grund, mit Groll auf 2020 zurückzublicken, hatten sie doch kaum eine Chance, live vor Publikum aufzutreten.

Ganz sang- und klanglos wollten sie das Jahr aber dennoch nicht zu Ende gehen lassen. Deshalb schmissen sie eine Silvester-Gala mit Konzerten. Weil solche Partys im realen Leben verboten waren, gingen sie dafür ins Netz. Und das erweist sich auch nachträglich noch als Knaller. Denn bei ihrer Online-Silvester-Gala haben die Bands und Solokünstler viel Geld für gute Zwecke eingespielt.

Das Line-up konnte sich hören und sehen lassen: Susi Koch, Miss Allie, Subbotnik, Lappalie, Tobias Wolf, Arne Lifson, Fisherman’s Wife, Jaqueline Boulanger und Marie Luise Bönig sowie die Les Bummms Boys haben Musikfans via Zoom-Livestream den Jahresabschluss versüßt. Das Publikum, darunter auch auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, revanchierte sich großzügig: Gut 4000 Euro haben sie für das Vergnügen gespendet.

Das Geld stecken sich die Künstler nämlich nicht in die eigene Tasche. Nach Abzug einer kleinen Gage geht der Löwenanteil an diejenigen, die es bitter nötig haben: an den Rostocker Kältebus, der sich um Obdachlose kümmert, an die Baltic Schule Rostock, die neue Musikinstrumente braucht, sowie ans Autonome Frauenhaus Rostock.

Via Zoom schalteten viele Musikfans ein, auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (oben links im Bild). Quelle: privat

Die Kulturnacht hatten die gut 15 Beteiligten binnen eines Tages aus dem Boden gestampft und über ihre sozialen Netzwerke dazu eingeladen. 2500 Aufrufe gab es via Youtube, hinzu kamen gut hundert Leute, die per Zoom mitfeierten. Dass die Spontanaktion ein so großer Erfolg war, hat auch Les-Bummms-Boys Sänger Stephan Engelstädter überrascht. „Das ist ein superstarkes Ergebnis.“ Wer den Auftritt verpasst hat oder in Erinnerungen schwelgen möchte: Die Silvester-Gala ist auf dem Youtube-Kanal der Bummms Boys abrufbar.

Online mit Kultur Aufsehen erregen – das will auch Benjamin Weiß. Der Hotelier und passionierte Musiker hat mit seinem Medien-Label Triart ein Video produziert, das die Gefühlslage von Rostocks Kulturszene widerspiegelt. In „Warten & Hoffen“ geht Stadthallen-Chefin Petra Burmeister wehmütig durch den Großen Saal, in dem sich sonst Top-Sportler und Musikstars von Tausenden Fans feiern lassen.

Anne Kellner sitzt im Lichtspieltheater Wundervoll (Liwu) allein auf den abgesperrten Rängen und blickt auf eine Kinoleinwand, über die schon lange kein Film mehr flimmerte. Im menschenleeren Mau-Club wartet der Tontechniker Peter Schade darauf, Verstärker und Boxen wieder ordentlich unter Strom zu setzen. In der Garderobe des Rocktheaters im Trihotel schminkt sich Schauspieler Arne Fuhrmann („Kahlschlag“) für ein Stück, das die Öffentlichkeit wohl noch lange nicht zu sehen bekommt. Schauspieler Alexander Czerwinski, bekannt als Sumo-Alex, blickt tieftraurig in die Kamera, begleitet vom Instrumentalstück „Warten und Hoffen“.

Beitrag für Filmfestival

Benjamin Weiß, Chef des Rostocker Trihotels, ist passionierter Musiker und Mitglied des Trios Synthesia Quelle: privat

Die Musik haben Ben Eilers und Benjamin Weiß komponiert, die gemeinsam mit Laurenz Hintz das Trio Synthesia bilden. Der Kurzfilm zeige, wie vielen in der Veranstaltungsbranche gerade zumute sei, sagt Weiß. „Es ist definitiv kein Gute-Laune-Video. Es soll zeigen: Ohne Livekultur fehlt etwas, das man mit Medienkonsum nicht ersetzen kann.“ Immerhin: Zum Schluss umschleicht ein Lächeln die Münder der Protagonisten. Die Botschaft: Noch haben wir Hoffnung. Das Video soll am 19. Januar in den sozialen Medien veröffentlicht werden, kündigt Benjamin Weiß an. Es soll Zuschauer bewegen und zugleich Fachpublikum überzeugen. „Wir wollen es beim Filmfestival Popfish einreichen.“

Von Antje Bernstein