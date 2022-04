Rostock

Fünf Schüler. 31 Filme. Jeden Mittwoch kommen die Film-Schüler aus der 7. und 8. Klasse der Jenaplanschule Rostock vormittags zu einem sogenannten Praxisprojekttag im Rostocker Institut für neue Medien („Frieda 23“) in Rostock zusammen. Sie sitzen gerade um einen großen Tisch herum und schauen sich zwei bis fünf Minuten lange Kurzfilme an. Und diskutieren nach jedem Streifen über deren Qualität, bieten ihre Sichtweisen und Interpretationen an, beurteilen den Schnitt oder die Umsetzung der Idee.

„Die Bewertung ist nicht so leicht“, sagt Felix (14). Weil ein Kurzfilm anders als ein Film in gewohnter Länge sei. „Für die Analyse braucht man mehr Fachwissen“, sagt Felix, der sich wie die anderen ordentlich ins Thema hineinhängt und immer wieder seine Gedanken in die Runde schmeißt. Laura (14) meint, es sei überhaupt interessant zu erfahren, nach welchen Gesichtspunkten Filme kritisch betrachtet werden.

Schulfilmpreis Teil des großen FiSH-Festivals

Rund 600 Filme wurden in den vergangenen Monaten fürs Filmfestival im Stadthafen Rostock, kurz FiSH, eingereicht. 31 davon wurden von einem Gremium für das Programm „Junger Film“ ausgewählt.

Während das große Filmfestival, das von den Veranstaltern als „Frühlingsevent der jungen deutschen Filmszene“ bezeichnet wird, vom 28. April bis zum 1. Mai in der Hansestadt über die Bühne geht, werden die Preisträger des FiSH-Schulfilmpreises „FriedaFiSH“ (Extra-Kategorie in der Sparte „Junger Film“) erst am 30. Juni ausgezeichnet. Den „FriedaFiSH“-Gewinner, und das ist das Besondere, küren die fünf Rostocker Schüler in Kooperation mit anderen jungen Leuten aus mehreren Schulen in ganz MV. „Der erste Preis ist in diesem Wettbewerb mit 350 Euro dotiert“, sagt Arne Papenhagen.

Festivalleiter arbeitet regelmäßig mit Schülern

Seit sieben Jahren ist Papenhagen Leiter des gesamten FiSH-Festivals, in dem in mehreren Kategorien Filme geehrt werden. Der 47-Jährige betreut seit fünf Jahren auch den Praxisprojekttag mit den Schülern. „Durch diese Arbeit bin ich auf die Idee gekommen, den ersten landesweiten FiSH-Schulfilmpreis an den Start zu bringen“, berichtet der Fachmann. Nun läuft er zum zweiten Mal.

Arne Papenhagen, Leiter des Filmfestival Quelle: Klaus Amberger

„Welche Gattung Film war das?“, fragt Papenhagen nach dem nächsten Kurzfilm die Teenager-Truppe. „War es ein Musik-, Animations-, ein Familienfilm oder gar eine Persiflage?“ Dann zeigt er einen Kurzfilm, der sich mit Schönheitsidealen in den Medien beziehungsweise in den sogenannten sozialen Kanälen beschäftigt. Für die jungen Leute ein akutes Thema. „Wir kennen dieses kritische Thema, deshalb ist dieser Film genau richtig“, sagt Frieda (14).

Über den Film in die Debatte

„Die Schüler sind zwar keine Fachleute, aber uns ist es wichtig, dass sie das Medium Film als Kommunikationsanlass begreifen.“ Das bedeutet: Sie sollen diskutieren, streiten und ihren Blick für den Umgang mit Medien schärfen. Gespräche seien das A und O für die Gesellschaft, meint Papenhagen, im Großen aber auch im Kleinen wie etwa in Familien oder eben bei einem Filmfestival.

Rostocker Filmfestival FiSH läuft auch online Das Filmfestival im Stadthafen von Rostock (FiSH) läuft vom 28. April bis zum 1. Mai im M.A.U. Club im Rostocker Stadthafen in verschiedenen Kategorien. Die Preise werden am 1. Mai vergeben. Der „FriedaFiSH“ – der Schulfilmpreis – wird erst zwei Monate später am 30. Juni vergeben. „Junger Film“: bundesweiter Nachwuchswettbewerb für Kurzfilme „OFFshorts“: ostseeraum-weiter Nachwuchswett-bewerb für Kurzfilme „PopFiSH“: landesweiter (MV) Musikvideowett-bewerb „Meko-Preis“: Medien-kompetenzpreis – landesweiter (MV) Wettbewerb für Medienprojekte „SehSterne“: filmisches Rahmenprogramm mit Filmen aus MV und darüber hinaus FiSH im Internet:24 Stunden Live-Programm und Festival-Tickets für die Wettbewerbsbeiträge gibt es unter www.fish-festival.de

Der erst zwölfjährige Matthis meint: „Durch diese Praxisprojekttage und der intensiven Beschäftigung mit Filmen, kann ich die Kurzfilme jetzt viel besser einschätzen und sehe Dinge, die mir früher gar nicht so aufgefallen sind.“ Die fünf Teenager werden beim großen FiSH-Festival dabei sein, helfen auf der Bühne und im Saal, beobachten aber ebenso die Hauptjury, wie sie die Filme bewertet. Dieses Wissen soll ihnen helfen, so Festival-Leiter Papenhagen, diejenigen Kurzfilme, die Ende Juni ausgezeichnet werden, noch objektiver und fundierter zu beurteilen. „Irgendjemand hat mal gesagt, das FiSH-Festival ist wie eine Schule des Redens über den Film – genau das soll es unter anderem auch sein.“

Von Klaus Amberger