„In wenigen Formeln die ganze Welt erklären – das kann nur die Chemie.“ Professor Dr. Armin Börner (66) sitzt in seinem Büro im Rostocker Leibniz-Institut für Katalyse e. V. (Likat) Eigentlich ist er seit Oktober 2020 emeritiert, ist aber als „Halbpensionär“ noch immer forschend tätig. Einfach, weil er es will.

„Chemie ist eine Lebensbewältigungsstrategie“, sagt Börner. Und er ist so leidenschaftlich in seinen Ausführungen, dass man sich unweigerlich fragt, ob das Schulfach Chemie, so präsentiert, ein Lieblingsfach sein könnte.

Bis heute dominieren hier starre Lehrpläne und eine Didaktik wie aus dem vergangenen Jahrhundert. Ein paar Experimente mit Knalleffekt – aber meist abstrakte Formeln. Dabei ist Chemie Natur pur und lässt uns unseren Alltag verstehen, sagt Börner. „Warum Vögel Eier legen, warum Menschen an Ampeln hupen und warum ein blauer Fleck in allerlei Farben leuchtet – die Chemie determiniert die Anatomie und ist auch die Basis für unser Verhalten.“

Liebe auf den zweiten Blick

Armin Börner selbst kam auf Umwegen zur Chemie. Wie viele andere, fand er das Fach nicht so spannend, wollte lieber Lebendiges studieren, Meeresbiologe werden. Er zog deshalb nach Rostock. Sein Lieblingslehrer unterrichtet Biologie und Chemie. Und bringt ihm bei, dass das Eine nicht ohne das Andere zu verstehen ist. Armin Börner arbeitet sich tiefer in die Chemie ein, macht sein Diplom, promoviert, geht an die Akademie der Wissenschaften.

Prof. Dr. Armin Börner vor einem Poster seiner wissenschaftlichen Arbeit am Likat. Quelle: Annika Zimmermann

Dann, 1989, fällt die Mauer. Börner trifft internationale Chemiker, es folgen Stationen in Indien und Paris. Er begründet eine Arbeitsgruppe der Max-Planck-Gesellschaft, habilitiert und lehrt seit 2002 an der Uni Rostock, wo er gleichzeitig am Likat Grundlagenforschung für die Wirtschaft betreibt.

Das Institut gilt als eines der Besten auf diesem Gebiet in Europa. Für Armin Börner war immer die Anwendbarkeit seiner chemischen Forschung wichtig, „das Lebensnahe“.

Alles nur Chemie

Über 150 Patentanmeldungen sind der Arbeit bislang entsprungen. Die meisten sind böhmische Dörfer für den Laien, mit Börners Erklärungen kommen die Aha-Effekte. Und ein Lächeln.

So berichtet er mit viel Leidenschaft von der Entstehung von Coco Chanels weltberühmtem Parfum N°5. Die Designerin beauftragte den Chemiker Otto Roelen mit der Erstellung der stofflichen Basis, die jedes Parfum braucht. Probe Nummer fünf gefiel der Grande Dame am besten – eine Marke war geboren.

Chemie ist die Basis des weltberühmten Parfums N° 5 von Coco Chanel. Quelle: Annika Zimmermann

Plötzlich ist Chemie lebendiger Alltag – und macht Spaß! Börner erklärt in seinem Buch, warum die Natur viele Dinge in rot oder grün hervorbringt, oder warum man einen Haftrichter besser nach dem Frühstück und nicht vor dem Mittagessen um vorzeitige Entlassung bitten sollte. Und auch, warum Silber- und Heringsmöwe unterschiedliche Flügelfarben haben.

Lebendige Formeln

Die Geschichten darin sind gewürzt mit Beispielen aus Alltag, Philosophie, Kunst und Gesellschaft. Für diese lebensnahe Beschäftigung mit der Chemie erhielt er jetzt den Literaturpreis des Fonds der Chemischen Industrie für sein 2019 erschienenes Buch: „Chemie – Verbindungen fürs Leben“.

Chemie-Professor Armin Börner vom Likat Rostock mit seinem ausgezeichneten Buch. Quelle: Annika Zimmermann

Dass es das Buch gibt, grenzt fast an ein Wunder. Denn Börner schrieb fast 30 Verlage an – die ihm alle sagten: „Das verkauft sich nicht. Von Chemie will niemand etwas lesen. Das ist Spartenwissen.“ Doch der Professor blieb dran. Denn genau dieses Stigma möchte er der Chemie nehmen: dass sie nur von wenigen Akademikern verstanden wird. Und: dass sich nur diese dafür interessieren!

Für ihn ist Chemie das Stabilste in einer Welt voller Unsicherheiten und Umwälzungen. „Chemische Formeln bilden die physikalische Realität ab. Ob hier, in Afrika oder China – die Basis ist überall gleich.“

Börner spricht vom zivilisatorischen Effekt der Chemie. Viele Errungenschaften, die heute normal scheinen, wären ohne chemische Forschung gar nicht möglich gewesen. Um Medikamente auf den Markt zu bringen, benötigt man Wissen über deren Aufbau und Wirkungsweise im Organismus.

Oder Walöl – bis Ende der 1970er Jahre das beliebteste Öl für Lampen, da es sauber und fast geruchsfrei abbrannte. Erst die Chemie machte es möglich, die Zusammensetzung des Öls zu erforschen und es zu ersetzen.

Stoffliches wird Gesprächsstoff

„Die Chemie definiert die Grenzen, die Kultur macht was draus“, sagt Armin Börner. Und so finden sich in seinem Buch Geschichten, die spielend eine ganze Partygesellschaft unterhalten können.

Warum Vögel Eier legen Wer ein Ei in der Pfanne brät, weiß, dass es nach dem Abkühlen nicht wieder in seinen Ursprungszustand zurückkehrt. Die Eiweiße sind „de-naturiert“ = „von der Natur weg“ = in ihrer Ursprungsstruktur zerstört. Irreversibel. Diese Denaturierung von Proteinen ist der chemische Grund, warum Vögel Eier legen. Die Hauptfortbewegungsart der meisten Vögel ist das Fliegen, ein immens energieaufwendiger Prozess. Bei so viel Energieverbrauch entsteht entsprechend viel Abwärme. Die normale Körpertemperatur der Vögel beträgt etwa 37 ° Celsius – beim Fliegen kann sie bis auf 44 °C ansteigen. Das überlebt kein Embryo, solch’ einen fliegenden Ofen. Darum liegen die Eier sicher im Nest, das Fliegen für die Elterntiere ist ohne zusätzliches „Gepäck“ leichter und die gemeinhin als „Ei“ bekannte Kalkhülle für den Nachwuchs hat noch weitere Vorteile: Sie ist alkalisch, weist also eindringende Keime ab. Da Menschen bekanntlich nicht selbstständig fliegen, liegt die Körpertemperatur im Bauchraum der Mutter konstant bei circa 37 °C. Bei dieser kuscheligen Temperatur funktionieren Enzyme und andere Funktionsmoleküle auf der Basis von Proteinen hervorragend, sodass der Embryo sich perfekt geschützt entwickeln kann.

Wenn das nächste Mal jemand an der Ampel hinter Ihnen hupt, können Sie sich ärgern. Oder lächeln, weil sie verstehen, dass dessen ATP-Reserven aufgebraucht sind. Und damit Ihre eigenen schonen. Das zu verstehen, ist Psychologie. Es umzusetzen, meditatives Know-how. Die Basis all dessen: ist Chemie.

Von Annika Zimmermann