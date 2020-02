Rostocker Filmemacher schaffen es mit „Kahlschlag“ auf die Kinoleinwand

Rostock

Großes Kino und das im Wortsinn: Die Rostocker Filmemacher Max Gleschinski und Jean-Pierre Meyer-Gehrke haben es geschafft: Am 5. März flimmert ihr Thriller „ Kahlschlag“ im „Liwu“-Kino in der „Frieda 23“ das erste Mal über eine große Kinoleinwand. Das Besondere: Der Film wurde komplett in Mecklenburg-Vorpommern realisiert.

Dass die jungen Filmemacher nach langer Suche einen Filmverleih gefunden haben, der den Streifen auf die große Leinwand bringt, ist für Gleschinski ein Glücksfall: „Damit werden unsere kühnsten Träume wahr. Als wir 2016 das erste Mal über den Film sprachen, hätten wir das niemals gedacht“, verrät der Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben und zusammen mit Meyer-Gehrke entwickelt hat.

Verstörendes wie überraschendes Genrekino

Vom 12. September bis 15. Oktober 2017 wurde in Mecklenburg-Vorpommern gedreht: Das Ergebnis der 28 Drehtage rund um das 25-köpfige Team erzählt die Geschichte der Freunde Martin und Eric, die sich seit ihrer Kindheit kennen und damals in dasselbe Mädchen verliebt waren. Es ist Frenni, mit der Martin noch immer zusammenlebt. Nach über zwei Jahren Funkstille taucht Eric bei den beiden auf. Wie früher fährt er mit Martin hinaus zu einem Angelausflug, der verhängnisvoll endet.

Die Schauspieler Florian Bartholomäi (l.) und Bernhard Conrad, die männlichen Hauptrollen im Film „Kahlschlag“, der 2017 unter anderem in Alt Farpen und Robertsdorf bei Wismar gedreht wurde. Quelle: Sylvia Kartheuser

„Es geht um zwei Freunde, die unter verschiedenen Bedingungen aufgewachsen sind und sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben“, verrät Gleschinski. Entstanden ist ein so verstörendes wie überraschendes Genrekino, das die Frage nach Gut und Böse in jedem Menschen stellt. Die Hauptrollen spielen Florian Bartholomäi, der in der „Tatort“-Reihe schon mehrfach Mörder spielte, und Bernhard Conrad, der unter anderem in „Unsere Mütter, unsere Väter“ und „Nackt unter Wölfen“ mitwirkte.

Szene aus dem in MV gedrehten Thrillers "Kahlschlag" des Rostocker Regisseurs Max Gleschinski Quelle: Filmverleih UCM.ONE

Auch der schauspielerische Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern war den Machern wichtig: Die weibliche Hauptrolle spielt Maike Johanna Reuter, bekannt aus der Serie „Alles was zählt“, die ihre Ausbildung an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater absolvierte. Ebenfalls dabei ist Petra Nadolny, bekannt aus der ProSieben-Comedy-Serie „Switch“.

„ Maike kannte ich aus Rostock und wusste, wie angenehm es ist, mit ihr zu arbeiten“, verrät Gleschinski. „ Petra Nadolny haben wir angefragt, weil wir es interessant fanden, dass sie aus Jarmen stammt. Sie hat unser Drehbuch gelesen und war sofort bereit, uns zu unterstützen, obwohl es nur eine kleine Rolle war“, sagt der Regisseur. Ein weiteres bekanntes Gesicht gehört Jan „Monchi“ Gorkow, Sänger der Rostocker Band „ Feine Sahne Fischfilet“.

Szene aus dem Musikvideo „Alles auf Rausch“ von der Band „Feine Sahne Fischfilet“. Produziert wurde es von Max Gleschinski und Jean-Pierre Meyer-Gehrke und ihrer „Von Anfang anders“-Filmproduktion. Sänger „Monchi“ spielt auch im Film „Kahlschlag“ mit. Quelle: Max Gleschinski

Musikvideo-Produktionen für „ Feine Sahne Fischfilet “

„Wir kennen uns schon lange und sind mittlerweile gut befreundet. Als wir jemanden gesucht haben, der die Rolle des typischen Mecklenburgers repräsentieren soll, war klar, dass es Monchi ist“, sagt Gleschinski. Mit „wir“ meint er sich und Kameramann Jean-Pierre Meyer-Gehrke. Denn was beide verbindet, ist nicht nur die Liebe zu ihrer Heimatstadt Rostock, sondern auch zum bewegten Bild.

Seit 2013 drehen die beiden gemeinsam Filme. Zunächst neben dem Studium an der Uni Rostock – Gleschinski studierte Anglistik, Amerikanistik und Philosophie, Meyer-Gehrke Maschinenbau –, später ausschließlich. Im Februar 2017 entschieden sie sich gänzlich für das bewegte Bild und gründeten die „Von Anfang Anders Filmproduktion“, mit der sie Filme, Musikvideos sowie Werbungs- und Imagefilme drehen. Durch Musikvideo-Produktionen für „ Feine Sahne Fischfilet“ kam auch der Kontakt zu „Monchi“ zustande.

Max Gleschinski (l.), Drehbuchautor und Regisseur des Films „Kahlschlag“, und Kameramann Jean-Pierre Meyer-Gehrke Quelle: Sylvia Kartheuser

Auch dass die Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern spielt, sei von Beginn an klar gewesen, sagt Gleschinski. Als Setting habe er sofort den Farpener Stausee in Robertsdorf bei Wismar im Kopf gehabt. „Da leben meine Verwandten und ich habe als Kind viele Sommerferien dort verbracht“, erinnert er sich. „Es ist eine eingeschworene Gemeinde, in der sich alle gegenseitig helfen. Das kam uns zugute, weil wir liebevoll aufgenommen wurden.“ Die dörfliche Atmosphäre spiegelt sich auch im Film wider – eine entschleunigte Erzählung über die mecklenburgische Lebensart und den dörflichen Lebensstil.

MV: Hartes Pflaster für Filmemacher

Dabei geht es im Film auch um die Frage: Gehen oder in der nordwestmecklenburgischen Provinz bleiben? Eine Frage, die sich auch Gleschinski gestellt hat. Er will in Rostock bleiben – auch wenn MV für Filmemacher ein hartes Pflaster ist. „Es gibt kaum Infrastruktur für Spielfilme, oft geht der Nachwuchs weg“, sagt er. „Aber wenn wir mehr Geld für die Filmförderung wollen, muss es auch Filmemacher geben, die in MV Filme machen“, sagt er. Dass die Filmszene in MV mit einer landeseigenen Fördergesellschaft künftig stärker unterstützt werden soll, bestätige ihn dabei.

Weitere Drehorte waren Rostock, wo unter anderem am Stadthafen, in Gleschinskis Wohnung in der KTV, in der Bibliothek in der Südstadt, im Tri-Hotel und in der Heiligen-Geist-Kirche gedreht wurde, sowie die Insel Poel, Moltenow und Detershagen ( Landkreis Rostock).

Entstanden sei eine Mischung aus düsterem Thriller mit absurden Zwischentönen und Arthaus-Drama – also kein Mainstream-Kino. „Das macht es schwer, den Film zu bewerben“, sagt Gleschinski. „Deswegen haben wir so lange nach einem passenden Filmverleih gesucht“, erinnert er sich. Nun ist es die Berliner UCM. ONE GmbH, die den Spielfilm ab März in die deutschen Kinos bringt. Kinopremiere ist am 3. März im „3001 Kino“ in Hamburg, ab 4. März ist „ Kahlschlag“ im Moviemento Kino in Berlin zu sehen und ab dem 5. März im „Liwu“-Kino in der „Frieda 23“ in Rostock.

Kinopremiere am 3. März im „3001 Kino" in Hamburg

Was ihn besonders rührt, ist, dass so viele Menschen geholfen haben, die Produktion, finanziert mit sehr geringen Mitteln – unter anderem durch eine Crowdfunding-Kampagne und die Kulturelle Filmförderung MV –, zu realisieren. „Viele Freunde haben ehrenamtlich mitgearbeitet, die Schauspieler haben nur eine minimale Aufwandsentschädigung bekommen“, sagt Gleschinski. Alles, was der Film einspielt, soll nun an Team und Schauspieler gehen, so der Regisseur.

Der Film war auf zahlreichen Festivals zu sehen und ist Gewinner des Förderpreises Neues Deutsches Kino der Hofer Filmtage 2018. Die 98-minütige Produktion ist freigegeben ab 16 Jahren.

Dennoch ist den Machern etwas anderes wichtig als Geld: „Ich hoffe, dass den Film so viele Leute wie möglich sehen“, sagt Gleschinski. „Dafür haben wir ihn schließlich gemacht.“

Von Stefanie Büssing