Die Frage kommt wie aus dem Off: „Was machen wir am Wochenende?“ Meine Tochter blickt in überraschte Augen und meint trocken: „Okay, ich ziehe die Frage zurück.“ Was kann man schon machen zur Zeit. Spazieren gehen oder mal woanders spazieren gehen.

Doch wie sieht es dort aus, wo sonst was los ist? In der Rostocker Stadthalle, wo Musik und Tanz und Dschingderassabum dominieren, regiert die Stille. Im Foyer hängen Plakate all der Konzerte, die ausfallen mussten. Wegen Corona. Roger Hodgson oder Bee Gees Musical überklebt. „Abgesagt“.

Abgesagt oder verschoben - Konzertplakate im Foyer der Rostocker Stadthalle Quelle: Michael Meyer

Die gute Nachricht: Supertramps Ex-Sänger soll eine neue Tour nach Corona planen. Die schlechte: Es geht den Menschen, die mit Kultur arbeiten und leben, an die Nieren: die Stille. Im Großen Saal trainieren die Basketballer der Rostocker Seawolves vor ihrem Spiel gegen die Tigers Tübingen – ohne Publikum – ein paar Körbe. Im kleinen Saal stehen Tische und Stühle rum wie nach einer nuklearen Katastrophe. Die Dinge sind erhalten, die Menschen sind fort.

Petra Burmeister leitet die Stadthalle seit mehr als 30 Jahren und hat mit dem Rostocker Hotelier und Musiker Benjamin Weiß ein Musikvideo aufgenommen: „ohnekunstundkulturwirdsstill“. In dem Video geht die Chefin durch die leere Stadthalle. Glücklich sieht anders aus. Bonjour Tristesse am Wochenende.

Benjamin Weiß (40) ist Samstag ins Trihotel Rostock gefahren. Es gab einen Wasserschaden. Techniker Michael eilt durchs Haus. Aus solchen Gründen sei die Rezeption rund um die Uhr besetzt, obwohl dort kaum was zu tun ist. Constanze Welsch (46) von der Hotelleitung hält „Stallwache“. Sie sagt: „Man verkauft ab und zu Gutscheine, wir passen auf, dass nichts kaputt geht, nehmen Reservierungen an.“ Um auf ihre Schritte zu kommen, läuft sie immer mal wieder durchs Hotel. Das Trihotel hat sich einer „Trilosophie“ verschrieben: „Teamwork is Dreamwork“.

101 Hotelzimmer, 101 Toiletten, die gespült werden müssen

Weiß sagt: „So ein Haus ist wie ein altes Schiff. Es gibt immer was zu tun.“ 101 Zimmer hat das Hotel. Das heißt: Einmal pro Woche 101 Toiletten spülen, Duschen, Waschbecken wässern. Sonst verkalken die Leitungen, sonst droht Legionellengefahr. Am Samstag haben noch die Tübinger Basketballer eingecheckt. Dazu sind Schauspieler des Films „Mucksmäuschenstill“, der in Rostock gedreht wird, vor Ort. Kein Essen, keine Küche, keine Bar, kein Wellness. Weiß sagt: „Kein Vergleich zu einem normalen Samstag, wo wir 200 Hotelgäste haben. Dazu Wellness, Events, Hochzeiten, da laufen locker 400 Leute durchs Hotel und in jeder Schicht seien 30 Mitarbeiter am Start. Jetzt sind’s drei. Auch wenn wir wegen Kurzarbeit niemanden entlassen mussten und finanziell stabil sind, müssen wir sehen, wohin das alles in zwei, drei Jahren führt.“

„Im Gedächtnis bleiben – sobald es losgeht, sind wir am Start.“

Im Greif Club im Barnstorfer Wald brummt der Kühlschrank, der Geruch kalter Kneipe liegt in der Luft. Den kennt man nur, wenn man am Tresen gejobbt hat oder mal neben einem aufgewacht ist. Oliver Schubert (44), Vorsitzender des Betreibervereins „Blumenfreunde Gartenstadt“, blickt auf die leere Tanzfläche, auf der das Zelt und Bierbänke liegen. Zwei Mal im Monat legen DJ’s auf. Die Musik wird live gestreamt. Schubert sagt: „Wir wollen im Gedächtnis bleiben. Sobald es wieder losgeht, sind wir am Start.“ Bis dahin Emptybottleblues.

Letztes Event im Greif Club am 29. Februar 2020

Der Eventmanager von Hansa Rostock sagt: „Wir betreiben das hier seit 2003 als Hobby. Bei uns ist keiner existenziell betroffen. Aber langsam gehen die Kosten ans Eingemachte. Deshalb haben wir Novemberhilfen beantragt.“ Die letzte Veranstaltung im Greif war am 29. Februar 2020. Schubert: „Da haben wir alkoholische Getränke in Spritzen verteilt und uns kaputt gelacht.“ Dann war Schluss. Die Betreiber haben das Gebäude von außen neu gestrichen, dies und das repariert. Am Tresen lehnt ein Edelstahlschild, das darauf wartet, angehängt zu werden. Dafür braucht man fünf Leute. Geht also nicht zur Zeit.

In der Kunsthalle Rostock wartet Museologin Heike Heilmann (58) im Grafikdepot auf den Holzschnitt „Der Schlangebeschwörer“ von HAP Grieshaber aus dem Jahr 1964, der längst in einer Ausstellung an derWand hängen sollte.. Quelle: Martin Börner

Die Museologin Heike Heilmann (58) steht in der Kunsthalle und breitet die Arme aus: „Wir haben mehrere Baustellen, die erste fängt auf meinem Kopf an. Zwei Friseurtermine abgesagt.“ Sie und Kollegen sehen täglich nach dem Rechten, allein um das Raumklima für Kunstwerke zu prüfen. Collagen von Christo und Fotos von Michael Volz, die an den Wänden hängen sollten, warten eingepackt im Malereidepot. Sonntag sollte die Ausstellung „Lettische Grafik“ starten. Die Blätter liegen einzeln und schweigen. Im Parterre des Schaudepots hängt einsam die Schau von Michael Triegel. Am Eingang begrüßt ein Schopenhauer-Spruch die Abwesenden: „Alles Leben ist Leiden.“ Im letzten Raum steht zu lesen: „Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren“.

Kunst macht wenig Sinn, wenn sie unsichtbar wird. Heike Heilmann sagt: „Mir ging es im ersten Lockdown schlecht. Jetzt gehe ich mental anders damit um. Aber mir fehlt die Kommunikation, mir fehlt der Umgang, mir fehlen die Menschen, Besucher, Führungen. Die Dinge, die Werke sind nicht in Bewegung. Die werden gelagert. Fertig.“

In der Moya Kulturbühne steht Inhaber Niels Burmeister (50) vor der leeren Bühne. Quelle: Martin Börner

Auf der 800 Quadratmeter großen Eventfläche der Moya Kulturbühne stehen zwei Eimer mit Papiertüchern drin. „Mister Moya“ Niels Burmeister (50) sagt: „Das ist unsere Tropfkontrolle. Wenn man Heizungen ausmacht, gehen auf Dauer die Kugelgelenke in Dutt.“ Auch seine 22 Toiletten muss er regelmäßig spülen. Seit einem Jahr macht er das nun. Mehr als 50 Veranstaltungen – gecancelt! Wovon er lebt? „Vom „Eingemachten und von meiner Frau.“ Vom Winterstabilisierungsprogramm hat er noch nichts gesehen.

Zu Hause aus Langeweile H0 Eisenbahn aufgebaut

Es macht Piep Piep Piep – schrill. Klingt, als würde er einen Adler im Moya gefangen halten. „Das ist der Akku einer Kloleuchte. Muss ich austauschen. Instandhaltung ist arbeitsintensiv. Ich kann hier nicht einfach abschließen und zu Hause bleiben. Ich schaue hier vier mal die Woche rein. Es ist alles nur noch bitter.“ Zu Hause hat Burmeister seine H0-Eisenbahn aufgebaut, mit der er zuletzt 1982 gespielt hat. Aus Langeweile. Und was kommt dann? „Ich könnte Palettenstellplätze für Hamsterkäufe vermieten“, grinst er. Aber wer kauft schon Hamster zur Zeit?

Von Michael Meyer