Rostocker Johanniskantor zu Corona: „Es ist eine schwere Zeit“

Die Osterzeit ist für Kantor Markus Langer normalerweise eine der betriebsamsten im Jahr. Seit 20 Jahren leitet der Kirchenmusikdirektor die Rostocker Johanniskantorei, die mit rund 350 Sängerinnen und Sängern zu den größten Kantoreien Norddeutschlands gehört.

Doch eine Situation wie diese, hat er noch nicht erlebt. Wegen des Corona-Virus sind alle Chorproben, Konzerte und Gottesdienste abgesagt. Dazu gehören auch das Konzert des Rostocker Motettenchores mit dem Leipziger Vokalensemble Amarcord und Bachs Johannespassion in der Heiligen-Geist-Kirche – zwei Höhepunkte der diesjährigen Passionszeit. „Es ist eine schwere Zeit“, sagt Langer. „Vor allem, weil niemand weiß, wann es weitergeht.“

Statt vor vollen Bänken spielte er zuletzt in einer leeren Johanniskirche Orgel, um gemeinsam mit seinem Pastor und einer Solistin einen Online-Gottesdienst zu gestalten.

Krise nutzen, um neue Partituren zu erarbeiten

Auch zum Fest der Auferstehung wird es keinen Gottesdienst geben. „Wir werden die Kirche zwar öffnen, damit die Menschen in kleiner Zahl hineingehen können, dennoch ist es ein komisches Gefühl zu Ostern“, so Langer. Er versuche nun, die freie Zeit produktiv zu nutzen, Klavier- und Orgelspielen zu üben und neue Partituren zu erarbeiten. „Aber die Arbeit mit den Chören bleibt auf der Strecke. Und es ist ungewiss, ob die nächsten Konzerte stattfinden.“

Online-Proben seien wegen der vielen Mitglieder nicht möglich. Ab dem 20. April werde er jedoch seine Studenten an der Hochschule für Musik und Theater online im Bereich Chorleitung unterrichten. „Auch, wenn ich noch nicht so genau weiß, wie das funktionieren soll“, sagt Langer.

Dennoch: In seinem Leben hat Langer schon so einiges gemeistert. Schon als kleiner Junge saß er an der Orgel. „Weil mein Vater Pastor war, konnte ich immer an die große Orgel in der Kirche gehen. Dort habe ich schon gespielt, als meine Füße noch nicht mal bis ganz runterkamen. Das fand ich sehr aufregend“, erinnert er sich an seine musikalischen Anfänge.

Die geistliche Musik hat mich schon immer gefesselt

Auch die geistliche Musik habe ihn schon immer gefesselt, sagt Langer. Schon als Kind habe er andächtig den großen Oratorien gelauscht. „Das erste Weihnachtsoratorium und das erste Brahms-Requiem haben mich nachhaltig beeindruckt“, erinnert er sich. Und das habe bis heute nicht nachgelassen. „Daher war für mich auch relativ schnell klar, dass ich Kirchenmusik machen möchte“, sagt er.

1971 wird Langer in Erlangen geboren. Schon in der Grundschule hat er den ersten Klavier- und Orgelunterricht. Später besucht er in Coburg ein musisches Gymnasium, an dem er sein Abitur mit dem Schwerpunkt Musik ablegt. „Dort war ich auch im Coburger Bachchor. Das war eine sehr prägende Zeit“, sagt er heute. Und: Langer ist ehrgeizig und weiß, was er will. Bereits als Gymnasiast ist er Gaststudent an der Münchner Musikhochschule mit dem Hauptfach Orgel, besucht zudem Kurse im Dirigieren, um sich weiterzubilden.

Erste Bach-Kantate mit 16 dirigiert

Im zarten Alter von 16 Jahren dirigiert er seine erste Bach-Kantate. „Ich habe aus Mitgliedern des Coburger Bachchores einen kleinen Chor mit Solisten und Orchester zusammengestellt, alles einstudiert und dirigiert. In dem Alter ist das natürlich eine tolle Erfahrung“, sagt Langer nicht ohne Stolz. „Damals wusste ich: In diesem Bereich möchte ich weitermachen.“

Er studiert Evangelische Kirchenmusik an der Münchner Musikhochschule, macht danach ein Aufbaustudium im Hauptfach Dirigieren. Schon im ersten Semester übernimmt er nebenamtlich die Kantorei an der Laudatekirche München-Garching, wo er Werke wie das Weihnachtsoratorium von Bach und das Mozart-Requiem dirigiert. Von 1998 bis 1999, ein Jahr vor Ende seines Studiums, hat Langer zudem die künstlerische Leitung des Münchner Konzertchores inne, mit dem er unter anderem Gastkonzerte im Berliner Dom gibt.

„Als der Anruf kam, habe ich erst mal geschluckt“

Kurz vor dem Ende seines Studiums stößt er auf eine Stelle als Johanniskantor in Rostock. „Ich dachte damals, ich muss mal eine Bewerbung schreiben, um zu üben“, verrät er und wird prompt zum Bewerbungsgespräch eingeladen. „Ich war 27 Jahre alt und habe gar nicht damit gerechnet“, sagt er. In mehreren Bewerbungsrunden setzt er sich gegen die anderen rund 40 Mitbewerber durch und bekommt die Stelle.

„Als der Anruf kam, habe ich erst mal geschluckt“, sagt Langer. Der Schritt von München nach Rostock, weg von Familie, Freunden und seinen Chören sei ihm nicht leichtgefallen. „Ich wusste auch nicht, ob ich es mit 27 Jahren als Bayer in Rostock packe, in so große Fußstapfen zu treten“, räumt er ein. Sein Vorgänger Hartwig Eschenburg war von 1964 bis 2000 Kantor der St.-Johannis-Gemeinde und hatte die vier großen Chöre mit mehreren Hundert Sängern und Sängerinnen aufgebaut, darunter die Kurrende, der Choralchor, der Figuralchor und der Rostocker Motettenchor. „ Eschenburg ist mit 66 Jahren in Pension gegangen. Ich war 27 Jahre alt, das hätte auch schiefgehen können“, ist sich Langer bewusst.

Langer gründete den Chor die „Kleine Kurrende“

Die größte Herausforderung sei es gewesen, sich als junger Chorleiter Respekt zu verschaffen, sagt er. „Das war der schwierigste Prozess. Aber die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist für mich inzwischen die wichtigste und schönste Aufgabe.“ Auch wenn die beiden Erwachsenenchöre regelmäßig mit Künstlern wie Thomas Quasthoff, dem Hilliard Ensemble, den King’s Singers und anderen international bekannten Solisten musizieren. „Das ist natürlich schön, aber wenn man mit den Kindern und Jugendlichen ein tolles Konzert hat und sieht, wie sie alles auswendig singen, geht das direkt ins Herz“, sagt Langer.

„Es ist aber auch die anstrengendste Arbeit“, fügt er hinzu und lacht. Die sogenannte Kleine Kurrende – der Chor, in dem Sechs- bis Achtjährige in das Singen nach Noten eingeführt werden – hat Langer selbst gegründet.

Rund 350 Sängerinnen und Sänger singen in den insgesamt fünf Chören der Kantorei, davon rund 160 Kinder und Jugendliche. Rund 50 Konzerte geben alle Chöre insgesamt pro Jahr – vorwiegend in Mecklenburg, aber auch international. Die Zahlen seien über die Jahre relativ stabil geblieben.

Probleme, den Nachwuchs für die Kirchenmusik zu begeistern, hat Langer nicht. „Ich glaube, dass es die Gemeinschaft ist, die alle verbindet. Dazu kommt das hohe Niveau.“ Denn ein wenig streng sei er schon, gibt Langer zu und lächelt. „Mein Motto ist: Fordern und Fördern. „Aber wenn man merkt, dass man immer besser wird, ist das ja auch ein Erfolgserlebnis.“

Positive Bilanz nach 20 Jahren

Nach 20 Jahren als Johanniskantor zieht der 48-Jährige eine positive Bilanz: „Ich habe gemerkt, wie gut ich hier aufgenommen wurde und wie ich an der Aufgabe gewachsen bin“, sagt er. „Es hat Spaß gemacht, hier vieles mitzugestalten.“ Denn neben klassischen Oratorien hat Langer mit Uraufführungen, Cross-Over-Projekten und wissenschaftlich-kulturellen Großprojekten in Kooperation mit der Universität, dem Volkstheater und der Kunsthalle das Profil der Kantorei geschärft und war 2019 Künstlerischer Leiter des 94. Bachfestes der Leipziger Neuen Bachgesellschaft.

Uraufführungen und Cross-Over-Projekte

Sein Ansatz: Theologische Themen und Kirchenmusik in einen gesellschaftlichen Kontext zu setzen, die Kantorei mit Akteuren aus der Region zu verbinden. „Diese Vernetzung und die Synergie-Effekte, die sich daraus ergeben, das war immer mein Thema in den vergangenen 20 Jahren“, sagt Langer. Dass seine Arbeit wertgeschätzt wird, zeigen diverse Preise, darunter der Kulturpreis der Hansestadt Rostock und der Kulturförderpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Für Langer ist seine Musik nicht nur Beruf und Berufung, sondern auch eine Form der Lebensbewältigung, die ihm besonders in dieser Zeit zugute kommt: „Wenn man bedenkt, dass schon unsere Vorväter die mehrere Tausend Jahre alten Psalmen gebetet haben, und sie ähnliche Probleme und Sorgen hatten, wie wir, ist das irgendwie tröstlich.“

Von Stefanie Büssing