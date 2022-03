Rostock

Mit dem Finalabend endete am Sonntag der Ausscheid beim 18. Rostocker Koggenzieher. Vergeben wurden traditionsgemäß der Goldene, der Silberne und der Bronzene Koggenzieher.

Das Kabarettfestival hatte an den drei Vorrundenabenden je einen Gewinner hervor gebracht: Am Donnerstag war es der Kabarettist und Jurist Justus Krux mit seinem Programm „Kommste noch auf einen Kaffee mit hoch...?“. Am Freitag siegte der britische Comedian Tim Whelan mit seinem Programm „Gemüse“. Und am Sonnabend hatte die Autorin Annika Blanke die Nase vorn, sie präsentierte ihre Texte unter der Überschrift „Neulich war gestern noch heute“. Moderiert wurden die drei Vorrundenabende in gewohnt hoher Qualität vom Rostocker Duo Fiete & Schiete.

Tim Whelan gewinnt Goldenen Koggenzieher und Publikumspreis

René Sydow wiederum moderierte das Finale – das Aufeinandertreffen von Justus Krux, Tim Whelan und Annika Blanke. Die wiederum gaben noch einmal alles. Die vierköpfige Jury entschied sich schließlich für Tim Whelan, der den Goldenen Koggenzieher erhielt. Der Silberne Koggenzieher ging an Annika Blanke, der Bronzene wurde Justus Krux verliehen. Und: Publikum und Jury waren sich einig, der Publikumspreis ging ebenfalls an Tim Whelan. Der Montag ab 20 Uhr sein Soloprogramm präsentiert.

Bei der Organisation des Festivals war wieder etwas mehr Normalität möglich. Nachdem im vergangenen Jahr der Koggenzieher coronabedingt rein digital abgehalten wurde, war nun wieder in beschränktem Maße Publikum zugelassen. Die Bühne 602 konnte mit einer 60-prozentigen Auslastung des Saales planen, so dass an den einzelnen Abenden je 70 Zuschauer im Saal und im Foyer die Auftritte live verfolgten. Dazu kamen pro Abend rund 150 Zuschauer, die das Kabarettfestival als Streaming zu Hause sahen.

Von Thorsten Czarkowski