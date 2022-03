Rostocker Koggenzieher: Livestream Tag 3 mit Thomas Kornmeier, Annika Blanke und Olaf Bossi

Rostock

In diesem Jahr findet die 18. Ausgabe des Rostocker Koggenziehers statt. Ins Leben gerufen wurde das Festival 2005. Vom 3. bis 5. März treten neun Kabarettisten in der Vorrunde gegeneinander an. Am Finalabend, den 6. März, treffen die drei Tagessieger aufeinander.

Am dritten Tag (5. März) wird der Sieger aus dem Triell zwischen Thomas Kornmeier, Annika Blanke und Olaf Bossi gesucht. OZ-Leser dürfen bei diesem und den beiden weiteren Triellen sowie nach der Finalrunde am Tag 4 mitentscheiden, wer die jeweilige Runde gewinnt. Hier geht es zur Umfrage. (Hinweis: Der Link funktioniert erst am Veranstaltungsabend.)

Den Livestream finden Sie hier

https://youtu.be/KMH0oGPYlqo

Verliehen werden der Goldene, Silberne und Bronzene Koggenzieher. Seit 2008 gibt es auch einen Publikumspreis. Der Koggenzieher wird durch die Compagnie de Comédie und die OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit der Rostocker Kabarettszene veranstaltet.

Das Rostocker Duo Fiete & Schiete moderiert das Festival; am Abschlussabends übernimmt der Kabarettist René Sydow. Am 7. März präsentiert dann der Gewinner des Goldenen Koggenziehers 2022 in der Bühne 602 sein Soloprogramm.

Annika Blanke: Wenn Literatur Spaß bringt

Annika Blanke hat ihre Bühnenkarriere im Jahr 2012 gestartet. Sie las damals aus ihrem Romandebüt „Born: Toulouse“. Aus dieser Lesung wurde im Laufe der Zeit immer mehr. Allerdings wandte sich die Künstlerin in diesem Zuge ein bisschen von der Literatur ab und dafür mehr dem Poetry-Slam zu. Also ging Annika Blanke etwas weg von der Lesung, hin zur spaßigen Vorstellung auf der Bühne.

Auch inhaltlich hat sich bei Annika Blanke etwas getan: Denn sie hat ihr Programm im Laufe der Zeit immer wieder geändert und regelmäßig Texte ausgetauscht. Aber der Titel des Abends ist geblieben, er lautet „Neulich war gestern noch heute“. Die Autorin hat dafür eine literarische Wundertüte eingepackt, so das Versprechen.

Die 1984 im Ostfriesland geborene Künstlerin hat sich im Laufe der Zeit immer weiter vervollkommnet. Die Lesebühne war schließlich die Basis für ihre heutigen Vorstellungen. Das bestimmt das Geschehen auf der Bühne. Die kleinen Dinge bestimmen das Programm von Annika Blanke. Zum Beispiel thematisiert sie die eigene Herkunft, wie es sich als Kind in Ostfriesland lebt. Dabei wechselt des Programm inhaltlich und auch im Ton, zwischen lauter Komik und auch Nachdenklichkeit.

Thomas Kornmeier: Den Alltag fein beobachtet

Thomas Kornmeier hat zwölf Jahre Berlin hinter sich. Das hat den Exil-Badener nicht nur als Mensch geprägt, das ergab auch mehr als genug Stoff für die Kabarettbühne. Das trieb den Künstler hinaus auf die Bühne. Thomas Kornmeier ist ein Satiriker, der seit drei Jahren in den Comedy-Clubs der Hauptstadt zu Gast ist. Das hat Routine im positiven Sinne geschaffen.

Thomas Kornmeier präsentiert nun sein erstes abendfüllendes Programm. Es trägt den Titel „Hatte Zeit“ und ist der Rahmen für seine Betrachtungen und witzigen Zuspitzungen. Kornmeier hat viele absurde Alltagsbetrachtungen humoristisch verarbeitet, dann in Worte gefasst und für sein Programm aufbereitet. Dafür hat der Comedian seine Erlebnisse für die Darstellung auf der Bühne zugespitzt. Und offenbar hat dieser Plan genug Spaßpotenzial, der Künstler hat Humor und auch Scharfsinn. Kornmeier sorgt dafür, dass sich der Zuschauer in seinen Betrachtungen wiederfindet.

Kornmeier liefert eine Mischung aus Kabarett und Comedy, an dieser Übergangslinie sieht sich der Bühnenkünstler. In sein Programm hat er auch den einen oder anderen Song eingebettet. Das führt den Bühnenkünstler hin zu seinen Pointen. Und genau darauf wartet sein Publikum.

Olaf Bossi: Ein Mann mistet aus

Brauche ich das wirklich oder kann das weg? Ein Comedian entdeckt den Minimalismus. Er heißt Olaf Bossi. Und er meint es nicht immer ganz ernst. Das aktuelle Bühnenprogramm von Bossi präsentiert sich auch als ein Weg durch das Weniger-ist-mehr-Labyrinth. Und es soll natürlich auch unterhaltsam und lustig sein. Beim Minimalismus-Testen waren eigene Erfahrungen der Künstlers notwendig. Bossi legte eine „Diät der Dinge“ ein und kann diese Erfahrungen nun an sein Publikum weitergeben. „Endlich Minimalist ... aber wohin mit meinen Sachen?“ heißt das Programm.

Olaf Bossi, gebürtiger Stuttgarter, steht seit 2012 auf der Bühne. Er ist heute als Liedermacher und Kabarettist aktiv, nebenher auch Musiker und Texter. Mit dem Minimalismus hat der Künstler ein ganz besonderes Thema gefunden, das viele umtreibt.

Der Fokus von Olaf Bossi ist in diesem Programm also klar. Auf diese Weise hat der Bühnenkünstler eine „Ausmist-Comedy-Show“ konzipiert. Nun ist das Ergebnis auf der Bühne zu sehen, der Comedian lässt sein Publikum daran teilhaben. Was passiert, wenn man sein Leben entrümpelt? Olaf Bossi bringt natürlich die heiteren Seiten dieser Angelegenheit auf die Bühne.

