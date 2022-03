Rostocker Koggenzieher: Livestream vom Soloprogramm des Gewinners 2022

Rostock

In diesem Jahr findet die 18. Ausgabe des Rostocker Koggenziehers statt. Ins Leben gerufen wurde das Festival 2005. Vom 3. bis 5. März sind neun Kabarettisten in der Vorrunde gegeneinander angetreten. Am Finalabend, den 6. März, trafen die drei Tagessieger aufeinander. Zum Abschluss am Montag zeigt Tim Whelan, der Gewinner des Goldenen Koggenziehers, sein Soloprogramm.

Den Livestream finden Sie hier

Verliehen werden der Goldene, Silberne und Bronzene Koggenzieher. Seit 2008 gibt es auch einen Publikumspreis. Der Koggenzieher wird durch die Compagnie de Comédie und die OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit der Rostocker Kabarettszene veranstaltet. Das Rostocker Duo Fiete & Schiete moderiert das Festival; am Abschlussabends übernimmt der Kabarettist René Sydow. Am 7. März präsentiert dann der Gewinner des Goldenen Koggenziehers 2022 in der Bühne 602 sein Soloprogramm.

Von OZ/rb