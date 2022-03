Der 18. Rostocker Koggenzieher findet vom 3. bis 7. März in der Bühne 602 statt. Am vierten Tag (6. März) treten die Gewinner der drei Vorausscheide in der Finalrunde gegeneinander an. Geschafft haben es Tim Whelan, Annika Blanke und Justus Krux. Hier geht es zum Livestream (Start 18 Uhr) und zur Abstimmung über den Gewinner.