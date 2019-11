Rostocker Künstler präsentieren November-Edition 2019

Rostock

Auch in diesem Jahr präsentieren wieder Künstler, Handwerker und Designer ihre mit viel Liebe und in handwerklicher Perfektion gefertigten Arbeiten. Die November-Edition 2019 verwandelt das Rostocker Rathaus in einen Ort der schönen Dinge, für Menschen, die das Besondere lieben und schätzen. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Der Markt für Kunst, Handwerk und Design findet unter der Trägerschaft des Landesverbandes Kunsthandwerk MV statt, der die in diesem Jahr neu aufgenommenen Mitglieder vorstellen wird. Mit Leckereien und guten Kaffee sorgt die Rothe Kelle für leibliches Wohl und Clemens Blaschek wird an beiden Tagen mit seiner Gitarre musikalisch unterhalten. Am Sonntag um 15 Uhr gibt es ein kurioses Puppentheater mit Stefan Rätsch für Große und Klein. Und für kreative Kids und Malfans gibt es einen Basteltisch.

Von red