Erfahrungen mit Viren hat Anna Silberstein bereits: Ob Ebola, HIV oder Hepatitis – schon diverse Krankheitserreger hat die Schmuckdesignerin künstlerisch verarbeitet. Für den Wettbewerb einer Züricher Galerie zum Thema „ Schmuck für Despoten“ hat die 48-Jährige vor einiger Zeit ein Krönungscollier mit tödlichen Krankheiten zusammengestellt und deren schematische Darstellungen in Acryl gefräst.

„Daran würde jeder Despot jämmerlich zugrunde gehen“, erklärt sie die Idee und lacht. Aktuell ist es der Coronavirus, der die Künstlerin umtreibt: Denn ihre filigranen Schmuckstücke in Virenform sind bei ihren Kundinnen äußerst beliebt.

Zellen, Mikroorganismen und Meereslebewesen

Zellen, Mikroorganismen und Meereslebewesen haben Anna Silberstein schon immer fasziniert. „Es ist eine Welt voll mit wundervollen Formen und Organismen, die normalerweise im Verborgenen bleibt. Mit meiner Kunst wollte ich die unsichtbare Welt in die sichtbare Welt bringen“, sagt sie. Zu ihren Arbeiten zählen neben Schmuck auch diverse Objekte aus Acryl. Seit 15 Jahren beschäftige sie das Thema, zu dem sie unter anderem der Mediziner, Zoologe und Philosoph Ernst Haeckel inspiriert habe.

Das Coronavirus als Ring und Kettenanhänger: Schmuckdesignerin Anna Silberstein fertigt solche Schmuckstücke in ihrem Rostocker Atelier. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Zellhäufchen“ heißt eine ihrer Schmuckserien. „Der Ursprung ist die menschliche Zelle, die sich teilt und als Anfang von etwas Größerem steht“, erklärt Silberstein. Anfangs habe sie allen Schmuckstücken mit Zellen Namen gegeben. „Mein Slogan war: Das sind Emil, Emma und Viktor, aus denen wird mal etwas ganz Großes“, erinnert sich Silberstein. Und weil das Zellhäufchen namens Viktor dem Corona-Virus zum Verwechseln ähnlich sieht, bekommt Silberstein jetzt Anfragen der besonderen Art: „Die Kunden fragen mich nun, ob ich ihnen ein kleines Coronavirus mache“, erzählt die Künstlerin und lacht.

Virus als modisches Accessoire oder Glücksbringer

Bisher, sagt sie, seien es Biologen gewesen, die zu ihren größten Fans zählten und für die die Rostockerin Spezialanfertigungen wie Quallen oder Florfliegen anfertigte. Nun sind es vor allem die Damen, die das Virus als modisches Accessoire oder Glücksbringer anfragen: Sechs Sonderaufträge für Schmuck in Virusform hat Silberstein inzwischen bekommen.

„Darunter sind Ohrhänger, ein Anhänger und ein Ring. Gerade hat eine Kundin aus Berlin nach Ohrsteckern mit dem Virus gefragt. Das ist technisch etwas komplizierter“, sagt die Schmuckdesignerin. Dass aus ihrer kleinen Zellfamilie inzwischen ein beliebter Virenstamm geworden ist, freut die 48-Jährige. „Ich finde, das Virus hat etwas sehr Ästhetisches. Ich fertige es sehr gern an“, sagt sie. „Es sieht gefährlich aus, ist aber irgendwie auch sehr knuffig.“

Virus als Kettenanhänger, Ohrring oder Stecker

Dabei gehe es ihr keineswegs darum, das Virus zu verharmlosen: „Ob der Schmuck nun das Virus darstellt oder auch die Antikörper, darf jeder für sich selbst interpretieren“, sagt Silberstein. „Für manche ist der Schmuck vielleicht eine Art Talisman, der vor der Krankheit schützt. Für andere bedeutet er möglicherweise, dass sie mit der Situation gut umgehen möchten. Letztlich hat jede Kundin ihre eigenen Gründe, warum sie den Schmuck kauft.“

Lässt sich von Viren inspirieren: Schmuckdesignerin Anna Silberstein mit ihrem Objekt „Schmuck für Despoten“, das die gefährlichsten Viren der Welt, darunter Ebola, Aids und Hepatitis, zeigt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Aktuell arbeitet Silberstein an einem Kettenanhänger für eine Rostockerin. „Das ist der erste Virus, den ich bunt mache, die anderen waren alle einfarbig“, sagt die Künstlerin. Untergrund und Pünktchen sollen grün werden, der Körper gelb. Für ihren filigranen Schmuck arbeitet Silberstein mit dünnen Acrylplatten, aus denen sie mit winzigen Kugelfräsern das Virus herausfräst. „Was aussieht wie das Virus, ist letztlich der Hohlkörper“, erklärt sie. Für die verschiedenen Farben verwendet sie eingefärbten Gießharz. Zum Schluss wird das Schmuckstück in Silber oder Gold eingefasst.

Atelier in der Rostocker KTV

Dass es die 48-Jährige in die Hansestadt verschlug, ist eher einem Zufall geschuldet: Geboren wurde sie im sächsischen Zittau. Nach einer Lehre zur Goldschmiedin in Görlitz studierte sie Schmuckdesign an der Fachschule für angewandte Kunst (FAK) in Heiligendamm. „Ich wollte schon immer am Meer leben“, sagt die Schmuckdesignerin heute.

Nach dem Studium sei für sie klar gewesen, dass sie sich selbstständig machen wolle. „Da hat sich Rostock angeboten. Außerdem habe ich hier meinen Mann kennengelernt“, sagt sie und lächelt. 2008 gründet sie gemeinsam mit drei weiteren Künstlern die Produzentengalerie „Artquarium“ am Barnstorfer Weg in der Rostocker KTV. Im Hinterhof hat sie ihr Atelier unter dem Dach, zu dem Besucher über eine schmale rote Wendeltreppe hinaufsteigen können.

Manschettenknopf in Virusform

Zu sehen waren ihre Arbeiten unter anderem in der Rostocker Kunsthalle, beim Kunstverein Rostock, aber auch international. Auch wenn es nicht immer leicht ist, versucht Silberstein der derzeitigen Krise etwas Positives abzugewinnen. „Noch im Februar wusste ich gar nicht, wo mir der Kopf steht vor lauter Projekten und Ausstellungen“, sagt sie. „Nun habe ich Zeit, mich auf das Wesentliche zu fokussieren.“

Dazu gehören ein Kunstprojekt im Kulturhaus Mestlin, das demnächst als Film im Internet zu sehen ist, ihre Objekte und natürlich der Schmuck. Letzteren würde Silberstein auch gern mal für Herren anfertigen. „Zum Beispiel als Manschettenknopf“, sagt sie. „Aber Männer sind da leider oft verhaltener.“

Von Stefanie Büssing