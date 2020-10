Mit einem gemeinsamen Konzertprojekt zeigen sich vier Rostocker Bands in der Corona-Krise solidarisch mit der Kulturszene. Die Auftritte sollen am 23. und 24. Oktober mit Musik von den Beatles, Led Zeppelin, Bruce Springsteen, den Rolling Stones und Neil Young stattfinden.

Unter dem Motto „Kultur muss leben“ werden am 23. und 24. Oktober die Bands Jackbeat, Five Men on the Rocks, Bad Penny sowie Max Zeug im Rostocker Moya auftreten. Von links: Tommy Lehner, Max Zeug, Niels Burmeister (Moya), Torsten Sitte (Hanseatische Event-Agentur) und Ola van Sander. Quelle: Ove Arscholl