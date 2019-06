Rostock

Die beste Nachricht zuerst: Um am Sonntag über das gut erreichbare, große Gelände des Rostocker Pferdesportvereins zu spazieren ist keine Verkleidung notwendig. Anders als im englischen Ascot, wo die Damen traditionell mit Hüten bekleidet sind, geht es beim großen Reitertag recht locker zu.

Nur die Reiter, die zu den vielen Prüfungen in unterschiedlichen Klassen auf zwei Reitplätzen antreten, werden in entsprechender Kleidung erwartet. Los geht es in der Schwaaner Landstraße 109 bereits um 8 Uhr auf dem Dressurplatz. Bis mindestens 16.30 Uhr laufen die Wettbewerbe.

Die Teilnehmer stellen sich den Wettbewerben: Dressur, Einfache Reitübungen, Jump and Run, Stilspringen, Führzügel oder Geschicklichkeit. Mittags zeigen die Reitschüler ihr Können, das Voltigieren und Zirkuslektionen werden vorgestellt.

Inmitten mecklenburgischer Landschaft, direkt am Rostocker Stadtrand, den Pferden so nah zu kommen, macht den traditionellen Reitertag für Besucher so attraktiv.

1992 wurde der Rostocker Pferdesportvereins e.V. gegründet. Mittlerweile hat er 130 Mitglieder. Mehr als die Hälfte sind Kinder und Jugendliche. Mehr Informationen unter: www.pferdesportverein-rostock.de

