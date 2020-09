Rostock

Gerade sind die Dreharbeiten zum neuen Rostocker Polizeiruf 110 abgeschlossen: Mit dabei war neben den Ermittlern Katrin König ( Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow ( Charly Hübner) auch die Schauspielerin und ehemalige HMT-Studentin Luise Heyer. Sie spielt eine überlastete Frau, die angesichts des drohenden Verlustes ihres Arbeitsplatzes in einer Werft zur Amokläuferin wird.

Mit der OZ sprach die 35-Jährige über die Dreharbeiten, ihr Studium in Rostock und ihre krasseste Rolle.

Mit dabei: Schauspielerin Luise Heyer, die an der HMT studierte und auch schon im Rostocker Volkstheater auf der Bühne stand.

Sie haben gerade in der Hansestadt den neuen Rostocker Polizeiruf 110 gedreht. Sie kennen die Stadt ja schon vom Studium an der HMT. Wie war es, wieder hier zu sein?

Als ich hier ankam, musste ich erst mal eine große Runde laufen und mir alles anschauen. Einiges hat sich verändert, aber vieles ist noch wie damals. Es war eine sehr intensive Zeit für mich, dadurch ist mein Gefühl zu der Stadt auch ein heimeliges.

Was mögen Sie an Rostock?

Ich mag das Wasser und vor allem den Wind.

Hatten Sie während der Dreharbeiten noch Zeit, etwas in der Region zu unternehmen?

Wir haben nur eine Woche hier gedreht, dadurch hatte ich nicht wirklich Zeit, mir irgendetwas genauer anzusehen.

Wie kamen Sie damals zur Schauspielerei und was ist das Faszinierende an dem Beruf?

Zur Schauspielerei bin ich durch eine Projektwoche an der Schule gekommen, bei der ich einen Theater-Workshop besucht habe. Von da an habe ich einfach nicht mehr aufgehört, zu spielen. Eine Faszination macht auf jeden Fall für mich aus, mich in verschiedene Welten und Menschen „einzugraben“ und ihnen eine eigene Seele zu geben, die immer etwas mit meiner Innenwelt zu tun hat und trotzdem kann die Figur, die ich erschaffe, mir unendlich fremd sein.

Stimmt es, dass Sie als Kind sehr schüchtern waren?

Ich war schüchtern in Situationen, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe. Das ist heute vielleicht auch noch so, aber ich weiß damit umzugehen.

Wie kamen Sie von Berlin an die HMT und was haben Sie von dort für Ihre Karriere mitgenommen?

Ich habe mich damals an drei Hochschulen beworben und in Rostock hat es geklappt. Es war also nur bedingt eine bewusste Entscheidung, hier zu studieren. Aber ich bin sehr dankbar für die Ausbildung und die Menschen, die mich hier begleitet und geprägt haben. Ich habe an der HMT das Handwerk für meinen Beruf gelernt. Das hilft mir bis heute (lacht).

Ihre Karriere entwickelte sich von Studentenproduktionen, Kurzfilmen und Krimiserien bis hin zu Kinofilmen, wie „Der Junge muss an die frische Luft“. Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Dieser Weg ist kein unüblicher. Man studiert und fängt an, Kurzfilme mit Studierenden zu drehen. Dort wird man von anderen Studierenden gesehen, die einen für längere Filme besetzen. Diese Filme bekommen eine größere Aufmerksamkeit auf Festivals und so geht es immer weiter, bis man sich im besten Fall einen Namen in der Branche gemacht hat.

Was war bisher Ihre krasseste Rolle und wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Das finde ich schwer zu sagen, weil ich viele Figuren gespielt habe, die auf die eine oder andere Weise als krass bezeichnet werden können. Speziell war, als ich die Rolle der Marion in „Härte“ spielte, weil sie wirklich existiert. (Sie ist die Freundin des deutschen Kampfsportlers und ehemaligen Zuhälters Andreas Marquardt, auf dessen Autobiografie der Film basiert Anm. d. Red.). Ich habe lange Gespräche mit ihr geführt, in denen ich versucht habe, ihr Ich in mir aufzunehmen. Das war spannend, weil ich nicht den Anspruch hatte, sie zu imitieren, aber doch versucht habe, herauszufinden, was sie auszeichnet und sie zu der macht, die sie ist. Das denke ich mir ja sonst aus oder lese es im Drehbuch. In dem Fall hatte ich es vor mir und musste es nur aufsaugen.

Im aktuellen Polizeiruf 110 sind Sie in der Rolle der stillen Service-Bürokraft Sabine Brenner zu sehen. Was ist das für eine Figur?

Sabine ist eine kleine, unscheinbare Frau, die in ihrem Leben einen Schicksalsschlag nach dem anderen bewältigen muss. Das geht so lange gut, bis der Tropfen kommt, der das Fass zum Überlaufen bringt. Sie ist ein Mensch, den hoffentlich viele verstehen und ihre Gefühle nachempfinden können, weil es ihnen ähnlich geht. Sabine geht nur sehr extrem damit um.

Wie war die Stimmung am Set mit Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau?

Die Stimmung war sehr gut. Alle kennen sich. Ich hatte den Eindruck, als sei es eine große Familie, die da seit vielen Jahren den Polizeiruf zusammen dreht. Und man kommt dazu und ist für eine Episode ein Teil davon. Das ist echt schön.

Gibt es zurzeit weitere Filmprojekte?

Ich drehe als Nächstes fürs Kino, aber dazu darf ich momentan glaube ich noch nichts sagen. Aber demnächst stehen einige Kinogänge an: Im Dezember läuft der Film „Laura’s Stern“ an, 2021 folgen „Generation Beziehungsunfähig“ und „Nahschuss“.

Zur Person Luise Heyerist 1985 in Berlin geboren worden und aufgewachsen. Von 2006 bis 2010 studierte sie Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. 2007 spielte sie am Volkstheater Rostock in Thomas Freyers „ Amoklauf mein Kinderspiel“ mit. Von 2010 bis 2012gehörte sie zum festen Ensemble des Schauspiels Dortmund, wo sie zur besten Schauspielerin der Spielzeit 2012 gewählt wurde. Luise Heyerist vor allem für Film und Fernsehen aktiv: 2011 spielte sie in dem Spielfilm Westwind ihre erste Kinohauptrolle, die der ostdeutschen Ruderin Isabel, deren Zwillingsschwester sich während eines Ungarn-Aufenthalts in einen Westdeutschen verliebt. 2014 spielte sie in Edward Bergers Filmdrama „Jack“, das im Wettbewerb der Berlinale 2014 lief. 2015 spielte sie in Rosa von Praunheims Film „Härte“. 2019 wurde sie für zwei Lolas des Deutschen Filmpreises für ihre Hauptrollen im Film „Das schönste Paar“ und als Mutter des jungen Hape Kerkeling im Film „Der Junge muss an die frische Luft“ nominiert. Dafür bekam sie den Deutschen Filmpreis 2019 in der Kategorie Beste weibliche Nebenrolle. Im selben Jahr wurde sie für beide Rollen mit dem Bambi in der Kategorie „Schauspielerin National“ ausgezeichnet. Zudem hatte sie TV-Auftritte in verschiedenen Krimiserien, wie „SOKO Leipzig“, „ Polizeiruf 110“ und „Tatort“. Heyer lebt in Berlin und hat zwei Kinder.

Sie haben mal gesagt, als Freiberufler hat man immer Angst, weil man nicht weiß, wann der nächste Auftrag kommt. Ist das zur Corona-Zeit schlimmer geworden?

Ich habe mich mit den Jahren daran gewöhnt, dass es so ist. Zum Glück ist bis jetzt immer etwas Neues gekommen. Da kommt irgendwie eine Routine rein, die Corona in meinem Fall gar nicht so gestört hat. Ich musste zwar einen Film unterbrechen, den wir aber mittlerweile zu Ende gedreht haben, und es haben sich Projekte verschoben. Ich darf mich also glücklicher schätzen als viele andere.

Von Stefanie Büssing