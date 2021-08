Rostocker Sommercampus formte junge Talente

Östliche Altstadt

Es waren ertragreiche Tage – vom 20. bis 27. August fand der Rostocker Sommercampus an der Hochschule für Musik und Theater statt. Das diesjährige Angebot umfasste acht Kurse und war an Musikstudierende aus aller Welt gerichtet. Es gab 150 Bewerber, woraus 85 Teilnehmer aus zehn Ländern ausgewählt wurden. Im vergangenen Jahr fand der Sommercampus coronabedingt leider nicht statt. Viele Kurse konnten aber von 2020 auf 2021 verlegt werden.

Intensive Probenarbeit

Einer der Teilnehmer war in diesem Jahr Itamar Hildesheim aus Israel. Der 2000 geborene Sänger nahm am Kurs Liedgestaltung und -interpretation teil, der von Prof. Karola Theill geleitet wurde. Es gab auch in diesem Kurs eine intensive Probenarbeit für die 13 Teilnehmer. Zum Beispiel probte Karola Theill mit Itamar Hildesheim und der jungen Pianistin Hannah Hauser intensiv das Lied „The Last Rose of Summer“ von Benjamin Britten. Da wurde viel an Details gefeilt. „Es ist ein transparenter Klang, die den Sänger umhüllt“, umriss Karola Theill ihre musikalischen Vorstellungen. „Nicht so schüchtern!“, ermunterte sie den Sänger zu einer stärkeren Bühnenpräsenz. Und: „Jedes Lied ist nur so gut wie der Anfang“, vermittelte sie.

Kunstlied-Interpretationen liegen den Beteiligten am Herzen

„Sie ist die Beste“, sagte Itamar Hildesheim über seine Kursleiterin. Auch deswegen war es sein großer Wunsch, nach Rostock zu kommen. Itamar Hildesheim singt seit seinem sechsten Lebensjahr im Chor und hat sich stärker den Kunstlied-Interpretationen gewidmet, besonders denen von Franz Schubert. Ebenfalls geprobt wurde im Kurs auch das „Ständchen“ von Johannes Brahms. Die Pflege des Kunstlieds liegt allen Kursteilnehmern sehr am Herzen, so geht es auch Karola Theill. „Wir wollen dafür auch ein neues Publikum erschließen“, erklärte sie.

Zusammenarbeit der HMT mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern

Der Rostocker Sommercampus ist eine Zusammenarbeit der HMT mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, es wird den jungen Musikern bei Konzerten auch Gelegenheit gegeben, Bühnenerfahrung mit einem Orchester zu sammeln. In diesem Fall war es die Norddeutsche Philharmonie unter der Leitung von Marcus Bosch. Das Abschlusskonzert stand am 27. August im Katharinensaal der HMT auf der Tagesordnung.

Itamar Hildesheim wird nach Rostock zurückkehren

Für die Teilnehmer gab es viele Eindrücke. „Ich war noch nie in Norddeutschland“, sagte Itamar Hildesheim. Der Sänger hat den Kurs intensiv genutzt. Die Arbeit stand im Vordergrund, ein Ausflug an die Ostsee kam erst zum Schluss auf die Tagesordnung. Aber dafür ist später noch Gelegenheit. Im kommenden Herbst wird Itamar Hildesheim zu einem Semester an die HMT zurückkehren. Nach dem Bachelorabschluss in Israel hat der Sänger weitere Pläne: Er möchte ein Masterstudium in Europa absolvieren. Eine nachfolgende Karriere als Sänger wäre dann seine Idealvorstellung. Dafür nimmt Itamar Hildesheim auch in Kauf, dass er nach seiner Rückkehr aus Rostock in Israel in Corona-Quarantäne muss.

Von Thorsten Czarkowski