Rostocker Student startet mit Trickfilmen bei Youtube durch

Sobald Marcel Müller (26) einen neuen Trickfilm online stellt, lachen sich vor tausenden PC- und Smartphonebildschirmen Cartoon-Fans kaputt. Mit seinen witzigen Videotagebuch-Episoden, Vlogs genannt, hat sich der Lehramtsstudent aus Rostock auf Youtube eine riesige Fangemeinschaft und Reichweite aufgebaut. 124 000 Onliner haben Müllers Kanal „Marshell“ abonniert, seine beliebtesten Clips wurden schon mehr als eine Million Mal aufgerufen.

Uni, Party, Liebesleben – in den Filmchen, von ihm launig kommentiert, erzählt Marcel Müller aus seinem Alltag. Warum er das auf Youtube macht? „Ich wollte den Fame und das Geld“, scherzt er. Tatsächlich sei es für ihn als Kind des Internetzeitalters quasi ein Selbstläufer gewesen. Als Youtube in Deutschland immer populärer wird, schnappt sich der damals 17-Jährige eine Kamera und dreht sein erstes Video. „Ich hab’ anfangs nur Müll produziert“, erinnert sich Marcel Müller und lacht.

So schlecht können seine Erstlingswerke dann aber doch nicht gewesen sein: Von ihm synchronisierte Web-Serien lassen Mondo Media aufhorchen. Das Studio ist bekannt für die Cartoon-Splatter-Reihe „Friends“, in der sich niedliche Comic-Kuscheltiere in Gewaltexzessen ergehen. Auchleiht seine Stimme bald Web-Trickfiguren, die er Kleinkindern wohl eher nicht zeigen würde. „Der Humor war schon deftig. Aber das war mein Eintritt in die Medienbranche.“

Müllers Mitschüler ahnen damals nicht, was er in seiner Freizeit treibt. „Ich hab’ es geheim gehalten.“ Das ändert sich, als er eine reale Bühne betritt. Müller spielt Schultheater, wird schließlich vom Staatstheater Saarbrücken angeheuert. „Da hab’ ich dann anderthalb Jahre geschauspielert.“

Als er zum Studieren aus dem Saarland zurückkehrt in seine Geburtsstadt Rostock, wechselt Marcel Müller auf die virtuelle Bühne. Denn neben seinem Comic-Alter-Ego spielt er in seinen Clips die Hauptrolle. Als Moderator. Er redet gern, gestikuliert viel – Müller ist ein Entertainer. Beruflich hat er aber anderes im Sinn. Er wird Englisch- und Sozialkundelehrer. Im kommenden Frühjahr will er sein Staatsexamen machen.

Groß geworden ist er „in der Arbeiterschicht“, erzählt Marcel Müller. Der Vater ist Lackierer, die Mutter Reinigungskraft. Wie hart es sein kann, Geld zu verdienen, lernt Müller nach dem Abi. Fast zwei Jahre lang steht er in Fabriken am Fließband. Diese Zeit hat der Youtuber im Clip „Von der Schule ins Berufsleben“ verarbeitet. Und damit bei der Generation Praktikum offenbar einen Nerv getroffen. Denn die fühlt sich nicht nur unterhalten, sondern auch verstanden. „Es gab eine wahnsinnige Resonanz von Jugendlichen mit ähnlichen Problemen, die dankbar waren, dass es mal jemand ausspricht“, erzählt Marcel Müller.

Seine Filmchen gefallen aber nicht jedem. „Sobald du etwas publizierst, musst du mit Kritik rechnen“, sagt. Die fällt mitunter deftig aus. Wüste Beleidigungen,– „Ich hab’ alles schon gelesen. Du brauchst ein dickes Fell. Die Anonymität des Internets verführt zu rauer Sprache.“ Wie geht er mit Hasskommentaren um? „Mit gesunder Distanz. Wir neigen dazu, nur das Negative zu sehen. Dabei überwiegt oft das Positive.“

Doch die Entwicklung in den sozialen Medien bereitet ihm auch Sorge. Online Shaming, die virtuelle Steinigung, „ist ein furchtbarer Trend“, sagt Marcel Müller. Er hingegen wolle niemanden an den Pranger stellen. Seine Trickfilme beruhen zwar auf realen Erlebnissen, handelnde Personen sind aber anonymisiert. Welchen Einfluss Reichweite verleiht, hat Youtuber Rezo bewiesen, der per Video mit der CDU abrechnete und diese vor den Europawahlen gehörig in Bedrängnis brachte.

Mit Trickfilmen was bewegen

Von den Klicks eines Rezo ist Müller zwar noch ein gutes Stück entfernt. Doch auch ihm sei mittlerweile bewusst, dass hinter jedem Videoaufruf ein Mensch stehe, sagt er. „Am Anfang waren es für mich nur Zahlen.“ Seither haben ihm viele Fans Nachrichten geschrieben, Gedanken und Sorgen mit ihm geteilt. „Ich merke, dass ich in lokalem Rahmen etwas bewirke.“

Das soll ihm auch als Lehrer gelingen. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Kindern das Rüstzeug mitzugeben, um ihr Leben zu pimpen. Sie sollen sich trauen, Neues auszuprobieren und mit Konventionen zu brechen.“ Er selbst tut das ganz selbstverständlich. Dass mancher seine beiden Leben als Lehrer und Youtuber für unvereinbar hält, kann er nicht nachvollziehen.

120 Arbeitsstunden für zehn Minuten Spaß

Den Spaß am Filmemachen lässt er sich von Skeptikern nicht verderben. Was Zuschauer amüsiert, wird wochenlang produziert: In einem Zehn-Minuten-Clip stecken gut 120 Arbeitsstunden. Damit seine Fans nicht zu lange auf neues Material warten müssen, heuert Marcel Müller Freiberufler an. Mal steuert ein Musiker eine Melodie, mal ein Zeichner eine Animation bei. „Das Gesamtkunstwerk ist von mir.“ Was übers World Wide Web auf die Bildschirme abertausender Youtube-Gucker gelangt, entsteht im 25 Quadratmeter großen Trickfilmstudio – Müllers Einraumwohnung in Lütten Klein.

Die ist Dreh- und Angelpunkt seiner „Marshell“-Welt. Mit der hat Müller Großes vor. „Auch wenn’s verrückt klingt: Ich will das deutsche Disney erschaffen.“ Noch drehen sich Müllers Trickfilme nur um seine Person. Davon sollen sich künftige Clips lösen. „Ideen hab’ ich schon.“ Nebenher baut er eine Shirt-Kollektion auf, die er via Amazon vertreibt. Food-Fans beglückt er mit Drucken, auf denen er die Anatomie von Burgern und Bananen erklärt. Heimatverliebte kleidet er mit Shirts ein, die Namenszüge wie Rostock, Bonn und Wacken tragen.

Noch kann Marcel Müller von Youtube und Co. nicht leben. Doch er arbeitet daran. „Mein Ziel ist, das ‚Marshell-Universum‘ so groß zu machen, dass ich nicht unterrichte, um damit Geld zu verdienen, sondern um Kinder weiterzubringen.“

Trick und Technik auf allen Kanälen 120 000 Abonnenten hat Marcel Müllers Zeichentrick-Kanal auf Youtube,„Marshell“. Unter „Marshprodukte“ testet er dort Technik, wie Playstation-Controller oder Zeichentablets. 3000 Leute folgen ihm auf Instagram. Auf Amazon vertreibt der Rostocker eine Kleiderkollektion. Weitere Infos auf: www.marshell.de

