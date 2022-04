Rostock

Gute Nachrichten für Rostocks Kultur- und Partyszene: Es geht wieder los im Theater des Friedens (TdF): Lange Zeit war es still im ehemaligen Lichtspielhaus. Immer wieder wurde die Wiedereröffnung coronabedingt verzögert: „Rettet das Frieden“, war zwischenzeitlich sogar auf der Internetseite zu lesen.

Nun ist klar: Nach zweijähriger Corona-Auszeit öffnet das Kulturhaus am 26. August wieder die Türen für Konzerte, Tanz und diverse Veranstaltungen. „Wir freuen uns auf euch“, steht mit dicken Lettern außen am Theater. Auch Geschäftsführerin Sandra Elgeti kann es kaum erwarten, bis es wieder losgeht.

Geschäftsführerin Sandra Elgeti: „Es waren zwei harte Jahre“

„Es waren zwei harte Jahre“, Elgeti rückblickend. „Zum Glück haben wir Überbrückungshilfen bekommen, sonst würde es uns nicht mehr geben.“ Einen Großteil ihres knapp 30-köpfigen Teams habe sie während der Pandemie entlassen müssen. „Alle zu behalten, hätten wir finanziell einfach nicht stemmen können“, so Elgeti.

Nach einer Anlaufphase habe das junge Unternahmen gerade erst begonnen, sich zu entwickeln, als 2020 der coronabedingte Lockdown einsetzte. „Nun hoffen wir, dass sich alles wieder so entwickelt wie vor der Pandemie“, sagt die 39-Jährige. Auch die Mitarbeiter sollen mit der Wiedereröffnung an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren. „Die stehen schon in den Startlöchern und freuen sich, dass es endlich wieder losgeht“, so Elgeti.

Den Lockdown habe sie dazu genutzt, das Theater des Friedens mit Klimaanlage, mehr Sitzplätzen und breiteren Gängen so umzugestalten, dass ein Betrieb auch unter Pandemie-Bedingungen funktioniere. „Auch das war nur mit Hilfe von Fördergeldern möglich“, so Elgeti. Rund 250 000 Euro seien in den Umbau geflossen. Seit November 2021 laufen die Bauarbeiten. „Wir haben bereits im vergangenen Jahr eine neue Klimaanlage eingebaut, die die Aerosole aus der Luft herausfiltert, weil wir dachten, wir können im Winterhalbjahr wieder starten. Das wäre aber ohne wirtschaftliche Verluste nicht möglich gewesen“, so Elgeti.

Also seien die Türen weiterhin geschlossen geblieben. Um die Zahl der Sitzplätze von 300 auf 350 zu erhöhen, habe man zusätzlich die Bar von der rechten auf die linke Seite versetzt.

Mehr Platz durch neue Aufteilung

„Dadurch gewinnen wir vor der Bühne mehr Platz“, so Elgeti. Zugleich entstehe ein breiterer Durchgang, der es einfacher mache, künftig den coronabedingten Hygiene- und Wegeplan besser einzuhalten. „Ein weiterer Vorteil ist, dass sich unter der neuen Bar unser Getränkelager befindet, so dass wir sie künftig bequem von hinten wieder auffüllen können“, sagt Elgeti. Mit einem kleineren Tresen im vorderen Bereich, an dem künftig nur „Shots“ ausgeschenkt werden, soll der Barbetrieb weiter entzerrt werden. Lange Schlangen vor den Theken und dicht gedrängte Menschen, so hofft Elgeti, könnten so aus Hygienegründen künftig vermieden werden.

Noch wird für die Neueröffnung im Inneren des Hauses, das die 39-Jährige 2017 übernahm und sanieren ließ, eifrig gewerkelt. Eine Staubschicht bedeckt den Boden. Die Loungemöbel sind aufeinandergestapelt, Speisekarten, Tischdecken, Gläser und diverse andere Utensilien lagern auf der Bühne. Im Eingangsbereich stoßen die Gäste auf den bereits fertiggestellten und mit wechselndem Lichtspiel beleuchteten Tresen, der vorher an der rechten Wandseite bis kurz vor die Bühne reichte. Am vorderen Tresen, der künftig auch die Technik beinhalten soll, ist Veranstaltungstechniker Paul Zimmer dabei, die Tonanlage einzubauen. „Die komplette Technik wird nach der Pause noch mal überprüft, gewartet und wieder instand gesetzt“, sagt er.

Der obere Bereich des TdF wird auch künftig so bleiben wie bisher: Hier finden sich eine Bar mit Lounge-Bereich und einer Empore, von der aus Besucher auf Bühne und Tanzfläche blicken können. Auch die Lounge im unteren Bereich soll wieder mit dem gewohnten Mobiliar eingerichtet werden. „Damit der ursprüngliche Charme erhalten bleibt“, sagt Sebastian Ehrhardt, Operativer Leiter des Theater des Friedens.

Es gibt noch einiges zu tun: Sebastian Ehrhardt, Operativer Leiter des Theater des Friedens, in dem ehemaligen Lichtspielhaus, das zurzeit für die Wiedereröffnung am 26. August umgestaltet wird. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die baulichen Maßnahmen, zu denen auch die Umgestaltung der Küche gehöre, seien inzwischen abgeschlossen. Nun fehle nur noch die Tapete an der rechten Wand. „Das Licht-Raum-Konzept muss noch abgestimmt werden und es werden noch einige Schönheitsreparaturen durchgeführt. Dann muss nur noch gründlich sauber gemacht werden, bevor es losgehen kann“, so Ehrhardt.

Theater geht mit gewohntem Programm an den Start

Ab Ende August will die Crew vom Theater des Friedens dann wieder mit dem gewohnten Programm an den Start gehen, das in der Regel dienstags bis sonnabends stattfindet. Fester Bestandteil ist seit 2017 der offene Mitmachchor „Rostock Singt“, kurz: „Rosi“, der ab dem 30. August wieder dienstags zum Mitsingen einlädt, sowie der alle zwei Wochen stattfindende Tanztee für Jung und Alt.

Dazu kommen Comedyveranstaltungen, Lesungen, Konzerte und Varieté. Zweimal pro Monat laden Clubformate, wie die traditionelle Über-40-Party oder das Format „Schüttel deinen Speck“, zum Tanzen und Feiern ein. Um sich von den anderen Clubs der Stadt abzuheben, will Elgeti dabei künftig verstärkt auf internationale DJs setzen.

„Einige Termine, die sich nicht verschieben ließen, finden bereits vor der offiziellen Eröffnung statt“, sagt Elgeti. Zu den Programmhighlights in diesem Jahr gehören Lesungen mit Ben Becker (28. Mai 2022) und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck (28. August 2022) sowie die Auftritte der Sängerin Ella Endlich (6. Mai und 16. Dezember 2022) und Comedian Ingo Appelt (14. Dezember 2022). Im nächsten Jahr soll dort Ute Lemper auf der Bühne stehen.

Kostenloses Eröffnungsprogramm für Besucher

Zur offiziellen Wiedereröffnung am 26. August ist ein buntes Programm geplant, das nachmittags mit der Märchenshow „Die Eiskönigin“ startet und in eine Clubnacht übergeht, bei der vier DJs auflegen. „Der Eintritt ist kostenfrei, damit sich möglichst viele Rostocker einen Eindruck verschaffen können“, so Elgeti.

Kontakt Theaters des Friedens: Doberaner Straße 5, Rostock Eröffnung: 26. August 2022 Infos, Programm und Karten:www.theater-des-friedens.de oder Tel. 03 81 / 3 75 08 31

Noch laufe der Ticketverkauf eher schleppend: „Durch die zwei Jahre Corona sind viele Besucher sehr unsicher und eher verhalten“, sagt Elgeti. „Wir hoffen natürlich, dass sie möglichst schnell wieder zurückkommen.“

Von Stefanie Büssing