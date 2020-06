Rostock

Das Volkstheater Rostock läuft sich langsam warm: Als Vorgeschmack auf die neue Spielzeit, die im August beginnt, laden die KünstlerInnen des Volkstheaters vom 8. Juni bis zunächst 12. Juni täglich von 15.30 bis 16.30 Uhr zur „Happy Hour“.

„Das ist eine spezielle Form, mit unserem Publikum wieder in Kontakt zu treten“, sagt Theatersprecherin Ute Fischer-Graf. Geboten wird Unterhaltung auf dem Theatervorplatz als „Kunsthappen“, also Ausschnitte aus Inszenierungen. Denn nach der coronabedingten Zwangspause wollen sich die Theaterkünstler wieder zeigen und auch das vorstellen, was sie in der Zwischenzeit geprobt haben, aber leider nicht auf die Bühne kam.

Anzeige

Oper, Musical und Kindertheater

So werden Ausschnitte aus der „ Pippi Langstrumpf“-Inszenierung zu sehen sein, die für diesen Sommer geplant war, aber in die kommende Spielzeit verschoben werden musste. Erklingen sollen auch Arien aus der Oper „Eugen Onegin“, die in die neue Spielzeit verlegt wurde, und Songs aus dem Musical „Cabaret“, das ebenfalls noch auf seinen Premierentermin wartet.

Weitere OZ+ Artikel

Kunstgenuss für Groß und Klein: Schauspiel, Musiktheater, die Norddeutsche Philharmonie sowie die Tanzcompagnie bieten täglich eine Stunde Programm und eine erste Wiederbegegnung mit dem Theater nach einem Vierteljahr ohne Live-Erlebnisse.

Abendkasse öffnet ab 8. Juni wieder

Die Abstandsregeln werden dabei gewahrt. „Für die Zuschauer gibt es wegen der Corona-Regeln keine Sitzreihen, sondern sie können sich locker auf dem Vorplatz verteilen“, so Ute Fischer-Graf. Kreidekreise am Boden helfen bei der Einhaltung der Sicherheitsabstände.

Und auch der Kartenverkauf läuft langsam wieder an. Denn ab 8. Juni öffnet auch die Abendkasse im Großen Haus zwei Stunden täglich ihre Pforten für den Publikumsverkehr. Eintritt zu Vorstellungen an bestimmten Terminen ist derzeit zwar noch nicht buchbar. Doch Theatergänger, die sich auf die neue Spielzeit freuen und das bereits jetzt mit einem Ticketkauf zeigen möchte, dem stehen sogenannte „Flexi-Tickets“ zur Verfügung. Sie gewähren Zugang zu fünf frei wählbaren Vorstellungen des Volkstheaters in der kommenden Saison ohne Sitzplatz- und Terminbindung, aber zu einem Vorzugspreis.

Spielzeitheft zum Mitnehmen

Welche Vorstellungen angeboten werden und was in der neuen Spielzeit auf dem Programm steht, dieses Wissen möchten die Künstler mit der „Happy Hour“ unter die Leute bringen: Die Gäste erhalten von den Mitarbeitern des Volkstheaters ausführliche Informationen dazu.

Ganz druckfrisch liegt außerdem das neue Spielzeitheft zum Mitnehmen bereit. Am 22. Juni beginnen die Theaterferien – im August öffnet das Volkstheater wieder die Pforten.

Happy Hour am Großen Haus, ab 8. Juni bis zunächst 12. Juni, 15.30 bis 16.30 Uhr, Theatervorplatz, Öffnungszeiten der Theaterkasse im Großen Haus: 15 bis 17 Uhr

Lesen Sie auch

Von Thorsten Czarkowski