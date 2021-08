Rostock

„Der 27. August 1972 war ein Sonntag. Sie wurden an einem Sonntag geboren“, ist sich der Historiker Prof. Dr. Manfred Schukowski sicher. Zusammen mit Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen steht der 93-Jährige an der Astronomischen Uhr in der St.-Marien-Kirche zu Rostock und erklärt die Funktionsweise des Kalenderblatts. Auch wenn dieses nur Daten der Jahre 2018 bis 2150 anzeigt, lasse sich dennoch auch in die Vergangenheit zurückblicken. „Alle 28 Jahre wiederholen sich die Daten des Kalenders. Hier lässt sich ablesen, dass der 27. August 2028 ein Sonntag sein wird – also war das auch 2000 und eben 1972 so.“

Neben den Wochentagen zeigt die 1472 erbaute Astronomische Uhr zudem Stunde und Minute an, aber auch die Tierkreiszeichen, die Mondphasen sowie den Stand von Sonne und Mond – verlässlich und präzise seit fünfeinhalb Jahrhunderten. „Gestern standen Sonnen- und Mondzeiger übereinander – das bedeutet Neumond“, erklärt der Professor, der sich seit mehr als 40 Jahren mit dem mittelalterlichen Wunderwerk befasst. „Im Grunde ging es immer vor allem darum, auf lange Zeit das Datum des Osterfestes exakt berechnen zu können.“

Madsen würdigt Engagement

Von dem Werk hat sich am 10. August Oberbürgermeister Madsen ein Bild gemacht. Der Däne zeigt sich beeindruckt. „Sie kennen hier jede kleine Schraube, jeden noch so kleinen Anstrich mit seiner Geschichte“, so Madsen. „Es ist sehr rührend, mit Ihnen zusammen die Treppe hochzugehen und sich die technische Bauweise erklären zu lassen.“ Der gute Zustand des fast 550 Jahre alten Werks zeige, mit wie viel Liebe und Fürsorge sich Schukowski und der dazugehörige Initiativkreis um die Uhr kümmern. Das Stadtoberhaupt überreichte Schukowski als Anerkennung ein besonderes, in Leder gebundenes Exemplar der dritten Auflage seines Standardwerks zur Astronomischen Uhr.

Dem Jahrzehnte währenden Engagement sei es zu verdanken, dass man dieses Kunstwerk fast im Originalzustand bewundern kann und so viel über den wohl größten Mittelalterschatz der Hansestadt bekannt ist.

Vom Interesse zum Lebenswerk

Das war jedoch nicht immer so. „Ich wurde 1978 von einem Lehrer aus dem Erzgebirge angeschrieben, der mit seiner Klasse in Rostock war und die Astronomische Uhr gesehen hat, jedoch keinerlei Information darüber finden konnte“, erinnert sich der Wissenschaftler. „Dann stellte ich fest, dass man tatsächlich nichts nachlesen kann. Die jüngste Information zu dem Werk stammte aus dem Jahr 1885.“ Der Uhren-Experte begann, sich einzulesen, Nachforschungen anzustellen. „Dann ist etwas passiert, was ich nie geahnt hätte – es wurde zu einer lebenslangen Beschäftigung“, so der Rentner, dem die Begeisterung für diese Aufgabe deutlich anzumerken ist.

Er betont: „Das ist eine ganz besondere Uhr. Die Besonderheit gegenüber anderen bemerkenswerten Astronomischen Uhren – etwa in Münster, Straßburg oder Prag – ist, dass diese äußerlich und innerlich im Originalzustand ist. „Die Astronomische Uhr ist reich geschmückt, schön verziert und fügt sich perfekt in die Umgebung der Kirche ein.“ Außerdem funktioniere das Werk – täglich werde das Uhrwerk per Hand aufgezogen.

Wird die Uhr zum Unesco-Kulturerbe?

Dass die Landesregierung nun in Erwägung zieht, die Astronomische Uhr in Rostock als Weltkulturerbe vorzuschlagen, sei ein wichtiger Meilenstein. „Seit 2009 wurde sehr hartnäckig daran gearbeitet. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Etappensieg noch miterleben darf“, so der 93-Jährige.

2018 war die Kalenderscheibe zuletzt gewechselt worden – der Historiker und Mathematiker selbst hat die Daten aktualisiert und die neue Kalenderscheibe für das rund elf Meter hohe Uhrwerk entworfen. Die neuen Daten reichen nun bis in das Jahr 2150. Wer sich dann um den nächsten Kalender kümmern wird? Vielleicht ja sogar ein Nachfahre von Manfred Schukowski. Der 93-Jährige hat die Faszination für seinen „Schatz“ jedenfalls bereits weitergegeben. „Mit meinem Urenkel habe ich am ersten Januar 2018 in der Uhr gestanden und mit ihm zusammen das Pendel wieder in Bewegung gesetzt“, erinnert er sich. „Der ist heute zehn Jahre alt. Was er später einmal machen wird, weiß ich natürlich nicht. Aber er wird sich sein Leben lang daran erinnern, dass er den Kalenderscheibenwechsel miterlebt hat und die Uhr wieder in Gang gesetzt hat.“

