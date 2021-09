Lubmin

Eine bizarre Situation: Fast sein gesamtes Berufsleben arbeitet der Kerntechnik-Ingenieur Jörg Meyer an der Abschaffung seines eigenen Arbeitsplatzes und der seiner Kollegen. 1980 begann der Greifswalder im KKW Lubmin seine Ausbildung als Maschinist für kerntechnische Anlagen, um Strom zu erzeugen. Elf Jahre später, Meyer hat gerade sein Ingenieurstudium abgeschlossen, ist der Atommeiler am Greifswalder Bodden bereits abgeschaltet.

„Anfangs, nach der Wende, tat das weh“, sagt der 58-Jährige. „Wir waren damals der Auffassung, dass man die technisch verbesserten Blöcke fünf und sechs hätte weiterbetreiben können.“ Inzwischen hat Meyer, der heute die Stilllegung der Maschinentechnik verantwortet, seine Meinung revidiert. Die Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 habe ein Umdenken bewirkt. „Es gibt ein nicht beherrschbares Restrisiko.“

Atomausstieg mit großen Auswirkungen

„Atomkraft forever“ – so heißt ein Dokumentarfilm von Carsten Rau, der jetzt in die deutschen Kinos kommt und Deutschlands Ausstieg aus der Atomkraft nachzeichnet: nüchtern, mit all seinen Widersprüchen und Fragezeichen. Das KKW Lubmin und der Kerntechniker Jörg Meyer bilden die Klammer des Filmes, für den Rau zwischen 2017 und 2020 in Deutschland und Frankreich drehte.

Ausschnitt aus dem preisgekrönten Dokumentarfilm "Atomkraft forever". Der Film von Carsten Rau thematisiert den Atomausstieg in Deutschland. Gedreht wurde auch im KKW Lubmin. Quelle: Pier53

Hier am Greifswalder Bodden begann vor 26 Jahren der Rückbau des ersten deutschen Atommeilers – angesichts des Ausmaßes ein nahezu absurd anmutendes Unterfangen. Im Film schlägt Meyer einen Aktenordner auf und zählt vor laufender Kamera durch, wie viele Räume aufwendig mit Bohrhämmern und Schleifmaschinen dekontaminiert werden müssen, weil radioaktive Flüssigkeiten über Haarrisse und Mini-Lecks in den Beton eingedrungen sein könnten. Er kommt auf 800. Etwa 40 bis 50, so erzählt Meyer, seien inzwischen geschafft.

Rau lässt in seinem preisgekrönten Film Betroffene sprechen. Französische Kernenergetiker verhöhnen den deutschen Atomausstieg als „lächerlich“, weil sich Deutschland damit die Chance auf eine CO2-freie Form der Energieerzeugung nimmt. Und in Deutschland? Neben Meyer kommen eine bayrische Gastwirtin, ein Atomkraftgegner, Endlager-Planer, Anwohner zu Wort. Unkommentiert stellt Rau die Perspektiven gegeneinander, lässt Argumente wirken, beobachtet.

KKW deckte elf Prozent des DDR-Strombedarfs Das Kernkraftwerk Lubmin war zwischen 1973 und 1990 in Betrieb und erbrachte mit einer Gesamtleistung von 1760 Megawatt einen Anteil von elf Prozent des Strombedarfs in der DDR. Wegen Sicherheitsbedenken wurden der Atommeiler in Lubmin und das deutlich kleinere Kraftwerk in Rheinsberg nach dem Fall der Mauer abgeschaltet. 1995 begann der Rückbau, der bislang mit 6,6 Milliarden Euro veranschlagt wird und mittlerweile bereits länger dauert als die Phase, in der das Kraftwerk Strom erzeugte. Der Kraftwerksrückbau soll Mitte der 2030er Jahre abgeschlossen sein.

Wie konzipiert man ein Endlager für zehn Eiszeiten?

Ein Endlager für eine Million Jahre müsse so konzipiert sein, dass es mindestens zehn Eiszeiten übersteht, erzählen die Planer. Mindestens 450 Meter unter der Erde. Wann es kommt, wo es kommt? Unklar. Was passiert mit und in den Castor-Behältern während der unfassbar langen Lagerzeit tief unter der Erde und haben künftige Generationen das im Blick, fragt der Atomkraftgegner.

„Was hat Fukushima mit unserem Kraftwerk in Gundremmingen zu tun“, fragt sich die bayrische Gastwirtin, die mit der Abschaltung des Atommeilers um ihre Geschäftsgrundlage bangt. Metallische Klänge, tiefe Bässe liegen unter ästhetisch ansprechenden Bildern. „Vier, drei, zwei eins. Vielen Dank. Keine Kontamination. Bitte durchgehen.“ Die Szenen verstören.

Dimensionen des Rückbaus erst bei Dreharbeiten begriffen

Das erste Konzept für den Film, berichtet Rau, habe er 2015, vier Jahre nach dem Ausstiegsbeschluss, geschrieben. „Damals war klar, dass sich die Erwartung breiter Teile der Öffentlichkeit, Deutschland könne eine Blaupause für den atomaren Ausstieg anderer Länder sein, nicht bewahrheitet hat.“

Die Dimensionen des Kraftwerkrückbaus habe er erst zwei Jahre später bei seinem Dreh im KKW Lubmin wirklich begriffen. Rau sagt: „Ich bezweifle, ob es sinnvoll ist, die mächtigste Energie der Welt zu entfesseln, nur um Wasser heiß zu machen.“ Seine Haltung ist klar.

Viel Zeit in der Merkel-Ära vertrödelt

In der EU setzen 13 von 27 Staaten auf die Atomkraft. Die Fragen nach einem klimaneutralen Umbau der Stromversorgung sind aus der Sicht des Filmemachers lösbar. „Aber in der Merkel-Ära ist nach dem Ausstiegsbeschluss von 2011 viel kostbare Zeit vertrödelt worden“, sagt Rau. Speicherung, Trassenausbau – alles Probleme, bei denen Deutschland nicht wirklich vorangekommen sei.

Der Lubminer Kerntechnik-Ingenieur Jörg Meyer hat den kompletten Film, in dem er einer der Hauptprotagonisten ist, noch nicht gesehen. Er sei sehr gespannt, sagt er. In vier Jahren will der 58-Jährige in vorzeitigen Ruhestand gehen, während der Rückbau im KKW Lubmin weitergeht. „Die Kollegen, die jetzt in den 40ern sind, werden damit noch bis zur Rente zu tun haben“, schätzt er. 17 Jahre erzeugte das Kraftwerk Strom, vor 26 Jahren begann der Rückbau.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gedanken macht sich Meyer darüber, ob es gelingt, das Wissen über die in den unterirdischen Endlagern deponierten radioaktiven Stoffe über Tausende von Jahren an die nächsten Generationen weiterzugeben. „Mit menschlichem Verstand sind die Dimensionen nicht fassbar“, sagt er.

Hinweis: Der Film läuft am 2. September auf dem Filmkunstfest Schwerin, am 9. September im Cinestar Greifswald. An der anschließenden Podiumsdiskussion in Greifswald nimmt auch der Kerntechnik-Ingenieur Jörg Meyer teil.

Von Martina Rathke