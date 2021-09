Zum fünften Mal öffnete die Sommerakademie in Hagen für angehende Künstler und Künstlerinnen. Die Teilnehmer berichten von zehn Tagen, in denen magische Dinge passiert seien. In diesem Jahr mit dabei: Gretchen Klotz, Witwe des bekannten Studentenaktivisten Rudi Dutschke.